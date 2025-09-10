高亮度 IP 等級室外顯示器

LG 提供搭載多種感應技術的先進解決方案，確保穩定高效的運作表現。即使在日照強烈的各種環境下，XE4P-M 依然能大幅提升內容清晰度，減輕你對設備負荷的顧慮。其設計可完美適配現有機殼，輕鬆升級無需大幅改造。現在，就是迎接戶外顯示新標準的最佳時機！