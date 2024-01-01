高亮度 IP 等級戶外顯示器

螢幕亮度會根據環境光線自動調整。在明亮的情況下亮度會增加，以獲得更好的可見度，而在黑暗的情況下亮度會降低，以實現高效的電源管理。

此外，XE3P 採用 M+面板，可提供高能源效率並透過降低功耗來節省成本。

*節省成本的效果可能會因實際用電量、計費方式以及各國和站點的政策而有所不同。