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使用 LG CreateBoard
達到全新的教室境界
課程在教室中進行，而掛在教室牆上的 LG CreateBoard 正在顯示課堂教材，同時在學生的平板電腦上分享。
*此頁的所有影像僅供示意。
各種教學範本
學生正在使用 LG CreateBoard 選單上使用各種直尺模型解題。
多點觸控
在教室中，數名學生同時在 LG CreateBoard 螢幕上書寫。
*在 Android 環境中，最多可辨識 32 點，而在 Windows 環境中最多可辨識 40 點。
*在書寫應用程式中最多可辨識 10 點。
輕鬆儲存 / 匯入 / 匯出
上課用的教材可以在課後透過 LG CreateBoard 的匯入和匯出功能分享。
無線 ScreenShare
LG CreateBoard 可透過應用程式和網站即時與多項裝置分享畫面。
*LG CreateBoard 也支援在相同網路內 PC (透過網站) 和行動裝置的無應用程式分享功能。
*如需更穩定的連線，我們建議安裝專用的應用程式 (LG CreateBoard Share)。
LG ConnectedCare DMS
IT 管理正在透過 LG ConnectedCare DMS 管理/控制 LG CreateBoard。
*'LG ConnectedCare DMS 需要另外購買。
*「LG ConnectedCare DMS」服務的可用性依區域而有所不同，因此如需詳細資訊，請聯絡您當地的 LG 銷售代表。
*LG ConnectedCare 在雲端環境下支援現今的 TR3DJ/TR3PJ/TR3DK 系列 (未來將多一款)。
使用者可設定接收八大類別的警告/錯誤訊號臨界值：顯示溫度、CPU 使用率等。 在類別中輕鬆指出目前問題的狀態，以便即時迅速反應。 問題可使用 LG ConnectedCare DMS 解決方案從遠端管理。
臨界值設定
使用者可設定八大類別中的臨界值，包括顯示溫度、記憶體使用量或訊號，並可根據其臨界值接收警告或錯誤通知。
監控和故障診斷
工程師可即時查看狀態並遠端診斷問題。此外，也可分類問題目前的狀態，以便輕鬆檢視和快速反應。
問題管理
LG ConnectedCare DMS 解決方案可進行遠端問題管理。這可讓管理變得更安全、更有效率，進而在教室內穩定操作。
藍芽連線
LG CreateBoard 可透過藍牙無線連線至如鍵盤、滑鼠和喇叭等裝置。
C-Type 連接
LG CreateBoard 透過 USB-C 連接輕鬆傳輸資料，最高可同時進行 65W 充電。
*USB Type-C 纜線另售。
安全功能
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
75
-
面板技術
IPS
-
背光類型
直接
-
長寬比
16:9
-
原始解析度
3840 x 2160 (UHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
390nit (Typ., without Glass)
-
對比度
1,200:1
-
動態 CR
5,000:1
-
色域
NTSC 72%
-
視角 (H x V)
178º x 178º
-
色彩深度（顏色數量）
1,670 萬個顏色
-
反應時間
8ms (G to G)
-
表面處理（霧度）
Haze 25%
-
使用壽命
50,000Hrs (L30)
-
運作時間（小時 / 天）
16/7
-
縱向 / 橫向
否 / 是
連接性
-
HDMI 輸入
是（3 個）
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2
-
DP 輸入
否
-
DVI-D 輸入
否
-
RGB 輸入
是
-
音訊輸入
是
-
RS232C 輸入
是
-
RJ45(LAN) 輸入
是（1 個）
-
紅外線輸入
否
-
USB 輸入
USB3.0 Type A（4 個）、USB2.0 Type A（1 個）、USB Type C（1 個）
-
HDMI 輸出
是
-
DP 輸出
否
-
音訊輸出
是
-
觸控 USB
USB2.0 Type B（2 個）
-
外接喇叭輸出
否
-
RS232C 輸出
否
-
RJ45(LAN) 輸出
是
機械規格
-
邊框顏色
Black
-
邊框寬度
T/R/L/B : 15/15/15/44mm
-
重量（頂部）
47.3Kg
-
包裝重量
60.6Kg
-
顯示器尺寸 (W x H x D)
1709 × 1020 × 88mm
-
紙箱尺寸 (W x H x D)
1863 × 1140 × 225mm
-
把手
否
-
VESATM 標準安裝介面
800 x 400 mm
功能 - 硬體
-
內部記憶體 (eMMC)
32GB
-
Wi-Fi/BT（內建）
是
-
溫度感應器
否
-
自動亮度感應器
是
-
電源指示燈
是
-
本地按鍵操作
否
功能 - 軟體
-
開機標誌圖片
是
-
子母畫面
是
-
多重畫面
是（2 個多重畫面）
-
螢幕共享
是
-
設定資料拷貝
否
-
Crestron Connected
否
-
智慧節能
是
-
PM 模式
否
-
LAN 喚醒
是
-
可上網
否
-
HDMI-CEC
否
環境條件
-
作業溫度
0 °C to 40 °C
-
作業濕度
10 % to 90 %
電源
-
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內建電源
能源消耗
-
典型值
225W
-
最大值
430W
-
BTU（英制熱量單位）
768 BTU/Hr(Typ.), 1467 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
音效
-
喇叭（內建）
是 (15W x 2)
認證
-
安全性
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE
-
ERP / 能源星級
是 / 否
OPS 相容性
-
OPS 類型相容
是（插槽）
-
OPS 電源內建
是
軟體相容性
-
Connected Care
是
語言
-
OSD
English, Denmark, Finnish, German, Korean, Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Spanish, Swedish, Hungarian, Thai
配件
-
基本
Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
-
選購
Wall Mount(WM-L000S), Floor Stand(ST-000F, ST-860F)
特殊功能
-
敷形塗層（電源板）
是
專用功能 - 觸控
-
適用的觸控物件尺寸
Ø2 mm ↑
-
反應時間（根據 Windows 10 電腦上的「小畫家」應用程式）
5ms ↓
-
精確度（典型值）
±1mm
-
介面
USB2.0
-
防護玻璃厚度
3mm (Anti-Glare)
-
防護玻璃透射
0.88
-
作業系統支援
Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android (Linux/Mac Support one point touch)
-
多點觸控
最多 40 點 (Windows)，最多 32 點 (Android)
專用功能 - 創意板
-
CPU
Quad core A55
-
GPU
Mail G52 Multicore 2
-
記憶體 (RAM)
4GB
-
儲存空間
32GB
-
Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)
-
LAN
Gigabit LAN
-
藍牙
藍牙 5.0
-
作業系統版本 (Android)
Android 11