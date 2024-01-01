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47吋高亮度 4.9mm 邊框電視牆
所有規格
顯示器
-
螢幕尺寸
47吋
-
面板技術
IPS
-
長寬比
16:9
-
解析度
1920 x 1080 FHD
-
亮度
800cd/m2
-
比例
1400:1
-
動態對比度
500,000:1
-
可視角度 (H x V)
178 x 178
輸入/輸出
-
輸入 - 數位
DVI-D x1
-
輸入 - 類比
RGB x1
-
輸入 - 音訊
PC Audio In x1、AV、Component Audio In (RCA) x1
-
輸入 - 外部控制
RS232C、RJ45、IR Receiver
-
輸入 - USB
1
-
輸出 - 數位
DVI-D x1、RGB x1、RS232C x1
-
輸出 - 外部控制
RS232C x1
-
輸出 - 音訊
External Speaker Out
音效
-
左右平衡
Yes
-
音效功率
20W (10W x2)
-
喇叭開關
Yes
電源
-
電源類型
100-240V~、50/60Hz
-
消耗電壓 - 標準
150W
-
消耗電壓 - 智慧節能
80W
-
消耗電壓 - 關機
0.5W
-
DPM 耗能
0.7W
操作環境
-
操作溫度
0°C~40°C
-
操作濕度
10%~80%
安規認證
-
Safety
UL / c-UL / CB / TUV / KC
-
EMC
FCC Class "B" / CE / KCC
尺寸
-
邊框寬度
3.2mm (L/T)、1.7mm (R/B)
-
機體 - 寬 x 高 x 深
1044.9 x 590 x 89.9mm
-
機體 - 重量
18.7kg
-
箱裝 - 重量
23.3kg
-
VESA™ 標準安裝 (寬 x 高)
600 x 400mm
配件
-
遙控器
Yes
-
電源線
Yes
-
說明書
Yes
-
DVI Cable
Yes
-
IR Receiver
Yes
-
RS232C
Yes
-
Screw
Yes
-
支架
Yes