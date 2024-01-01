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55'' 700 nits FHD 超窄邊框電視牆

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55'' 700 nits FHD 超窄邊框電視牆

55VH7J-H

55'' 700 nits FHD 超窄邊框電視牆

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逼真的視覺藝術，
讓人沉醉其中

會議室裡安裝了一面巨大的電視牆，還有一名男子在許多人面前主持會議。

* 此網頁的所有影像僅供示意。

完美的大型螢幕，配備極窄邊框

超窄邊框及其 1.74mm BtoB 面板邊框間距，大幅減少了邊框的視覺干擾，讓無縫的電視牆影像提供沉浸式的體驗。

大廳裡安裝了一面電視牆，以超薄邊框提供沉浸式的影像。

* 1.74mm BtoB（面板邊框間距）經過專門測試及認證電氣設備的全球機構 Nemko 之驗證。

影像間隙縮小

VH7J-H 系列內建影像改善演算法，播放影片時自動調整靠近邊框的影像，在視覺上縮短顯示器間的間隙，達到完美的觀賞體驗。

與 LG 傳統相較，VH7J-H 的平鋪螢幕間的影像間隙更窄。這可提升顯示內容的觀賞體驗，因為其將間隙造成的視覺干擾降到最小。

* 「LG 傳統」指的是不包含影像改善演算法的顯示螢幕。
** 上圖僅供參考。

一名女子抬頭觀看安裝在樓上的螢幕，顯示的色彩栩栩如生，沒有任何失真。

更高的視角

大螢幕通常置於高於人眼直視的位置，VH7J-H 的觀賞角度夠廣，讓整個螢幕在高角度上也能展示一致的生動色彩，而無失真。

* 結果依據內部測試。實際測試結果可能因環境和測量設備而不同。

一名男子看著螢幕走過，而且螢幕從任何角度都顯示鮮豔的色彩。

更寬廣視角

LG IPS 面板技術能夠穩定順暢地控制液晶，讓觀看者幾乎從任何角度都能觀看螢幕。因此，不論觀看位置如何，VH7J-H 都能以逼真的色彩吸引更多觀看者的注意力。

VH7J-H 可以 100K 的間隔調整介於 3,200K 到 13,000K 的色溫。

輕鬆的色彩調整

可以根據內容，使用遙控器以 100K 的增量，輕鬆調整顯示螢幕的色溫。

VH7J-H 可更精準地調整白平衡。

簡易的白平衡調整

傳統電視牆的白平衡僅可在「全白」模式調整，但 VH7J-H 讓您可調整每度灰值，以達到更詳細且更精準的白平衡調整。

隨附的 SoC 和 webOS 智慧顯示器平台展現其同時執行多項工作的能力。

高效能和絕佳的擴充度

內建 SoC 和 webOS 智慧顯示器平台，讓 VSH7J系列可以一次執行多項工作，無透過需媒體播放器，就可同時流暢播放影片。且 webOS 支援 HTML5 網絡平台並提供 SDK（軟體開發工具套件），讓 SI 可以輕易的建置及優化其網路應用程式。

* SDK 可以透過以下連結下載。 (https://webossignage.developer.lge.com)

電視牆的一邊正在直播足球比賽，螢幕另一邊則利用 CSS 效果添加更多內容。

彈性內容製作

可透過 Web 應用程式同時播放四個不同的影片，並且用 CSS（階層樣式表）過渡效果將縮放或旋轉等各種動畫效果添加到內容中。亦可即時串流，提供彈性且多樣化的內容，不受限。

*支援的通訊協定：RTSP、RTP、HLS、UDP Multicast

使用直觀的 GUI 可同時完成多項作業。

直覺式功能表結構

功能表結構針對一般商業使用進行簡化設計，並將類似功能整併，採用更直覺的 GUI，方便使用者使用。如此一來使用者可以避免在探索需要的功能和管理顯示器時，誤觸其他設定。
選單螢幕包含橫向和縱向選擇。

縱向的專用 GUI

傳統 GUI（圖形使用者介面）是根據橫向的消費者電視之使用所設計的，因此 OSD（螢幕顯示）不太適合縱向模式的螢幕。然而，VH7J-H 的 OSD 是由大字體和 9:16 的長選單所組成的，創造一個舒適又高效的商務環境。

敷形塗層

很多地方的電視牆都無法避免暴露在多塵、潮濕的環境中，長時間下來可能會使性能受到影響。主電路板（電源板）上的敷形塗層可保護電視牆不受鹽分、灰塵、鐵粉、濕氣等影響，從而大幅降低這類環境中的此等風險。

VH7J-H 的主電路板（電源板）上有敷形塗層，即使在高鹽分或潮濕的環境中也能保護電視牆。

* 提供的實際圖像（顯示器顯示螢幕）可能會與顯示的範例圖像不同。

獲 EMC B 級認證

VH7J-H 擁有 EMC B 級認證，符合用於住宅環境及工商業或商務環境之電子設備標準，適用於公司會議室、董事會議室等近距離使用環境。

通過 EMC B 級認證的 VH7J-H 安裝在控制室的牆上。

即時 LG ConnectedCare

使用 LG 服務提供的可選雲端服務解決方案 LG ConnectedCare*，可更輕鬆且更快速進行維護。遠端管理客戶工作場所顯示螢幕的狀態，以進行故障診斷和遠端控制服務，讓客戶業務穩定的進行。

LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 VH7J-H。

* LG ConnectedCare 是 LG Signage365Care 旗下的品牌。指定地方有效。

菊鏈能力

LAN 菊花鏈讓您能夠控制並監控電視牆，甚至還可立即更新其韌體。此外，您可通過使用 HDMI 和 DisplayPort 的 UHD 菊花鏈輕鬆設定 UHD 電視牆，而無需 DisplayPort MST。

透過 LAN 菊花鏈連接，同時管理多台顯示器。利用 HDMI 和 DisplayPort 的 UHD 菊花鏈可以輕鬆存取以調整 UHD 設定。

IP5x 認證設計

IP5x 防塵認證確保產品可防塵，消除效能降低的風險。

VH7J-H 具有 IP5x 防塵認證，可保護產品不受灰塵的影響。

列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 面板技術

    IPS

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 原始解析度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 更新率

    60Hz

  • 亮度

    700nit (Typ.)

  • 對比度

    1,000:1

  • 動態 CR

    500,000:1

  • 色域

    NTSC 72%

  • 視角 (H x V)

    178º x 178º

  • 色彩深度（顏色數量）

    10.7 億個顏色

  • 反應時間

    8ms (G to G)

  • 表面處理（霧度）

    Haze 28%

  • 使用壽命

    60,000 小時（典型值）

  • 運作時間（小時 / 天）

    24/7

  • 縱向 / 橫向

    是 / 是

  • 透明度

    不適用

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

連接性

  • HDMI 輸入

    是（2 個）

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2

  • DP 輸入

    是 (HDCP 2.2)

  • DVI-D 輸入

    是 (HDCP 1.4)

  • RGB 輸入

  • 音訊輸入

  • RS232C 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是（1 個）

  • 紅外線輸入

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A（1 個）

  • HDMI 輸出

  • DP 輸出

  • 音訊輸出

  • 觸控 USB

  • 外接喇叭輸出

  • RS232C 輸出

  • RJ45(LAN) 輸出

  • 紅外線輸出

  • 菊花鏈

    輸入：HDMI、DP、DVI-D / 輸出：DP

機械規格

  • 邊框顏色

    Black

  • 邊框寬度

    B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(T/L), 0.74mm(B/R)

  • 重量（頂部）

    18.8Kg

  • 重量（頂部 + 支架）

    不適用

  • 包裝重量

    28.0Kg

  • 顯示器尺寸 (W x H x D)

    1212.2 x 683.0 x 86.9mm

  • 含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)

    不適用

  • 紙箱尺寸 (W x H x D)

    1393 x 955 x 303mm

  • 把手

  • VESATM 標準安裝介面

    600 x 400 mm

功能 - 硬體

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT（內建）

  • 溫度感應器

  • 自動亮度感應器

  • 像素感應器

  • 近距離感應器

  • 電流感應器

  • BLU 感應器

  • 濕度感應器

  • 加速度（陀螺儀）感應器

  • 電源指示燈

  • 本地按鍵操作

  • 風扇（內建）

功能 - 軟體

  • 作業系統版本 (webOS)

    webOS 4.1

  • 本地內容排程

  • 群組管理工具

  • USB 隨插即播

  • 故障轉移

  • 開機標誌圖片

  • 無訊號圖片

  • RS232C 同步

  • 本地網路同步

  • 背光同步

  • 子母畫面

  • 多重畫面

  • 螢幕共享

  • 影片標籤

    是（4 個影片標籤）

  • 透過網址播放

  • 螢幕旋轉

  • 外部輸入旋轉

  • 不間斷播放

  • 平鋪模式設定

  • 設定資料拷貝

  • SNMP

  • ISM 方法

  • 自動設定 ID

  • 狀態寄送

  • 控制管理器

  • Cisco 認證

  • Crestron Connected

  • 智慧節能

  • PM 模式

  • LAN 喚醒

  • 可上網

  • 藍牙信標

  • HDMI-CEC

  • SI 伺服器設定

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • 亮度補償

  • 灰階白平衡設定

  • 掃描反轉

環境條件

  • 作業溫度

    0 °C to 40 °C

  • 作業濕度

    10 % to 80 %

電源

  • 供電

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內建電源

能源消耗

  • 典型值

    200W

  • 最大值

    250W

  • BTU（英制熱量單位）

    682 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)

  • 智慧節能 (70%)

    105W

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

音效

  • 喇叭（內建）

認證

  • 安全性

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KC

  • ERP / 能源星級

    YES / Energy Star 8.0

  • ePEAT（限美國）

OPS 相容性

  • OPS 類型相容

    是（搭載）

  • OPS 電源內建

軟體相容性

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • SuperSign Cloud

  • Promota

  • 手機 CMS

  • Connected Care

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

配件

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

  • 選購

    OPS Kit(KT-OPSF)

特殊功能

  • 疊加觸控相容性

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜（朝上）

    不適用

  • 傾斜（朝下）

    不適用

  • 防護等級

    IP5X tested

  • 敷形塗層（電源板）

  • 電源保護

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

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