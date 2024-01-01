55'' 700 nits FHD 超窄邊框電視牆

傳統 GUI（圖形使用者介面）是根據橫向的消費者電視之使用所設計的，因此 OSD（螢幕顯示）不太適合縱向模式的螢幕。然而，VH7J-H 的 OSD 是由大字體和 9:16 的長選單所組成的，創造一個舒適又高效的商務環境。

