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室內 LED 系列

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室內 LED 系列

LSBE012-GD

室內 LED 系列

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填充影像的正面

LSBE 室內 LED 系列

購物商場的牆面設有大型 LED，在 LED 螢幕上生動地展示時尚廣告。

*此頁面的所有圖像僅供參考。

明亮度

亮度達到 600 nits，能夠清晰地成傳達影視內容，吸引大眾的目光，因此非常適合在室內維持清晰的明亮畫面。

LSBE 擁有 600 nit 的螢幕亮度，因此即使在強光下也清晰可見。

支援90°角設計

若您有 90° 轉角的需求，LSBE 系列可以自然地融入空間，並為客戶提供流暢的內容。

支援90°角設計

更平面、易於保養

LSBE 系列運用兩個模組構成單一箱體，與構成多個模組的多個箱體相比，有助於盡量減少模組間的間隙，藉此達成更平順的螢幕，以及較小的可見間隙。而且 LSBE 系列還具有易於保養的結構優勢。

LSBE 僅用 2 個模組打造單一箱體。

從箱體拆卸模組時，安全線可防止螢幕和模組掉落，有助於確保維護安全。

使用安全繩，讓維護更安全

從箱體拆卸模組時，安全線可防止螢幕和模組掉落，有助於確保維護安全。
LSBE 的框架由鋁合金構成。

耐用的框架設計

LSBE 系列加入強護耐用性的鋁合金機櫃，且其優於塑膠框架的高強度框架提供穩定操作的能力。

火焰蔓延保護

LSBE 系列符合火焰蔓延評估標準，根據 EN 13501-1:2018 測試獲得 C 級評級。LSBE 系列具有耐火性，有助於確保您的空間安全。

LSBE 具有耐火性

*此測試由通標標準技術服務（上海）有限公司於2023年8月21日至24日依EN 13501-1:2018標準進行。 使用產品編號為（LSBE XX-XXX）的LED模組作為測試物件。 測試結果證實符合 EN 13501-1:2018 C-s2 級、d0 等級。

與 LG 軟體解決方案相容

LSBE 系列在與 LG 的 CVBA 系統控制器連線，此系列相容於 LG 軟體解決方案，包括 SuperSign CMS、LED Assistant 和 ConnectedCare，以協助客戶正確經營業務。

LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 LSBE 系列。 搭配 webOS 的系統控制器可讓 LSBE 系列相容於 LG 軟體解決方案。

*「LG ConnectedCare」服務的可用性因地區而異，需另行購買。請聯絡所在地區的 LG 銷售代表，了解更多詳細資訊。
* LG ConnectedCare 可監控的項目：主機板（溫度、訊號狀態、FPGA 版本、乙太網路連接狀態）、接收卡（溫度、LED 電源）。
* 實際 GUI 可能因不同的 webOS 版本而異。

列印

所有規格

資訊

  • 型號名稱

    LSBE012-GD

物理參數

  • 像素配置

    Single SMD

  • 像素間距 (mm)

    1.25

  • 模組解析度 (WxH)

    240 x 270

  • 模組尺寸（WxH，mm）

    300x337.5x13

  • 單一模組重量 (kg)

    0.95

  • 單一機櫃模組數 (WxH)

    2x1

  • 機櫃解析度 (WxH)

    480x270

  • 機櫃尺寸（W x H x D，mm）

    600x337.5x72

  • 機櫃表面積 (㎡)

    0.2

  • 機櫃重量（kg/台）

    6.5

  • 每平方公尺重量 (kg/㎡)

    32

  • 物理像素密度（像素/㎡）

    640,000

  • 機櫃平坦度 (mm)

    ±0.3

  • 機櫃材質

    Die-casting Aluminum

  • 服務進入點

    Front

光學規格

  • 最大亮度（校準後，nit）

    600

  • 色溫 (K)

    3,200~9,300

  • 視角（橫向）

    160

  • 視角（縱向）

    150

  • 亮度均勻度

    0.97

  • 色彩均勻度

    ±0.003Cx,Cy

  • 對比度

    5,000:1

  • 處理深度（位元）

    14

電氣 規格

  • 耗能（W/機櫃，最大值）

    117

  • 耗能（W/機櫃，平均值）

    51

  • 耗能（W/㎡，最大值）

    580

  • 散熱（BTU/h/機櫃，最大值）

    400

  • 散熱（BTU/h/機櫃，平均值）

    174

  • 散熱（BTU/h/㎡，最大值）

    1,980

  • 供電 (V)

    100 to 240

  • 幀率 (Hz)

    50 / 60

  • 更新率 (Hz)

    3,840

運作 規格

  • 作業溫度 (℃)

    -20℃ to +40℃

  • 作業濕度

    10~80%RH

  • IP 等級正面

    IP50

  • IP 等級背面

    IP50

  • LED 使用壽命（半亮度）

    100,000

標準

  • 認證

    CE, FCC, cTUVus, CB, KC, CCC EN 13501-1, Class C

環境

  • 環境

    RoHS, REACH

控制器

  • 控制器

    CVBA

90 度切角

  • 90 度切角

    O

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