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室內 LED 系列
LSBE 室內 LED 系列
購物商場的牆面設有大型 LED，在 LED 螢幕上生動地展示時尚廣告。
*此頁面的所有圖像僅供參考。
明亮度
LSBE 擁有 600 nit 的螢幕亮度，因此即使在強光下也清晰可見。
支援90°角設計
支援90°角設計
更平面、易於保養
LSBE 僅用 2 個模組打造單一箱體。
火焰蔓延保護
LSBE 具有耐火性
*此測試由通標標準技術服務（上海）有限公司於2023年8月21日至24日依EN 13501-1:2018標準進行。 使用產品編號為（LSBE XX-XXX）的LED模組作為測試物件。 測試結果證實符合 EN 13501-1:2018 C-s2 級、d0 等級。
與 LG 軟體解決方案相容
LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 LSBE 系列。 搭配 webOS 的系統控制器可讓 LSBE 系列相容於 LG 軟體解決方案。
*「LG ConnectedCare」服務的可用性因地區而異，需另行購買。請聯絡所在地區的 LG 銷售代表，了解更多詳細資訊。
* LG ConnectedCare 可監控的項目：主機板（溫度、訊號狀態、FPGA 版本、乙太網路連接狀態）、接收卡（溫度、LED 電源）。
* 實際 GUI 可能因不同的 webOS 版本而異。
所有規格
資訊
-
型號名稱
LSBE018-GD
物理參數
-
像素配置
Single SMD
-
像素間距 (mm)
1.88
-
模組解析度 (WxH)
160x180
-
模組尺寸（WxH，mm）
300x337.5x13
-
單一模組重量 (kg)
0.95
-
單一機櫃模組數 (WxH)
2x1
-
機櫃解析度 (WxH)
320x180
-
機櫃尺寸（W x H x D，mm）
600x337.5x72
-
機櫃表面積 (㎡)
0.2
-
機櫃重量（kg/台）
6.5
-
每平方公尺重量 (kg/㎡)
32
-
物理像素密度（像素/㎡）
284,444
-
機櫃平坦度 (mm)
±0.3
-
機櫃材質
Die-casting Aluminum
-
服務進入點
Front
光學規格
-
最大亮度（校準後，nit）
600
-
色溫 (K)
3,200~9,300
-
視角（橫向）
160
-
視角（縱向）
150
-
亮度均勻度
0.97
-
色彩均勻度
±0.003Cx,Cy
-
對比度
5,000:1
-
處理深度（位元）
14 (HDR10, HDR10 Pro)
電氣 規格
-
耗能（W/機櫃，最大值）
103
-
耗能（W/機櫃，平均值）
41
-
耗能（W/㎡，最大值）
510
-
散熱（BTU/h/機櫃，最大值）
351
-
散熱（BTU/h/機櫃，平均值）
140
-
散熱（BTU/h/㎡，最大值）
1,740
-
供電 (V)
100 to 240
-
幀率 (Hz)
50 / 60
-
更新率 (Hz)
3,840
運作 規格
-
作業溫度 (℃)
-20℃ to +40℃
-
作業濕度
10~80%RH
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IP 等級正面
IP50
-
IP 等級背面
IP50
-
LED 使用壽命（半亮度）
100,000
標準
-
認證
CE, FCC, cTUVus, CB, KC, CCC, EMC Class A, EN13501-1
環境
-
環境
RoHS, REACH
控制器
-
控制器
CVBA
90 度切角
-
90 度切角
O