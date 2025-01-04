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LSBF 室內 LED 系列
LSBF 室內 LED 系列
大型商場的三層樓都安裝了大型 LED 顯示屏，醒目地展示香水廣告。
*所有圖片僅供示意。
亮度
使其成為實現明亮室內可見度的理想選擇。
LSBF 的亮度為600尼特，因此即使在強光下也清晰可見。
54吋和27吋箱體組合安裝
27" LSBE 和 54" LSBF 相容並以合適的尺寸安裝在商場牆上。
更換方便且維護簡單
無要單獨安裝空間，LSBF 系列可以取代現有的 LCD 視訊墻。
*本產品可使用 VESA 壁掛式（600×400）和螺絲安裝。
*VESA 壁掛架或任何其他壁掛架需單獨販售。
火焰蔓延保護 – BS476
第 7 部分 1 級
LSBF 具有耐火性
*產品編號為 (LSBF XX-XXX) 的 LED 模組根據 EN 13501-1:2018 《建築產品和建築構件的防火分類 - 第 1 部分：使用火災反應測試資料進行分類》進行了測試評估測試。 （認證編號SZP23-014523）
與 LG 軟體解決方案相容
LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 LSBF 系列。 搭配 webOS 的系統控制器可讓 LSBF 系列相容於 LG 軟體解決方案。
*「LG ConnectedCare」 服務的可用性因地區而異，需要單獨購買。 因此，請聯絡您所在地區的 LG 銷售代表以了解更多詳細資訊。
*LG ConnectedCare 可以監控的項目：主機板（溫度、訊號狀態、FPGA 版本、乙太網路連接狀態）、接收卡（溫度、LED 電源）。
*實際 GUI 可能會因不同的 webOS 版本而異。
*LG Software 解決方案需另外購買。
所有規格
資訊
-
型號名稱
LSBF015-GD
物理參數
-
像素配置
Single SMD
-
像素間距 (mm)
1.56
-
模組解析度 (WxH)
192x216
-
模組尺寸（WxH，mm）
300x337.5x13
-
單一模組重量 (kg)
0.95
-
單一機櫃模組數 (WxH)
4x2
-
機櫃解析度 (WxH)
768x432
-
機櫃尺寸（W x H x D，mm）
1,200x675x72
-
機櫃表面積 (㎡)
0.81
-
機櫃重量（kg/台）
23
-
每平方公尺重量 (kg/㎡)
28
-
物理像素密度（像素/㎡）
409,600
-
機櫃平坦度 (mm)
±0.3
-
機櫃材質
Die-casting Aluminum
-
服務進入點
Front
光學規格
-
最大亮度（校準後，nit）
600
-
色溫 (K)
3,200~9,300
-
視角（橫向）
160
-
視角（縱向）
150
-
亮度均勻度
0.97
-
色彩均勻度
±0.003Cx,Cy
-
對比度
5,000:1
-
處理深度（位元）
14
電氣 規格
-
耗能（W/機櫃，最大值）
428
-
耗能（W/機櫃，平均值）
182
-
耗能（W/㎡，最大值）
530
-
散熱（BTU/h/機櫃，最大值）
1,460
-
散熱（BTU/h/機櫃，平均值）
621
-
散熱（BTU/h/㎡，最大值）
1,808
-
供電 (V)
100 to 240
-
幀率 (Hz)
50 / 60
-
更新率 (Hz)
3,840
運作 規格
-
作業溫度 (℃)
-20℃ to +40℃
-
作業濕度
10~80%RH
-
IP 等級正面
IP50
-
IP 等級背面
IP50
-
LED 使用壽命（半亮度）
100,000
標準
-
認證
CE, FCC, cTUVus, CB, KC, CCC EN 13501-1, Class C
環境
-
環境
RoHS, REACH
控制器
-
控制器
CVBA
90 度切角
-
90 度切角
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