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LSBF 室內 LED 系列

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LSBF 室內 LED 系列

LSBF015-GD

LSBF 室內 LED 系列

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Front view with infill image

LSBF 室內 LED 系列

大型商場的三層樓都安裝了大型 LED 顯示屏，醒目地展示香水廣告。

*所有圖片僅供示意。

亮度

600 nits的出色亮度可以清晰地傳達內容並吸引公眾的注意力，
使其成為實現明亮室內可見度的理想選擇。

LSBF 的亮度為600尼特，因此即使在強光下也清晰可見。

54吋和27吋箱體組合安裝

LSBF（54吋）和LSBE（27吋）型號共享相同產品平台，為各種空間配置提供靈活的矩陣組合。 54 吋和 27 吋型號之間的相容性可根據空間要求提供多種尺寸選擇，以便安裝。

27" LSBE 和 54" LSBF 相容並以合適的尺寸安裝在商場牆上。

LSBF 的框架由鋁製成。

耐用的框架設計

LSBF 系列採用鋁製箱體，增強了耐用性，其高強度框架超越了塑料，並可實現穩定運作。
LSBF 總共由 8 個模組組成，形成一個機櫃。

高平整度
且易於維護

LSBF 由四個 LSBE 模組組成，每個箱體有兩個模組，從而使螢幕更平滑，可見間隙更少。此外，由於其結構優勢，LSBF 也易於維護。

更換方便且維護簡單

將您現有的54吋 LCD 視訊牆升級到最新技術和 LED 顯示屏，而無需額外的空間。

無要單獨安裝空間，LSBF 系列可以取代現有的 LCD 視訊墻。

*本產品可使用 VESA 壁掛式（600×400）和螺絲安裝。
*VESA 壁掛架或任何其他壁掛架需單獨販售。

從箱體拆卸模組時，安全線可防止螢幕和模組掉落，有助於確保維護安全。

使用安全繩，
讓維護更安全

從箱體拆卸模組時，安全線可防止螢幕和模組掉落，有助於確保維護安全。

火焰蔓延保護 – BS476
第 7 部分 1 級

LSBF 很榮幸擁有著名的 EN 13501-1:2018 C 級認證評級，確認其符合評估標準火焰蔓延。 憑藉其卓越的防火性能，我們的產品有助於您所在地的安全並讓您高枕無憂。

LSBF 具有耐火性

*產品編號為 (LSBF XX-XXX) 的 LED 模組根據 EN 13501-1:2018 《建築產品和建築構件的防火分類 - 第 1 部分：使用火災反應測試資料進行分類》進行了測試評估測試。 （認證編號SZP23-014523）

與 LG 軟體解決方案相容

當與 LG 的 CVBA 系統控制器連接時，LSBF 系列相容於 SuperSign CMS、LED Assistant 和 ConnectedCare 等 LG 軟體解決方案，可幫助客戶正常運作業務。

LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 LSBF 系列。 搭配 webOS 的系統控制器可讓 LSBF 系列相容於 LG 軟體解決方案。

*「LG ConnectedCare」 服務的可用性因地區而異，需要單獨購買。 因此，請聯絡您所在地區的 LG 銷售代表以了解更多詳細資訊。
*LG ConnectedCare 可以監控的項目：主機板（溫度、訊號狀態、FPGA 版本、乙太網路連接狀態）、接收卡（溫度、LED 電源）。
*實際 GUI 可能會因不同的 webOS 版本而異。
*LG Software 解決方案需另外購買。

列印

所有規格

資訊

  • 型號名稱

    LSBF015-GD

物理參數

  • 像素配置

    Single SMD

  • 像素間距 (mm)

    1.56

  • 模組解析度 (WxH)

    192x216

  • 模組尺寸（WxH，mm）

    300x337.5x13

  • 單一模組重量 (kg)

    0.95

  • 單一機櫃模組數 (WxH)

    4x2

  • 機櫃解析度 (WxH)

    768x432

  • 機櫃尺寸（W x H x D，mm）

    1,200x675x72

  • 機櫃表面積 (㎡)

    0.81

  • 機櫃重量（kg/台）

    23

  • 每平方公尺重量 (kg/㎡)

    28

  • 物理像素密度（像素/㎡）

    409,600

  • 機櫃平坦度 (mm)

    ±0.3

  • 機櫃材質

    Die-casting Aluminum

  • 服務進入點

    Front

光學規格

  • 最大亮度（校準後，nit）

    600

  • 色溫 (K)

    3,200~9,300

  • 視角（橫向）

    160

  • 視角（縱向）

    150

  • 亮度均勻度

    0.97

  • 色彩均勻度

    ±0.003Cx,Cy

  • 對比度

    5,000:1

  • 處理深度（位元）

    14

電氣 規格

  • 耗能（W/機櫃，最大值）

    428

  • 耗能（W/機櫃，平均值）

    182

  • 耗能（W/㎡，最大值）

    530

  • 散熱（BTU/h/機櫃，最大值）

    1,460

  • 散熱（BTU/h/機櫃，平均值）

    621

  • 散熱（BTU/h/㎡，最大值）

    1,808

  • 供電 (V)

    100 to 240

  • 幀率 (Hz)

    50 / 60

  • 更新率 (Hz)

    3,840

運作 規格

  • 作業溫度 (℃)

    -20℃ to +40℃

  • 作業濕度

    10~80%RH

  • IP 等級正面

    IP50

  • IP 等級背面

    IP50

  • LED 使用壽命（半亮度）

    100,000

標準

  • 認證

    CE, FCC, cTUVus, CB, KC, CCC EN 13501-1, Class C

環境

  • 環境

    RoHS, REACH

控制器

  • 控制器

    CVBA

90 度切角

  • 90 度切角

    O

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