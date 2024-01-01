LG MAGNIT 能大幅減少不同可視角的色彩失真，從任何角度都能欣賞到細膩豐富且準確的色彩。無論從正面還是側面觀看，都能感受一模一樣的色彩表現。即使安裝在大型公共場所，也能讓所有行人體驗一致的震撼視覺。