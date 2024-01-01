We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Micro LED
屢創新高背後的真正創新
在寬敞大廳中，巨型 LG MAGNIT 顯示器呈現出絢麗水下世界，色彩繽紛的魚群自由穿梭，帶來震撼視覺體驗。
極黑沉浸
活化每一個細節
LG MAGNIT 巧妙結合創新晶片轉移、獨家全黑塗層與先進表面處理技術，呈現出更深的黑色視覺，提升色彩鮮艷度，營造更立體深邃的對比度。完美加乘作用讓原先隱藏在陰影下的細節顯露出來，展現每個場景的完整深度，讓觀衆能獲得更沉浸式的體驗。
黑色球體與波浪狀的鮮豔色彩融合，呈現鮮明的色調與深邃的對比效果。
顔色如願準確呈現
透過仔細挑選能左右顔色純度的 LED 晶片，其狹窄的波長使 LG MAGNIT 在整個螢幕上呈現均勻一致的純粹色彩。此外，色域轉移技術使其能重現原汁原味的色彩，滿足一切需要達到精準逼真視效的地方。
花朵與其周圍延展的圖形元素，以多種鮮豔色彩生動呈現。
寬廣顔色可視角度
LG MAGNIT 能大幅減少不同可視角的色彩失真，從任何角度都能欣賞到細膩豐富且準確的色彩。無論從正面還是側面觀看，都能感受一模一樣的色彩表現。即使安裝在大型公共場所，也能讓所有行人體驗一致的震撼視覺。
以不同角度安裝的多個螢幕顯示著相同畫面，每塊螢幕顯示的畫面完全相同，都有準確而一致的色彩，不受任何角度干擾。
更強烈的光影呈現
LG MAGNIT 所呈現的深邃黑色也讓決定畫質最重要的對比度大幅提升，提供更佳視覺體驗。明暗的對比分明，使畫面內容的每一個細節都與衆不同。
地平線上方的太陽被雲層半掩，光芒穿透雲隙灑落於深色天空；映照在水面的倒影，與周圍的幽暗形成細膩對比。
由 HDR 技術帶來的生動色彩表現
憑藉 HDR (HDR10, HDR10 Pro*) 支援，內容將更加生動且視覺效果更佳。更廣的色譜與更高的對比度，讓觀眾盡享栩栩如生的內容。
明亮且繽紛的傳統韓國圖案在啟用 HDR 的螢幕上的顯示效果比在關閉 HDR 的螢幕上的顯示效果更為生動明艷。
*HDR10 Pro 是 LG 自家的 HDR 解決方案，可使用增強動態色調映射處理 HDR 訊號。
精準模組對齊創造無縫畫面
LG MAGNIT 運用模組對齊技術在產品出廠時予以調校，能縮小模組正面的縫隙和模組之間黑色水平的差異，確保流暢無縫的觀賞體驗。
LG MAGNIT 螢幕的模組之間只有極小縫隙，顯示著藍天和棉花狀的雲朵，而模組之間沒有任何色差。
最佳無線設計讓安裝輕鬆簡易
LG MAGNIT 採用無線寬頻傳輸技術。機櫃之間無須訊號線和電源線的連接，除了將螢幕連接到系統控制器和電源以外，無須多餘纜線，讓安裝高效俐落。
LG MAGNIT 的訊號傳輸設計讓機櫃無須額外纜線即可連接，讓背面結構簡潔清爽。
前後均可調整螢幕
傳統 LED 顯示器因結構限制，往往只能在背面調整螢幕水平狀態。LG MAGNIT 從正面或背面皆可調整，讓你根據實際情況自由選擇，並且更方便觀察，確保精準度。
安裝人員使用專用工具，從螢幕正面進行水平調整；畫面並排呈現調整前與調整後的差異。
修復像素缺陷
LG MAGNIT 所使用的驅動程式 IC 已經過改善，此前因像素缺陷而產生的瑕疵線條已修復為點狀，讓顧客欣賞到更流暢的畫面，方便管理員提供更佳服務。
傳統 LED 顯示器的像素缺陷呈現為線狀瑕疵，而 LMPA 技術則將相同缺陷改善為點狀顯示，畫面並排比較兩者差異。
訊號傳輸範圍長達 10 公里
LG MAGNIT 與控制器之間的距離過去受限於 100 公尺，在禮堂和控制室等廣闊環境下往往會遇到挑戰。如今，控制器藉助 SFP+ 技術，可以遙控相距 10 公里的 LG MAGNIT，為管理員提供更大移動範圍，且避免更多安裝環境限制。
LMPA 安裝於大型禮堂內，其控制器可與顯示器分開放置，最遠距離可達 10 公里。
支援 ST 2110 標準
整合 Video-over-IP 廣播系統
隨著 ProAV 產業越來越廣泛採用 ST 2110 進行 IP 訊號傳輸，LG MAGNIT 也為 CEAB 控制器加入對 ST 2110 輸入的支援，滿足不斷發展的需求。可輕鬆整合至以網路型視訊系統為基礎的高效能廣播與現場活動工作流程。
在廣播攝影棚中，LG MAGNIT 連接支援 ST 2110 的 CEAB 控制器，進行即時新聞播送。
低閃爍提升拍攝表現
當 LED 顯示器更新率偏低時，攝影鏡頭可能捕捉到干擾性閃爍效果，影響拍攝畫質。LG MAGNIT 採用強化的驅動 IC 技術，有效降低閃爍現象，提高視覺更新率，並依然保持清晰與穩定畫質。
傳統 LED 顯示器在攝影時可能出現閃爍，而 LMPA 技術則有效降低閃爍並呈現更清晰的影像，畫面以並排方式比較兩者差異。
所有規格
資訊
型號名稱
LMPA009BANA.ATT
物理參數
像素配置
Micro
像素間距 (mm)
0.94
模組解析度 (WxH)
320x120
模組尺寸（WxH，mm）
300x112.5
單一模組重量 (kg)
0.19
單一箱體模組數 (WxH)
2x3
箱體解析度 (WxH)
640x360
箱體尺寸（W x H x D，mm）
600x337.5x39.8
箱體表面積 (㎡)
0.2
箱體重量（kg/台）
5.2
每平方公尺重量 (kg/㎡)
25.7
物理像素密度（像素/㎡）
1,137,778
箱體平坦度 (mm)
±0.5
箱體材質
Mold / PC+ABS-GF20%
服務進入點
Front
光學規格
最大亮度（校準後，nit）
Typ. 600 / Peak 1,500
色溫 (K)
3,200~9,300 / Default 7,300
視角（橫向）
160
視角（縱向）
160
亮度均勻度
0.95
色彩均勻度
±0.02Cx,Cy
處理深度（位元）
20 (HDR10, HDR10 Pro)
電氣 規格
供電 (V)
100 to 240
幀率 (Hz)
50 / 60
更新率 (Hz)
7,860
運作 規格
作業溫度 (℃)
0℃ to +40℃
作業濕度
10~80%RH
IP 等級正面
IP50
IP 等級背面
IP20
LED 使用壽命（半亮度）
100,000
標準
認證
Safety 62368-1, EMC Class B, BS476 Part7 Class1
環境
環境
RoHs
控制器
控制器
CEAC / SBAA-D05
90 度切角
90 度切角
NO