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LG MAGNIT

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LG MAGNIT

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LG MAGNIT

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LG MAGNIT 虛擬展間

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設計獎得主

紅點設計大獎 2020 標誌

紅點設計大獎 2020

2020 IDEA 設計獎標誌

2020 IDEA 設計獎

2020 PIN UP 設計獎標誌

2020 PIN UP 設計獎

2020 韓國優良設計獎

2020 韓國優良設計獎

LG MAGNIT
你的第一台 Micro LED 顯示器

目睹 LG MAGNIT 帶給企業和娛樂界的輝煌成功。

屢創新高背後的真正創新

LG MAGNIT 帶來沉浸式、令人驚艷的視覺效果，讓每一次觀賞體驗都難忘。將您的想像力注入生活，透過色彩繽紛的微型 LED 晶片融合而成的超級細節，展現出來。

極黑沉浸，
活化每一個細節

透過移除圍繞 R,G,B LED 晶片的包裝，並採用 LG 自家的全黑塗層技術，
LG MAGNIT 呈現出比傳統封裝 LED 顯示器更深的黑色視覺。
這不僅提升了色彩的鮮艷度，更讓原先隱藏在陰影下的細節呈現出來，
讓觀衆能獲得更沉浸式的體驗。

一白虎圖片凸顯黑色彩

*以 LG 傳統 LED 顯示器為基礎比較。

更強烈的光影呈現

LG MAGNIT 所呈現的純黑色也讓決定畫質最重要的對比度大幅提升，提供更佳視覺體驗。明暗的對比分明，使畫面內容的每一個細節都與衆不同。

不同顔色的噴泉展現了LG傳統LED標記及MAGNIT之間對比比例與凸顯性的分別

顔色如願準確呈現

透過仔細挑選能左右顔色純度的 LED 晶片，其狹窄的波長使 LG MAGNIT 在整個螢幕上呈現均勻色彩。除此以外，增強的 Gamut Transfer (色域轉移)技術使其能呈現非常接近原色的畫面，滿足一切需要反映原色的地方。

光芒四射，色彩斑斕的西雅圖大摩天輪

Alpha 7 智慧型處理器

智慧型影像處理器

搭載應用於 LG 電視技術的 Alpha 7 智慧型處理器能辨識並分析原始影像內容，並自動提升內容清晰度及銳利度。

*以上功能是藉由深度學習人工智慧技術以提升畫面品質。

由 HDR 技術帶來的生動色彩表現

憑藉 HDR (HDR10, HDR10 Pro*) 支援，內容將更加生動且視覺效果更佳。
更廣的色譜與更高的對比度，讓觀眾盡享栩栩如生的內容。

HDR與SDR顯示的村莊夜景能明顯看見色調與對比度的差別

*HDR10 Pro 是 LG 自家的 HDR 解決方案，可使用增強動態色調映射處理 HDR 訊號。

寬廣顔色可視角

LG MAGNIT 配有良好的結構設計，使其能大幅減少不同可視角的色彩失真，從側面角度也能欣賞到原始色彩，即使將其安裝在大型公共場所也能吸引所有行人的目光。

從側面觀看 MAGNIT 展示的瀑布

高强度設計

在數層具有塗層的保護膜保護下，LG MAGNIT 能有效保護其 LED 晶片不受水滴，塵埃，靜電或物理衝擊影響。考量到此機器通常安裝在公共場所，人流出入頻繁，其穩定性能大幅減少意外事故的發生。

保護LED芯片不受水滴，塵埃，不穩定電流和物理衝擊影響

*根據廠内經驗證測試以及實際運作情況。

外觀亮麗，表面平滑

LG MAGNIT 的螢幕表面如 LCD 一樣平滑，儘管在關機狀態仍然是一件漂亮的擺設。觀眾或安裝人員在觸摸螢幕時，也能感受其平滑之處。如果螢幕表面沾上指紋，您可以用軟布輕鬆抹除，不需要額外使用清潔劑。

MAGNIT 的亮麗外觀和平滑屏幕

專為簡易安裝而打造的最佳無線設計

採用無線寬頻傳輸技術。機櫃之間無須訊號線和電源線的連接，除了將螢幕連接到系統控制器和電源以外，無須多餘纜線。

無綫傳輸技術容許部件之間連結，且讓其組裝設計更爲簡便。

無線資料傳輸及無線充電座

藉由色彩呈現達到低耗電量

LG MAGNIT 的共陰極驅動器 IC 是其中一個 LG MAGNIT 耗電量低的原因。其為 R, G, B 三個子像素供應剛好足夠的電壓，以減少不必要的電力消耗。

由 LG MAGNIT 組成的一群由各大媒體組成的，以及一比較目前 LED 電流與 MAGNIT 和 LG 傳統 LED 標記電流的背景圖像。

省電待機模式

倘在一段時間內無輸入訊號，螢幕會關閉，同時 LED 機櫃內的主要電路零部件轉為待機模式。如此可節省額外耗電量，並且只需使用遙控器再次啟用該產品。

員工正在辦公室休息且顯示器處於待機模式以節省電力。

一位女士在會議室使用遙控輕鬆存取設定頁

透過遙控器的直覺式用戶體驗

使用與一般 LG 數位顯示器相同的使用者介面*，讓使用者可輕鬆上手，也可讓使用者使用遙控器而無需連接電腦即可進入設定選單。

*適用於解析度超過1280X720的螢幕。

人們正在用MAGNIT舉辦會議且有AV遙控器在桌上。

與 AV 控制系統
相容

LG MAGNIT已通過 Crestron Connected® 認證，與專業 AV 控制器的相容性更高，可進行完美的整合和自動化控 制*，提升業務管理效率。

*透過網路控制

專屬配件以達到整齊的
安裝配置

LG MAGNIT 有三對壁掛配件及一個框架可供選購。其壁掛配件可以與任何尺寸的螢幕搭配使用以達到整齊清楚的安裝配置。當組裝成 163 吋螢幕，以達超高清解析度時，使用可選購的框架可使顯示器邊緣更加平順。

已使用壁掛式安裝和裝配架配件的 LG MAGNIT。

全面内容管理

LG MAGNIT 可與 LG SuperSign CMS 相容，輕鬆做到一體式内容管理，
使內容編輯、排程和發布等工作更爲簡便。管理人員可以一次操作所有
LG商用顯示器，包括 LG MAGNIT 在內，讓管理更有系統和更爲有效。

由LG SuperSign管理的，安裝在公司大堂的MAGNIT。

即時維護服務

使用 LG 可供選購的雲端服務解決方案 ConnectedCare*，可更輕鬆且更快速進行維護。遠端管理客戶工作場所螢幕顯示的狀態，以進行故障診斷和遠端控制服務，讓客戶業務得以穩定進行。

LG 工程師正實時監察安裝在一電器店的 MAGNIT。

*ConnectedCare 是 LG Signage365Care 的品牌名稱。其可用性因地區而異。

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所有規格

資訊

  • 型號名稱

    LSAB012-N22

物理參數

  • 像素配置

    Micro

  • 像素間距 (mm)

    1.25

  • 模組解析度 (WxH)

    240x90

  • 模組尺寸（WxH，mm）

    300x112.5

  • 單一模組重量 (kg)

    0.18

  • 單一機櫃模組數 (WxH)

    2x3

  • 機櫃解析度 (WxH)

    480x270

  • 機櫃尺寸（W x H x D，mm）

    600x337.5x44.9

  • 機櫃表面積 (㎡)

    0.2

  • 機櫃重量（kg/台）

    7.8

  • 每平方公尺重量 (kg/㎡)

    38.5

  • 物理像素密度（像素/㎡）

    640,000

  • 機櫃平坦度 (mm)

    ±0.5

  • 機櫃材質

    Die-casting Aluminum

  • 服務進入點

    Front

光學規格

  • 最大亮度（校準後，nit）

    600 / Peak 1,500

  • 色溫 (K)

    3,200~9,300 / Default 7,300

  • 視角（橫向）

    160

  • 視角（縱向）

    160

  • 亮度均勻度

    0.95

  • 色彩均勻度

    ±0.02Cx,Cy

  • 對比度

    40,000:1 @10lux

  • 處理深度（位元）

    20 (HDR10, HDR10 Pro)

電氣 規格

  • 耗能（W/機櫃，最大值）

    60

  • 耗能（W/機櫃，平均值）

    35

  • 耗能（W/㎡，最大值）

    296

  • 散熱（BTU/h/機櫃，最大值）

    205

  • 散熱（BTU/h/機櫃，平均值）

    120

  • 散熱（BTU/h/㎡，最大值）

    1,013

  • 供電 (V)

    100 to 240

  • 幀率 (Hz)

    50 / 60

  • 更新率 (Hz)

    3,840

運作 規格

  • 作業溫度 (℃)

    0℃ to +40℃

  • 作業濕度

    10~80%RH

  • IP 等級正面

    IP50

  • IP 等級背面

    IP20

  • LED 使用壽命（半亮度）

    100,000

標準

  • 認證

    Safety 60950-1, EMC Class B, BS476 Part7 Class1

環境

  • 環境

    RoHs

控制器

  • 控制器

    CSAD

90 度切角

  • 90 度切角

    X

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