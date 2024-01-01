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LG MAGNIT
設計獎得主
屢創新高背後的真正創新
極黑沉浸，
活化每一個細節
LG MAGNIT 呈現出比傳統封裝 LED 顯示器更深的黑色視覺。
這不僅提升了色彩的鮮艷度，更讓原先隱藏在陰影下的細節呈現出來，
讓觀衆能獲得更沉浸式的體驗。
一白虎圖片凸顯黑色彩
*以 LG 傳統 LED 顯示器為基礎比較。
更強烈的光影呈現
不同顔色的噴泉展現了LG傳統LED標記及MAGNIT之間對比比例與凸顯性的分別
顔色如願準確呈現
光芒四射，色彩斑斕的西雅圖大摩天輪
*以上功能是藉由深度學習人工智慧技術以提升畫面品質。
由 HDR 技術帶來的生動色彩表現
更廣的色譜與更高的對比度，讓觀眾盡享栩栩如生的內容。
HDR與SDR顯示的村莊夜景能明顯看見色調與對比度的差別
*HDR10 Pro 是 LG 自家的 HDR 解決方案，可使用增強動態色調映射處理 HDR 訊號。
寬廣顔色可視角
從側面觀看 MAGNIT 展示的瀑布
高强度設計
保護LED芯片不受水滴，塵埃，不穩定電流和物理衝擊影響
*根據廠内經驗證測試以及實際運作情況。
外觀亮麗，表面平滑
MAGNIT 的亮麗外觀和平滑屏幕
專為簡易安裝而打造的最佳無線設計
無綫傳輸技術容許部件之間連結，且讓其組裝設計更爲簡便。
無線資料傳輸及無線充電座
藉由色彩呈現達到低耗電量
由 LG MAGNIT 組成的一群由各大媒體組成的，以及一比較目前 LED 電流與 MAGNIT 和 LG 傳統 LED 標記電流的背景圖像。
省電待機模式
員工正在辦公室休息且顯示器處於待機模式以節省電力。
*適用於解析度超過1280X720的螢幕。
*透過網路控制
專屬配件以達到整齊的
安裝配置
已使用壁掛式安裝和裝配架配件的 LG MAGNIT。
全面内容管理
使內容編輯、排程和發布等工作更爲簡便。管理人員可以一次操作所有
LG商用顯示器，包括 LG MAGNIT 在內，讓管理更有系統和更爲有效。
由LG SuperSign管理的，安裝在公司大堂的MAGNIT。
即時維護服務
LG 工程師正實時監察安裝在一電器店的 MAGNIT。
*ConnectedCare 是 LG Signage365Care 的品牌名稱。其可用性因地區而異。
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所有規格
資訊
-
型號名稱
LSAB012-N22
物理參數
-
像素配置
Micro
-
像素間距 (mm)
1.25
-
模組解析度 (WxH)
240x90
-
模組尺寸（WxH，mm）
300x112.5
-
單一模組重量 (kg)
0.18
-
單一機櫃模組數 (WxH)
2x3
-
機櫃解析度 (WxH)
480x270
-
機櫃尺寸（W x H x D，mm）
600x337.5x44.9
-
機櫃表面積 (㎡)
0.2
-
機櫃重量（kg/台）
7.8
-
每平方公尺重量 (kg/㎡)
38.5
-
物理像素密度（像素/㎡）
640,000
-
機櫃平坦度 (mm)
±0.5
-
機櫃材質
Die-casting Aluminum
-
服務進入點
Front
光學規格
-
最大亮度（校準後，nit）
600 / Peak 1,500
-
色溫 (K)
3,200~9,300 / Default 7,300
-
視角（橫向）
160
-
視角（縱向）
160
-
亮度均勻度
0.95
-
色彩均勻度
±0.02Cx,Cy
-
對比度
40,000:1 @10lux
-
處理深度（位元）
20 (HDR10, HDR10 Pro)
電氣 規格
-
耗能（W/機櫃，最大值）
60
-
耗能（W/機櫃，平均值）
35
-
耗能（W/㎡，最大值）
296
-
散熱（BTU/h/機櫃，最大值）
205
-
散熱（BTU/h/機櫃，平均值）
120
-
散熱（BTU/h/㎡，最大值）
1,013
-
供電 (V)
100 to 240
-
幀率 (Hz)
50 / 60
-
更新率 (Hz)
3,840
運作 規格
-
作業溫度 (℃)
0℃ to +40℃
-
作業濕度
10~80%RH
-
IP 等級正面
IP50
-
IP 等級背面
IP20
-
LED 使用壽命（半亮度）
100,000
標準
-
認證
Safety 60950-1, EMC Class B, BS476 Part7 Class1
環境
-
環境
RoHs
控制器
-
控制器
CSAD
90 度切角
-
90 度切角
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