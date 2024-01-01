LG MAGNIT 的螢幕表面如 LCD 一樣平滑，儘管在關機狀態仍然是一件漂亮的擺設。觀眾或安裝人員在觸摸螢幕時，也能感受其平滑之處。如果螢幕表面沾上指紋，您可以用軟布輕鬆抹除，不需要額外使用清潔劑。