為體育場增值加分： 戶外周邊 LED 顯示器

戶外周邊 LED 顯示器
體育場正在舉行足球比賽，場邊 LED 顯示器安裝在觀眾席邊緣，清晰展示廣告。
提升您的體育場價值
提升您的體育場價值，藉由安裝高解析度與高刷新率的高品質 LED 顯示器，幫助支持增加收入。 我們的先進顯示器為廣告商提供了誘人的廣告空間，同時清晰的影像與流暢的視頻播放最大化了廣告效果。這將為您創造更高廣告費用的機會，最終有助於提升場館的獲利能力。
體育場正在舉行足球比賽，GPPA 系列顯示器安裝在場邊的觀眾席邊緣並展示著廣告。
卓越的可視性
擁有 6000 nits 的驚人亮度，這款高亮度顯示器在戶外環境中表現卓越，即使在直射陽光下也能輕鬆吸引目光並有效傳遞內容。此外，它配備了7680Hz的高刷新率，通過最小化黑條、模糊和閃爍現象，提供觀眾更清晰的觀賞體驗，這些現象通常會在視頻播放過程中發生。更寬的可視角度進一步提升了所有觀眾的可見度。
即使在戶外環境中，GPPA 系列也能提供明亮清晰的畫面。
符合 UEFA 規範
我們的周邊 LED 顯示屏適用於安裝於歐足聯（UEFA）體育場。GPPA 系列專為符合歐足聯產品規範而設計，能在高壓環境下提供穩定可靠的表現。
GPPA 系列符合 UEFA 對體育場安裝設備的要求。
*GPPA 系列符合歐足聯於2024年7月公布的 LED 技術規範要求。
專為體育場量身設計
GPPA 系列專為體育場安裝而設計，配備多項安全功能以保護球員在比賽期間的安全。其精密設計結合了防護元件，如防撞軟墊與橡膠面罩，有效保障場上球員的安全。
GPPA 系列配備 EVA 頂罩和橡膠保護罩，有助於防止球員在撞倒到 LED 時受到嚴重傷害。
*GPPA 系列符合歐足聯於2024年7月公布的 LED 技術規範要求。
與 LG 軟體解決方案相容
在考量商業運營時，將軟體解決方案與硬體功能相結合對於提升運營效率至關重要。此產品與 LG 的 CVGA、LCQT 系統控制器相容，實現與 LG 軟體解決方案的無縫整合，如 SuperSign CMS、LED Assistant 和 LG ConnectedCare，讓客戶能夠有效地管理他們的運營。
LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 GPPA 系列。搭配 webOS 的系統控制器可讓 GPPA 系列相容於 LG 軟體解決方案。
*實際的圖形用戶界面（GUI）可能因不同版本的 webOS（LG 平台）而有所不同。
*LG ConnectedCare 服務的可用性因地區而異，且需要另外購買。請聯繫您所在區域的 LG 銷售代表了解更多詳細信息。
*LG ConnectedCare 可監控的項目：主板（溫度、信號狀態、FPGA 版本、以太網連接狀態）、接收卡（溫度、LED 電力）。
*LG 軟體解決方案需要單獨購買。
*欲了解更多詳細資訊，請訪問 www.lg-informationdisplay.com/solution/lg-business-cloud/lg-connectedcare
所有規格
資訊
型號名稱
GPPA062-GA.ATTQ
物理參數
像素配置
Single SMD
像素間距 (mm)
P6.2
模組解析度 (WxH)
64 x 48
模組尺寸（WxH，mm）
400 x 300
單一模組重量 (kg)
1.46
單一機櫃模組數 (WxH)
4 x 3
機櫃解析度 (WxH)
256 x 144
機櫃尺寸（W x H x D，mm）
1,600 x 960 x 120 (Screen 1,600 x 900)
機櫃表面積 (㎡)
1.536
機櫃重量（kg/台）
46
每平方公尺重量 (kg/㎡)
29.95
物理像素密度（像素/㎡）
25600
機櫃平坦度 (mm)
±0.5
機櫃材質
Aluminum
服務進入點
Front & Rear
光學規格
最大亮度（校準後，nit）
Max. 6,000
色溫 (K)
3,200 ~ 9,300 (Default 6,000)
視角（橫向）
160
視角（縱向）
120
亮度均勻度
0.97
色彩均勻度
±0.003Cx,Cy
對比度
6,000：1
處理深度（位元）
16 (HDR10, HDR10 Pro)
電氣 規格
耗能（W/機櫃，最大值）
1080
耗能（W/機櫃，平均值）
360
耗能（W/㎡，最大值）
750
散熱（BTU/h/機櫃，最大值）
2948
散熱（BTU/h/機櫃，平均值）
983
散熱（BTU/h/㎡，最大值）
2048
供電 (V)
100 to 240
幀率 (Hz)
50 / 60
更新率 (Hz)
7680
運作 規格
作業溫度 (℃)
-20℃ to +50℃
作業濕度
10~90%RH
IP 等級正面
IP65
IP 等級背面
IP65
LED 使用壽命（半亮度）
100,000
標準
認證
CE, CB, ETL, FCC, BS476 Part7 Class1
& EN13501-1 Class B
EMC Class A
環境
環境
RoHS, REACH
控制器
控制器
CVGA / LCQT
90 度切角
90 度切角
否