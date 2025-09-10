為體育場增值加分： 戶外周邊 LED 顯示器

擁有 6000 nits 的驚人亮度，這款高亮度顯示器在戶外環境中表現卓越，即使在直射陽光下也能輕鬆吸引目光並有效傳遞內容。此外，它配備了7680Hz的高刷新率，通過最小化黑條、模糊和閃爍現象，提供觀眾更清晰的觀賞體驗，這些現象通常會在視頻播放過程中發生。更寬的可視角度進一步提升了所有觀眾的可見度。