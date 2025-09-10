We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
為體育場增值加分： 戶外環繞式 LED 顯示器
條帶式 LED 安裝在足球場上層看臺的護欄牆上，呈連續線條排列，可清晰展示廣告內容。
*此頁面的所有圖像僅供參考。
提升您的體育場價值
提升您的體育場價值，藉由安裝高解析度與高刷新率的高品質 LED 顯示器，幫助支持增加收入。 我們的先進顯示器為廣告商提供了誘人的廣告空間，同時清晰的影像與流暢的視頻播放最大化了廣告效果。這將為您創造更高廣告費用的機會，最終有助於提升場館的獲利能力。
體育場正在進行足球比賽，GRPA 系列安裝於二、三層看臺的護欄牆上，螢幕正在播放廣告。
卓越的可視性
擁有 6000 nits 的驚人亮度，這款高亮度顯示器在戶外環境中表現卓越，即使在直射陽光下也能輕鬆吸引目光並有效傳遞內容。此外，它配備了7680Hz的高刷新率，通過最小化黑條、模糊和閃爍現象，提供觀眾更清晰的觀賞體驗，這些現象通常會在視頻播放過程中發生。更寬的可視角度進一步提升了所有觀眾的可見度。
觀眾席一側的 LED 顯示器出現在足球轉播畫面中，傳統 LED 顯示器明顯閃爍，而 GRPA 系列則呈現清晰的廣告，閃爍極少。
*圖片僅為模擬示意，實際產品效果可能有所不同。
專為體育場設計
GRPA 系列專為體育場環境中的便捷安裝與維護而設計。 採用頂部進入設計，使得安裝與拆卸過程更加簡化，方便操作，並有助於降低維護成本。
GRPA 系列可自上而下進行嵌裝，使裝卸更輕鬆。
與 LG 軟體解決方案相容
在考量商業運營時，將軟體解決方案與硬體功能相結合對於提升運營效率至關重要。此產品與 LG 的 CVGA、LCQT 系統控制器相容，實現與 LG 軟體解決方案的無縫整合，如 SuperSign CMS、LED Assistant 和 LG ConnectedCare，讓客戶能夠有效地管理他們的運營。
LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 GRPA 系列。搭配 webOS 的系統控制器可讓 GRPA 系列相容於 LG 軟體解決方案。
*實際的圖形用戶界面（GUI）可能因不同版本的webOS（LG平台）而有所不同。
*LG ConnectedCare 服務的可用性因地區而異，且需要另外購買。請聯繫您所在區域的 LG 銷售代表了解更多詳細信息。
*LG ConnectedCare可監控的項目：主板（溫度、信號狀態、FPG A版本、以太網連接狀態）、接收卡（溫度、LED 電力）。
*LG 軟體解決方案需要單獨購買。
*欲了解更多詳細資訊，請訪問 www.lg-informationdisplay.com/solution/lg-business-cloud/lg-connectedcare
所有規格
資訊
型號名稱
GRPA062-GA.ATTQ
物理參數
像素配置
Single SMD
像素間距 (mm)
P6.2
模組解析度 (WxH)
64 x 48
模組尺寸（WxH，mm）
400 x 300
單一模組重量 (kg)
1.46
單一機櫃模組數 (WxH)
2 x 3
機櫃解析度 (WxH)
128 x 144
機櫃尺寸（W x H x D，mm）
800 x 960 x 120 (Screen 800 x 900)
機櫃表面積 (㎡)
0.768
機櫃重量（kg/台）
20
每平方公尺重量 (kg/㎡)
22.5
物理像素密度（像素/㎡）
25600
機櫃平坦度 (mm)
±0.5
機櫃材質
Aluminum
服務進入點
Top
光學規格
最大亮度（校準後，nit）
Max. 6,000
色溫 (K)
3,200 ~ 9,300 (Default 6,000)
視角（橫向）
160
視角（縱向）
120
亮度均勻度
0.97
色彩均勻度
±0.003Cx,Cy
對比度
6,000:1
處理深度（位元）
16 (HDR10, HDR10 Pro)
電氣 規格
耗能（W/機櫃，最大值）
720
耗能（W/機櫃，平均值）
280
耗能（W/㎡，最大值）
750
散熱（BTU/h/機櫃，最大值）
1966
散熱（BTU/h/機櫃，平均值）
765
散熱（BTU/h/㎡，最大值）
2048
供電 (V)
100 to 240
幀率 (Hz)
50 / 60
更新率 (Hz)
7680
運作 規格
作業溫度 (℃)
-20℃ to +50℃
作業濕度
10~90%RH
IP 等級正面
IP65
IP 等級背面
IP65
LED 使用壽命（半亮度）
100,000
標準
認證
CE, CB, ETL, FCC, EMC Class A, BS476 Part7 Class1
& EN13501-1 Class B
環境
環境
RoHS, REACH
控制器
控制器
CVGA / LCQT
90 度切角
90 度切角
否