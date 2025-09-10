We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
適用於短距離的戶外 LED 顯示器
LED 顯示器安裝在靠近建築物底部與視線同高的位置，橫跨外牆兩個側面。儘管安裝在角落，螢幕依然呈現生動的顯示效果，畫面銜接完美。
*所有圖片僅供示意。
戶外視線高度角度設計
與傳統大型螢幕通常安裝在較高位置以便於觀看不同，GSPC 系列具有2.98 mm 的超細像素間距，能夠安裝在視線高度，即使在較小的螢幕上也能清晰顯示圖像。
提升能源效率
與 LG 傳統型號相比，在相同的亮度下，功耗降低了超過27%*，這意味著運營成本可以顯著降低。
*功耗改進是與 LG GSCF026-GP 型號相比較的。
*測試詳情：(1) 測試機構：LGE 內部測試，(2) 測試標準：在5,500nits 亮度下測量的功耗（全白色，經過校準後），(3) 型號名稱：GSPC029-GA、GSCF026-GP，(4) 測試結果：每平方米低於520瓦，每平方米低於720瓦。
*實際結果可能會因使用環境而有所不同。
可彈性安裝
GSPC 系列提供三種尺寸的箱體，讓螢幕尺寸配置能完美符合客戶需求。兩側切割的箱體也可照此方式使用。 GSPC 系列可無縫整合進安裝位置，並清晰地向客戶展示內容。
提供三種箱體尺寸且支援 L 型安裝，讓 LED 顯示器可以無縫安裝在建築物外牆的轉角處。
與 LG 軟體解決方案相容
當與 LG 的 CVGA 系統控制器連接時，GSPC 系列與 LG 的軟體解決方案兼容，包括 SuperSign CMS、LED Assistant 和 ConnectedCare，這些解決方案幫助客戶妥善運營他們的業務。
LG 員工正使用雲端 LG 監控解決方案，遠端監控安裝在不同位置的 GSPC 系列。搭配 webOS 的系統控制器可讓 GSPC 系列相容於 LG 軟體解決方案。
*LG ConnectedCare 服務的可用性因地區而異，且需要單獨購買。請聯繫您所在地區的LG銷售代表了解更多詳情。
*LG ConnectedCare 可監控的項目：主板（溫度、信號狀態、FPGA 版本、以太網連接狀態）、接收卡（溫度、LED電源）。
*實際 GUI 可能會根據不同的 webOS 版本有所變化。
*LG 軟體解決方案需要單獨購買。
所有規格
資訊
型號名稱
GSPC029-GC.ATTQ
物理參數
像素配置
Single SMD
像素間距 (mm)
2.976190476
模組解析度 (WxH)
84 x 84
模組尺寸（WxH，mm）
250 x 250
單一模組重量 (kg)
1
單一箱體模組數 (WxH)
2 x 2
箱體解析度 (WxH)
168 x 168
箱體尺寸（W x H x D，mm）
500 x 500 x 68
箱體表面積 (㎡)
0.25
箱體重量（kg/台）
8.75
每平方公尺重量 (kg/㎡)
35
物理像素密度（像素/㎡）
112896
箱體平坦度 (mm)
±0.2
箱體材質
Aluminum
服務進入點
Front & Rear
光學規格
最大亮度（校準後，nit）
Max. 5,500
色溫 (K)
3,200 ~ 9,300
視角（橫向）
160
視角（縱向）
140
亮度均勻度
0.97
色彩均勻度
±0.003Cx,Cy
對比度
10,000 : 1
處理深度（位元）
14 (HDR10, HDR10 Pro)
電氣 規格
耗能（W/機櫃，最大值）
130
耗能（W/機櫃，平均值）
43
耗能（W/㎡，最大值）
520
散熱（BTU/h/機櫃，最大值）
443.56
散熱（BTU/h/機櫃，平均值）
150
散熱（BTU/h/㎡，最大值）
1774.24
供電 (V)
100 to 240
幀率 (Hz)
50 / 60
更新率 (Hz)
3840
運作 規格
作業溫度 (℃)
-30℃ to +50℃
作業濕度
10~90%RH
IP 等級正面
IP66
IP 等級背面
IP66
LED 使用壽命（半亮度）
100,000
標準
認證
CE, CB, ETL, FCC, KC, BIS(TBD)
EMC Class A, BS476 Part7 Class1
& EN13501-1 Class B
環境
環境
RoHS, REACH
控制器
控制器
CVGA / LCQT
90 度切角
90 度切角
否