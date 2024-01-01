We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
透明 OLED
領略前所未見，
LG 透明 OLED
在一棟高層海景豪宅的客廳中，室內擺設中突出展示了整合式透明 OLED 顯示屏。螢幕上顯示的鳥類影像，與透明顯示屏後可見的大樹融合得天衣無縫。
*此頁面的所有圖像僅供參考。
高透明度
LG 的 OLED 技術使透明 OLED 顯示器能夠擁有時尚的設計，無需背光單元或液晶層，實現令人印象深刻的 43%* 透明度。它清楚地顯示螢幕後面的對象，同時在它們前面覆蓋相關資訊。
博物館內走廊兩側安裝了透明的 OLED 螢幕。螢幕顯示古代雕像的影像以及相關資訊，三台 55EW5P-M 縱向堆疊在一起組成顯示屏。
*測量年份：2022年；
測量方法：使用霧度計檢查透明；
度執行者：LG Display - 內部測試。
透明中的時尚優雅
這款透明 OLED 顯示器可以輕鬆連接空間並增添開放感，且設計精美，與高端家具和豪華內飾相得益彰。其乾淨的金屬表面可輕鬆安裝在家具、牆壁或幾乎任何所需的位置。
大型休息室內有一個開放式的顯示屏，中央安裝了透明的 OLED 螢幕。螢幕上顯示樹木的影像以及目前的時間和天氣資訊，透過透明螢幕可以看到景色，因此空間感覺上更加寬廣。
可延展的設計
設計改良後，這款透明 OLED 可以以多種方式安裝，無論是單一單元顯示，還是作為真正透明的牆壁，都能適應現有的結構和空間。將本產品放置在您夢想的空間中，可增強開放性和美感。
一個家庭正在室內使用由 3x5 55EW5P-M 組成的透明 OLED 牆拍照。站在牆前的父親正在為站在牆後的母親和孩子拍照，螢幕上自然地顯示動物和植物。
輕鬆安裝 & 高穩定性
由於其金屬邊框和結構，該產品在安裝過程中提供了便利性和穩定性。換句話說，邊框區域的金屬邊框增強了產品的剛性。此外，所有後角均採用全球廣泛使用的M4（螺絲型）孔，方便安裝。
放大視圖顯示 55EW5P-M 擋板區域的金屬邊框，以及每個邊緣的 M4 (螺絲類型)孔。
*不提供螺絲。
使用場景
體驗 LG 最先進的透明 OLED 顯示器的奇蹟，專為各種空間使用而設計。
此產品打破了螢幕與現實之間的障礙，無縫連接不同的空間、物件和人。
1. 用於豪華住宅的客廳 2. 用作照片牆 3. 用作機場候機室入口的牆壁 4. 用於零售店
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
55"
-
面板技術
OLED
-
背光類型
OLED
-
長寬比
16:9
-
原始解析度
1920x1080 (FHD)
-
更新率
120Hz
-
亮度
200/600nit (APL 100%/25%, Without Glass)
-
對比度
200,000 : 1
-
動態 CR
否
-
色域
DCI 90%, BT709 110%
-
視角 (H x V)
178x178
-
色彩深度（顏色數量）
10bit(R), 1.07Bilion colors
-
反應時間
0.1ms (G to G), 8ms (MPRT)
-
表面處理（霧度）
Haze 3% (SET), Hard coating (5H)
-
使用壽命
30,000 Hrs (Typ.)
-
運作時間（小時 / 天）
18/7 (Moving Content Only)
-
縱向 / 橫向
是 / 是
連接性
-
HDMI 輸入
是(1), HDCP 2.2/1.4
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
否
-
DP 輸入
是(1), HDCP1.3
-
DVI-D 輸入
否
-
RGB 輸入
否
-
音訊輸入
否
-
RS232C 輸入
是(1)
-
RJ45(LAN) 輸入
是(1)
-
紅外線輸入
是(1), External IR Receiver
-
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
-
HDMI 輸出
否
-
DP 輸出
是(1)
-
音訊輸出
是(1)
-
觸控 USB
否
-
外接喇叭輸出
否
-
RS232C 輸出
是(1)
-
RJ45(LAN) 輸出
是(1)
-
紅外線輸出
Sharing RS232C Out
-
菊花鏈
Input HDMI, DP / Output DP
機械規格
-
邊框顏色
Transparent
-
邊框寬度
T/R/L/B : Even 12.2mm
-
重量（頂部）
14.1Kg (Head), 2.6Kg (Signage Box)
-
重量（頂部 + 支架）
否
-
包裝重量
30.0Kg
-
顯示器尺寸 (W x H x D)
1237.6 x 717.9 x 86.5mm (Head)
381.6 x 217.6 x 73.6 (Signage Box)
-
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
否
-
紙箱尺寸 (W x H x D)
1368 x 245 x 957mm
-
把手
否
-
VESATM 標準安裝介面
否
功能 - 硬體
-
內部記憶體 (eMMC)
16GB
-
Wi-Fi/BT（內建）
否
-
溫度感應器
是
-
自動亮度感應器
否
-
加速度（陀螺儀）感應器
否
-
電源指示燈
否
-
本地按鍵操作
否
-
風扇（內建）
否
功能 - 軟體
-
作業系統版本 (webOS)
webOS7.5
-
本地內容排程
是
-
群組管理工具
是
-
USB 隨插即播
是
-
故障轉移
是
-
開機標誌圖片
否
-
無訊號圖片
否
-
RS232C 同步
是
-
本地網路同步
是
-
背光同步
否
-
子母畫面
否
-
多重畫面
否
-
螢幕共享
否
-
影片標籤
是(4)
-
透過網址播放
否
-
螢幕旋轉
是
-
外部輸入旋轉
是
-
不間斷播放
是
-
平鋪模式設定
是
-
設定資料拷貝
是
-
SNMP
是
-
ISM 方法
是
-
自動設定 ID
是
-
狀態寄送
是
-
控制管理器
是
-
Cisco 認證
否
-
Crestron Connected
否
-
智慧節能
否
-
PM 模式
是
-
LAN 喚醒
是
-
可上網
否
-
藍牙信標
否
-
HDMI-CEC
是
-
SI 伺服器設定
是
-
webRTC
否
-
Pro:Idiom
否
-
亮度補償
否
-
灰階白平衡設定
否
-
掃描反轉
是
環境條件
-
作業溫度
0 °C to 40 °C
-
作業濕度
10 % to 80 %
電源
-
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
能源消耗
-
典型值
70W (IEC 62087)
-
最大值
230W
-
BTU（英制熱量單位）
239 BTU/Hr(Typ), 785 BTU/Hr(Max.)
-
智慧節能 (70%)
否
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
音效
-
喇叭（內建）
否
認證
-
安全性
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ERP / 能源星級
是 / 否
-
ePEAT（限美國）
否
OPS 相容性
-
OPS 類型相容
否
-
OPS 電源內建
否
軟體相容性
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
否
-
SuperSign Cloud
是
-
Promota
否
-
手機 CMS
是
-
Connected Care
是
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Polski, Türkçe, Arabic
配件
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG,
IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, MCX/Harness Cables(3000mmx4ea/3000mmx2ea) for connection between panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Screw(M3xL5.5 Black,24EA / M3xL5.5 Silver,8EA / M3xL6 Black, 14EA), Cover Shield Assy 1EA, Cable Rubber 2EA, Cable Cap Assy 2EA, Tiling Bracket 2EA, Signage Box Wing Bracket 2EA
-
選購
否
特殊功能
-
傾斜（朝下）
否
-
防護等級
否
-
敷形塗層（電源板）
是
-
電源保護
否
-
陽光直射
否