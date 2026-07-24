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附掛式強化濾網_甲醛專用(2片/盒) - PuriCare™ 360°空氣清淨機適用
附掛式強化濾網_甲醛專用(2片/盒) - PuriCare™ 360°空氣清淨機適用
ADQ75133520
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主要功能
- 適用型號：PuriCare™ 360°空氣清淨機全系列
- 建議半年更換一次
- 此商品不含 HEPA13 三合一高效濾網
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
如何更換專用濾網
第 1 步：拆除機蓋
握住位於產品背面的機蓋上方兩側，輕輕拉出即可拆下。產品顯示器上標示 PuriCare/Objet 標誌的方向就是產品的背面。
第 2 步：從產品中拆除濾網
請拉動濾網把手以取出濾網。更換濾網時，請在周圍地板鋪上報紙或其他物品，以防止污染。
第 3 步：安裝新的專用濾網
從空氣清淨機中取出舊的前置濾網，並更換為新的濾網。安裝濾網時，請確保把手朝上。
第 4 步：重新裝上機蓋
將機蓋底部的固定部分插入產品底部的溝槽，然後蓋上機蓋。
*雙層產品請採用相同方式更換下層空氣清淨機的濾網。
如何清潔
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
使用吸塵器或軟刷清除外圍專用濾網上的灰塵。
-使用吸塵器時，請小心不要損壞專用濾網。
*上面所示圖片為分段演示，僅供示意以輔助理解。
*此產品包含兩個濾網，用作 HEPA Filter 的包覆層。套裝內不含 HEPA Filter，您可在其他頁面另行購買。
(請注意烹飪油煙濾網為4個https://www.lg.com/tw/appliance-accessories/air-care-accessories/adq75153498/)
*濾網為消耗品，因此一旦到達有效使用期限，即需要購買新濾網予以更換。
*建議按照下方指示更換專用濾網：
-甲醛、寵物異味、過敏原和煙霧專用濾網每半年更換一次。
-烹飪油煙專用濾網每 3 個月更換一次。
*產品的運行環境和運行時長可能影響更換頻率。
所有規格
通用
類別
濾網
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