Montblanc 空氣清淨機 HEPA Filter 濾網

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沒換濾網 空氣品質拉警報
安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
拉開後方面板。
第 2 步
將 HEPA Filter 濾網附在盒上。
第 3 步
移除塑膠包裝然後安裝濾網。
第 4 步
關閉後方面板。
如何清潔
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
拉開後方面板。
第 2 步
拉出濾網把手，從產品機身移除濾網。
第 3 步
抓住濾網盒，向上拉出 Dual Protection Filter 雙重保護濾網的把手將其移除。
Dual Protection Filter 雙重保護濾網上的灰塵可能散落，因此請在下方鋪設報紙之類物品。用吸塵器或刷子等清潔 Dual Protection Filter 雙重保護濾網，如果污染嚴重，請以清水沖洗。
請勿暴力去除 Dual Protection Filter 雙重保護濾網上粘附的大量灰塵，請先使用家用吸塵器清潔，再以清水沖洗。
第 4 步
在清潔並檢查濾網之後，
以相反次序組裝濾網，然後插入濾網，使濾網把手位於產品頂部。
第 5 步
關閉後方面板。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
摘要
尺寸
所有規格
基本規格
-
適用型號
AS401WWF1 , AS401WWJ1 , AS401WWK1 , AS401WWK2 , AS401WWL2 , PS-W309WI
-
尺寸(長x寬x高 mm)
(330*220*30)
-
重量(g)
140
-
適用產品
超淨化大白空氣清淨機