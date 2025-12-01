We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 洗碗機上層洗臂
DFB335HE
DFB335HS
DFB435FP
DFB533FW
安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
打開機門並確認上層洗臂的位置。
第 2 步
順時鐘轉動固定座，拆下上層洗臂。
- 請注意，對固定座過度用力可能導致損壞。
第 3 步
如下圖所示，擺放新的上層洗臂，然後插入固定座。
第 4 步
插入固定座後，逆時鐘轉動固定座以固定住洗臂。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解析度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
主要規格
尺寸
所有規格
通用
類別
噴嘴
零件編號
AGM30057109
尺寸和重量
淨重（克）
168
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
460 x 75 x 30
使用者評論
