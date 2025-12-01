- 使用刀剪架來安全放置鋒利的廚房用具。

- 只能插入標準形狀的刀具或剪刀。

- 將刀具完全推入收納架中，使其固定到位。

- 確保刀刃不會碰到洗碗機底部或碗架。否則在洗滌過程中可能刮傷內壁，進而導致生鏽。

- 確保刀具或剪刀不會碰到上層碗架或上/下洗臂。

- 確保大餐盤、炒鍋或砧板不會擋住刀剪架，否則水無法沖洗到刀具或剪刀，導致清潔效果不佳。