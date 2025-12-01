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LG 洗碗機刀剪架
安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何使用
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
使用刀剪架
- 使用刀剪架來安全放置鋒利的廚房用具。
- 只能插入標準形狀的刀具或剪刀。
- 將刀具完全推入收納架中，使其固定到位。
- 確保刀刃不會碰到洗碗機底部或碗架。否則在洗滌過程中可能刮傷內壁，進而導致生鏽。
- 確保刀具或剪刀不會碰到上層碗架或上/下洗臂。
- 確保大餐盤、炒鍋或砧板不會擋住刀剪架，否則水無法沖洗到刀具或剪刀，導致清潔效果不佳。
使用刀剪架
如何拆卸刀剪架
無需使用時，可從下層碗架拆下刀剪架。
-拉出下層碗架。找到安裝在碗架左側的刀剪架。將刀剪架向右拉出以將其拆除。
如何拆卸刀剪架
如何安裝刀剪架
需要再次使用刀剪架時，請按如下方式將其安裝到下層碗架上：
- 將刀剪架上標有箭頭的四個插槽放在下層碗架的位置 ① 處。
- 確定刀剪架已正確放在位置 ① 後即可安裝，使掛鉤鉤住位置 ②。
如何安裝刀剪架
以下是使用刀剪架的方法說明。如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解析度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
主要規格
尺寸
所有規格
通用
類別
其他
零件編號
AGM30091505
尺寸和重量
淨重（克）
149
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
405 x 130 x 25