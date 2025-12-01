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LG 洗碗機下層碗架
DFB335HE
DFB335HS
DFB435FP
DFB533FW
安裝位置
* 此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
* 如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
更換下層碗架前，務必取出所有碗盤。
第 2 步
拉出整個下層碗架，直到剛好貼合洗碗機機門，然後斜向上抬起。
第 3 步
以和拆卸流程相反的順序安裝。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解析度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
主要規格
尺寸
所有規格
通用
類別
碗架
零件編號
AHB73129841
尺寸和重量
淨重（克）
2,453
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
525 x 175 x 520
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