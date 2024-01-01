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PuriCare™ 口罩型空氣清淨機全效防護濾網（2 片）

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PuriCare™ 口罩型空氣清淨機全效防護濾網（2 片）

ADQ75797604

PuriCare™ 口罩型空氣清淨機全效防護濾網（2 片）

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主要功能

  • LG PuriCare 口罩圓場濾網
PFDSHC02
PFDSHC02.ASTD

安裝位置

此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

打開外殼左側和右側的蓋子即可找到

如何更換

此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

第 1 步

請將濾網盒與產品分離。

• 請在上述圖 1 所示之處拉起濾網盒，以將濾網盒與產品分離。

將濾網盒與產品分離 請在上述圖 1 所示之處拉起濾網盒，以將濾網盒與產品分離

第 2 步

在 Puri-Care 濾網的箭頭朝上的情況下，將 PuriCare 濾網插入濾網盒。

在 Puri Care 濾網的箭頭朝上的情況下，將 PuriCare 濾網插入濾網盒

第 3 步

將濾網盒對齊產品正面的溝槽，然後壓下濾網盒，直到其卡入定位。

請確定在重新組裝前正確對齊濾網盒。

LG PuriCare 標誌位於右濾網盒上。

將濾網盒對齊產品正面的溝槽，然後壓下濾網盒，直到其卡入定位 請確定在重新組裝前正確對齊濾網盒 LG PuriCare 標誌位於右濾網盒上

第 4 步

更換期間：1 個月（以每日使用 10 小時為基礎）請在濾網變髒時更換濾網。

* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。

* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。

* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。

摘要

列印

尺寸

所有規格

基本規格

  • 適用產品

    口罩型空氣清淨機

  • 適用型號

    AP551AWFA , AP551ABFA

  • 尺寸(長x寬x高 cm)

    10 x 7.6 x 1.9

  • 重量(kg)

    0.01

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