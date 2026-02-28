We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
蔬果保鮮盒
適用於冷藏區內
本產品包含一個蔬果保鮮盒、兩個濾網和一個蓋子，如圖所示。
適用於冷藏區內
使用方式
1. 將其放在冰箱層架即可使用。
冰箱深度較窄的顧客應將其水平放置在層架並使用。
2. 配備保鮮盒的型號，可用蔬果保鮮盒代替保鮮盒使用。
3. 若將濾網垂直固定在蔬果保鮮盒內，即可分隔空間，存放蔬菜和水果。
4. 隔板有兩種使用方式
<當作濾網使用方式>
將濾網的凸起部分與托盤的凹槽方向相反安裝。
<當作隔板使用方式>
將濾網的凸起部分插入兩個凹槽之間的位置（共有兩處）。
使用方式
*使用過程中請小心，以免掉落損壞。
*將蔬菜保鮮盒放置在 Fresh Plus 托盤支架時，請存放低於 3 公斤重量的食材，以免過重。
所有規格
通用
類別
其他
兼容型号
適用機型
冰箱全型號
尺寸和重量
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
396*204*162
使用者評論
為你推薦
推薦產品