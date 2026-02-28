We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
雞蛋盒
適用於冷藏區內雞蛋收納
本產品包含兩層雞蛋架、兩個抽屜和一個導軌/蓋板，如圖所示。
適用於冷藏區內雞蛋收納
*蛋架生產過程中出現的模具痕跡可能看起來像裂紋，但這屬於正常現象，並非品質缺陷。
使用方式
1. 將雞蛋單獨存放在專用托盤中。
這樣可以有效利用冰箱空間，也方便尋找和取出雞蛋。
2. 配備保鮮托盤的型號，也可以用雞蛋架代替保鮮托盤使用。
3. 雞蛋可以存放在架子中，架子可以拆卸，以便將少量冷藏食品存放在抽屜中。
4. 將抽屜從導軌上取下時，請將其完全拉出，然後稍微抬起抽屜的前部，即可將其從導軌中取出。
使用方式
所有規格
通用
類別
其他
兼容型号
適用機型
冰箱全型號
尺寸和重量
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
357*213*164
使用者評論
為你推薦
推薦產品