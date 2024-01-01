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掃地機器人電池 (2,330mAh)

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掃地機器人電池 (2,330mAh)

AGM30061001

掃地機器人電池 (2,330mAh)

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主要功能

  • LG 掃地機器人原廠電池 (2,330mAh)
  • Hombot Roboking 電池
  • M9 Dual-Spin 掃拖機器人電池

安裝位置

此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

電池位於掃地機器人的底部

如何更換

此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

掃地機器人
第 1 步

關閉掃地機器人左後側的主電源開關。

 

在地板上放置一塊軟布，取出集塵袋，然後將掃地機器人上下翻轉。

關閉掃地機器人左後側的主電源開關 在地板上放置一塊軟布，取出集塵袋，然後將掃地機器人上下翻轉

第 2 步

將細螺絲起子插入電池下方的凹槽中，將電池撬起取出。

 

將電池從掃拖機器人中取出後，按下連接到電池的連接器卡扣以分離電池。

將細螺絲起子插入電池下方的凹槽中，將電池撬起取出 將電池從掃拖機器人中取出後，按下連接到電池的連接器卡扣以分離電池

第 3 步

準備一個替換電池和一個相容的連接器。

準備一個替換電池和一個相容的連接器

第 4 步

將連接器的 2 針端連接到掃拖機器人的線束上。

 

將連接器的 6 針端連接到替換電池上。

將連接器的 2 針端連接到掃拖機器人的線束上 將連接器的 6 針端連接到替換電池上

第 5 步

將電池放入電池倉中，同時將連接器折疊放入內部空間中。

 

用之前取下的兩顆螺絲固定電池。

將電池放入電池倉中，同時將連接器折疊放入內部空間中 用之前取下的兩顆螺絲固定電池

掃拖機器人
第 1 步

更換電池前，請按下掃拖機器人的電源開關以關閉電源。

更換電池前，請按下掃拖機器人的電源開關以關閉電源

第 2 步

在地板上放置一塊軟布，然後將掃拖機器人上下翻轉放在布上。

用螺絲起子鬆開固定電池的兩顆螺絲。

在地板上放置一塊軟布，然後將掃拖機器人上下翻轉放在布上 用螺絲起子鬆開固定電池的兩顆螺絲

第 3 步

將細螺絲起子插入電池下方的凹槽中，將電池撬起取出。

將細螺絲起子插入電池下方的凹槽中，將電池撬起取出

第 4 步

將電池從掃拖機器人中取出後，按下連接到電池的連接器卡扣以分離電池。

將電池從掃拖機器人中取出後，按下連接到電池的連接器卡扣以分離電池

第 5 步

準備一個替換電池和一個相容的連接器。

準備一個替換電池和一個相容的連接器

第 6 步

將連接器的 2 針端連接到掃拖機器人的線束上。

 

將連接器的 6 針端連接到替換電池上。

將連接器的 2 針端連接到掃拖機器人的線束上 將連接器的 6 針端連接到替換電池上

第 7 步

將電池放入電池倉中，同時將連接器折疊放入內部空間中。

 

用之前取下的兩顆螺絲固定電池。

將電池放入電池倉中，同時將連接器折疊放入內部空間中 用之前取下的兩顆螺絲固定電池

* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。

* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。

* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。

摘要

列印

尺寸

所有規格

基本規格

  • 適用型號

    全系列掃地機器人

  • 適用型號

    M9MASTER, M9MAX, VR6680TMRW, VR6690TWVV, VR6694TWR, VR6698TWAR

  • 尺寸(長x寬x高 mm)

    (115*70*35)

  • 重量(g)

    225

  • 適用產品

    變頻清潔機器人

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