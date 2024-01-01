掃地機器人電池 (2,330mAh)

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安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
掃地機器人
第 1 步
關閉掃地機器人左後側的主電源開關。
在地板上放置一塊軟布，取出集塵袋，然後將掃地機器人上下翻轉。
第 2 步
將細螺絲起子插入電池下方的凹槽中，將電池撬起取出。
將電池從掃拖機器人中取出後，按下連接到電池的連接器卡扣以分離電池。
第 3 步
準備一個替換電池和一個相容的連接器。
第 4 步
將連接器的 2 針端連接到掃拖機器人的線束上。
將連接器的 6 針端連接到替換電池上。
第 5 步
將電池放入電池倉中，同時將連接器折疊放入內部空間中。
用之前取下的兩顆螺絲固定電池。
掃拖機器人
第 1 步
更換電池前，請按下掃拖機器人的電源開關以關閉電源。
第 2 步
在地板上放置一塊軟布，然後將掃拖機器人上下翻轉放在布上。
用螺絲起子鬆開固定電池的兩顆螺絲。
第 3 步
將細螺絲起子插入電池下方的凹槽中，將電池撬起取出。
第 4 步
將電池從掃拖機器人中取出後，按下連接到電池的連接器卡扣以分離電池。
第 5 步
準備一個替換電池和一個相容的連接器。
第 6 步
將連接器的 2 針端連接到掃拖機器人的線束上。
將連接器的 6 針端連接到替換電池上。
第 7 步
將電池放入電池倉中，同時將連接器折疊放入內部空間中。
用之前取下的兩顆螺絲固定電池。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
摘要
尺寸
所有規格
基本規格
-
適用型號
全系列掃地機器人
-
適用型號
M9MASTER, M9MAX, VR6680TMRW, VR6690TWVV, VR6694TWR, VR6698TWAR
-
尺寸(長x寬x高 mm)
(115*70*35)
-
重量(g)
225
-
適用產品
變頻清潔機器人