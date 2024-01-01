CordZero™ A9 吸塵器強勁地毯吸頭

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如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
按下吸頭釋放按鈕，將吸頭從延長管或產品本體拆下。
讓吸頭、工具或延長管滑入機身上的接口，直至聽見咔噠聲。
吸頭和工具也可安裝在延長管的末端。
小心
使用吸頭來清潔地毯或地墊。
- 如果用於硬質地面，這款吸頭容易產生噪聲。
- 每款強勁電動吸頭（強勁地毯吸頭或強勁拍打吸頭）都配備馬達，使用時都可能產生噪聲。
- 請勿在給嬰孩和兒童使用的 PVC 或聚氨酯墊上使用強勁地板吸頭或強勁地毯
吸頭。
- 這種地墊可能吸附於吸頭上，使吸頭難以運作，造成地墊損壞或在電器上形成靜電。
請使用縫隙清潔工具清潔這類地墊。
如何清潔
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
每次使用前，請先清潔刷頭和滾筒。
- 如果刷頭含有異物，使用時可能無法旋轉或可能產生噪聲。
按下吸頭釋放按鈕，將吸頭從延長管或產品本體拆下。
第 2 步
將吸頭上下翻轉，然後逆時針旋轉蓋子的鎖定槽。
第 3 步
向前拉出刷頭蓋，然後拉出刷頭。
第 4 步
將縫隙清潔工具安裝在產品本體上，然後用吸塵器清除刷頭和吸頭底部的異物和塵土。
第 5 步
用濕毛巾或抹布清除刷頭和吸頭底部的其餘異物和塵土。
用鑷子清除吸頭所有滾筒上的異物、碎屑和毛髮。
- 用濕毛巾或抹布包住清潔刷的手柄，然後用它清潔旋轉刷頭和吸頭。
第 6 步
將刷頭滑動推回吸頭中，然後旋轉蓋子使之復位。
順時針旋轉蓋子鎖定槽以鎖定蓋子。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
摘要
尺寸
所有規格
基本規格
-
適用產品
變頻無線吸塵器
-
適用型號
A9全系列
-
尺寸(長x寬x高 cm)
27 x 25.5 x 10.5
-
重量(kg)
0.81