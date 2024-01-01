CordZero™ A9 吸塵器強勁地毯吸頭

使用吸頭來清潔地毯或地墊。

- 如果用於硬質地面，這款吸頭容易產生噪聲。

- 每款強勁電動吸頭（強勁地毯吸頭或強勁拍打吸頭）都配備馬達，使用時都可能產生噪聲。

- 請勿在給嬰孩和兒童使用的 PVC 或聚氨酯墊上使用強勁地板吸頭或強勁地毯

吸頭。

- 這種地墊可能吸附於吸頭上，使吸頭難以運作，造成地墊損壞或在電器上形成靜電。

請使用縫隙清潔工具清潔這類地墊。