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CordZero™ A9 吸塵器濕拖吸頭

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CordZero™ A9 吸塵器濕拖吸頭

AGB74392411

CordZero™ A9 吸塵器濕拖吸頭

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主要功能

  • LG 吸塵器原廠濕拖吸頭
A9K-MAX2
A9K-ULTRA3
A9P-MAX1
VS9713YBSWH.AVWBLTT
VS9809YPWH.ABBBLTT
VS9809YPWH.CBBBLTT
VS9814YBWH.AIGBLTT
VS9814YBWH.CIGBLTT

如何使用

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

第 1 步

按下 PUSH 按鈕，將水箱從濕拖吸頭拆除。

按下 PUSH 按鈕，將水箱從濕拖吸頭拆除

第 2 步

打開水箱側面的進水口蓋，用量杯將水箱注滿水。

- 只需打開一個進水口蓋即可注水。

同時打開兩個蓋子可能會導致注水時水溢出。

- 注水高度不要超過 MAX 線。

- 請勿將水和熱水以外的液體放入水箱。

打開水箱側面的進水口蓋，用量杯將水箱注滿水 只需打開一個進水口蓋即可注水 同時打開兩個蓋子可能會導致注水時水溢出 注水高度不要超過 MAX 線 請勿將水和熱水以外的液體放入水箱

第 3 步

蓋緊進水口蓋。

- 如果進水口蓋未關好，可能會漏水。

蓋緊進水口蓋 如果進水口蓋未關好，可能會漏水

第 4 步

重新將水箱安裝到濕拖吸頭中。

- 將水箱前面的 2 個卡鉗卡入濕拖吸頭頂部的凹槽中。

在中央向下按壓，將水箱鎖定到位。

重新將水箱安裝到濕拖吸頭中 - 將水箱前面的 2 個卡鉗卡入濕拖吸頭頂部的凹槽中 在中央向下按壓，將水箱鎖定到位

第 5 步

打開水箱側面的 2 個進水口蓋，倒空水箱。

搖晃水箱以倒掉剩餘的水。

打開水箱側面的 2 個進水口蓋，倒空水箱 搖晃水箱以倒掉剩餘的水

第 6 步

將 2 個進水口蓋打開，讓水箱在通風良好且避光的地方晾乾至少 24 小時。

- 水箱內的水完全排空後，請保持乾燥。

水箱中如果殘留濕氣或水份可能會產生異味。

將 2 個進水口蓋打開，讓水箱在通風良好且避光的地方晾乾至少 24 小時 - 水箱內的水完全排空後，請保持乾燥 水箱中如果殘留濕氣或水份可能會產生異味

如何清潔

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

清潔濕拖吸頭

按下吸頭釋放按鈕，將濕拖吸頭從延長管上取下，並翻轉吸頭。

用濕毛巾或抹布清除濕拖吸頭底部的其餘異物和塵土。

用鑷子清除吸頭所有滾筒上的異物、碎屑和毛髮。

按下吸頭釋放按鈕，將濕拖吸頭從延長管上取下，並翻轉吸頭 用濕毛巾或抹布清除濕拖吸頭底部的其餘異物和塵土 用鑷子清除吸頭所有滾筒上的異物、碎屑和毛髮

清潔濕拖吸頭

清潔後，請用軟布擦去濕拖吸頭上供水口的殘留水份。

水份可能會滴到地板上並損壞地板。

請勿拉扯或延長供水口的橡膠墊片，

否則可能造成撕裂或損壞。

清潔後，請用軟布擦去濕拖吸頭上供水口的殘留水份 水份可能會滴到地板上並損壞地板 請勿拉扯或延長供水口的橡膠墊片 否則可能造成撕裂或損壞

* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。

* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。

* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。

摘要

列印

尺寸

所有規格

通用

  • 零件編號

    AGB74392411

尺寸和重量

  • 產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）

    275 x 75 x 285

  • 淨重（克）

    1180

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