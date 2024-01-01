- 抹布不可擋住底部相機感應器。

- 為了避免產品故障，僅可使用掃地機器人隨附的超細纖維拖把布。

- 為了避免弄髒地板，請勿在灰塵沾上咖啡或墨水等液體時使用超細微纖維拖把布。

- 為了避免地毯被魔鬼氈或拖把布轉移的灰塵所損傷，請勿嘗試在安裝拖把板或拖把布時清潔地毯。

- 安裝拖把板時，無法使用智慧診斷功能。