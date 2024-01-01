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如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
如圖所示，請將掃地機器人超細纖維拖把布裝上拖把板的魔鬼氈。
第 2 步
確實將拖把板滑入溝槽，直到您聽到「喀擦聲」為止。
- 請注意，如果未正確固定拖把板，拖把板則可能會在清潔時脫離。
- 安裝拖把板時，掃地機器人將不會爬上地毯或越過門檻，以免從拖把轉移灰塵。
第 3 步
必須將拖把板的固定鉤正確對齊掃地機器人底面的固定溝槽。
小心
- 抹布不可擋住底部相機感應器。
- 為了避免產品故障，僅可使用掃地機器人隨附的超細纖維拖把布。
- 為了避免弄髒地板，請勿在灰塵沾上咖啡或墨水等液體時使用超細微纖維拖把布。
- 為了避免地毯被魔鬼氈或拖把布轉移的灰塵所損傷，請勿嘗試在安裝拖把板或拖把布時清潔地毯。
- 安裝拖把板時，無法使用智慧診斷功能。
如何清潔
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
為了避免異味，應在使用拖把布清潔後將拖把布的灰塵與塵土洗掉。
1. 請將超細微纖維拖把布從拖把板分離。
2. 請用溫水仔細清洗。
3. 請將拖把布放在陽光下完全風乾後，再使用拖把布。
-若在潮濕或濕潤狀態下使用拖把布，則會導致掃地機器人故障。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
摘要
尺寸
所有規格
基本規格
-
適用型號
全系列掃地機器人
-
適用型號
M9MASTER, M9MAX, VR6680TMRW, VR6690TWVV, VR6694TWR, VR6698TWAR
-
尺寸(長x寬x高 mm)
(220*160*4)
-
重量(g)
20
-
適用產品
變頻清潔機器人