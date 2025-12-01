【活動用，勿自行下單】 冷氣(室內機)保養服務

【一年安心保固】

1.顧客購買尊榮保養服務後，應於一個月內預約並完成保養服務，且自保養服務完成日起，享有一年內產品全機功能保固(以下稱「一年安心保固」)。

2.在一年安心保固期限內，若產品功能出現異常，LG 將免費維修該產品。

3.在一年安心保固期限內，若產品功能出現異常，且經 LG 維修後無法修復產品，將提供與該次保養服務費用等值之 LG 台灣官方線上商城購物金。

(1) LG 台灣官方線上商城購物金之使用期限：自發放日起一年內。購物金一旦過期即無法使用。

(2) LG 台灣官方線上商城購物金之使用規範：

A. 購物金限單筆訂單中使用，不可分開使用。

B. 購物金可與其他 LG 台灣官方線上商城優惠合併使用，但總優惠最多只能折抵購物車小計金額的99%。

C. 購物金限購買家電使用，且僅限與該次保養服務相同之產品類型。

D. 購物金不可用於購買配件、耗材、保養服務。

4.若產品功能出現異常可歸責於不可抗力或人為因素，則不屬於一年安心保證之保證範圍，且不適用上述全部條款。

【保養取消如何收費】

1.工程師到府後，因顧客因素不做保養，現場需收取上門費400元。

2.工程師到府拆機後，因顧客因素不做保養，現場需收取到府檢測費600元。

3.工程師到府後，因 LG 因素無法提供服務(例如：無法拆解)，則不收取上門費用。

【服務收費注意事項】

1.若滾筒洗衣機上方或下方有堆疊其他產品時，需加收1,000元之移機與裝機費用。

2.若於保養服務時產生保養項目以外之維修行為，LG 將提供原廠維修零件進行維修(零件供應視原廠庫存而定)，詳細價格及項目將由 LG 工程師現場說明。

【保養運費收費標準】

1.除濕機原則為到府收送(免收運費)，但亦可配合顧客現場施作。

2.以下產品原則為現場施作，若顧客要求或同意到府收送，顧客將須負擔額外來回運費，運費如下：

類別 產品 運費 (新台幣：元) 備註 洗/乾衣機 直立式洗衣機、Mini Wash 1700 若無電梯需加收樓層費(新台幣100元/樓) 滾筒式洗衣機13公斤含以下 2200 滾筒式洗衣機14公斤含以上 2800 滾筒式洗衣機19公斤含以上 3300 TWINWash (整組) 3300 WashTower (1310) 4400 WashTower (1916) 5500 免曬衣乾衣機15公斤含以下 1700 免曬衣乾衣機16公斤含以上 2200 清淨機 360單層、大白、大蝸牛、AeroTower 風革機 700 - 360雙層 1300

3.到府收取產品以及送回產品限同一地址、同一地點，恕不提供移機服務

【偏遠地區服務排除名單】

1.新北市(萬里區/金山區/深坑區/石碇區/瑞芳區/平溪區/雙溪區/貢寮區/坪林區/烏來區/三芝區/石門區)

2.桃園市復興區

3.新竹縣(尖石鄉/五峰鄉)

4.苗栗縣(南庄鄉/泰安鄉/大湖鄉/卓蘭鎮)

5.臺中市(石岡區/東勢區/和平區/新社區/大安區)

6.南投縣(仁愛鄉/信義鄉/水里鄉/埔里鎮/魚池鄉)

7.嘉義縣(阿里山鄉/大埔鄉/竹崎鄉/番路鄉/梅山鄉)

8.雲林縣古坑鄉(草嶺村, 石壁村)

9.臺南市(左鎮區/玉井區/楠西區/南化區/龍崎區/將軍區/北門區/後壁區/白河區/東山區/新化區/柳營區)

10.高雄市(田寮區/旗山區/美濃區/六龜區/內門區/杉林區/甲仙區/桃源區/那瑪夏區/茂林區)

11.屏東縣(小琉球/霧台鄉/枋寮鄉/春日鄉/獅子鄉/車城鄉/枋山鄉/牡丹鄉/滿州鄉/恆春鎮/泰武鄉/山地門鄉/瑪家鄉/來義鄉)

12.宜蘭縣(員山鄉/三星鄉/大同鄉/蘇澳鎮)

13.花蓮縣豐濱鄉

14.臺東縣(延平鄉/卑南鄉/海端鄉/成功鄉/長濱鄉/太麻里鄉/金峰鄉/大武鄉/達仁鄉)

15.外島地區

【冷氣服務可預約時段】

週一至週五，上午11點到下午4點

【作業所需時間】

1.冷氣：室內機約2.5小時；室外機約0.5小時

2.洗衣機：直立式約1~2小時；滾筒式約2~3小時；乾衣機約3小時；TWINWash約4小時

3.清淨機、除濕機：約1~2小時

4.掃地機：約1小時

※ 上述作業所需時間可能因顧客的環境不同而有差異

【服務注意事項】

1.執行保養服務前若檢測到產品已損壞，則需先進行維修後，才能進行保養服務。若顧客拒絕先維修已損壞的產品，則 LG 得取消保養服務，且退還保養服務之費用，但仍需酌收上門拆機等相關費用。

2.若現場條件有施工問題(例如：環境空間太小、沒有排水空間)而無法進行保養服務時，LG 得取消保養服務，且退還保養服務之費用，但仍需酌收上門拆機等相關費用。

3.若產品已購買超過10年以上、或產品放置於硫磺/鹽害地區、或產品狀況不佳，清潔保養會有較高的風險存在，故原廠不建議保養。

4.冷氣室外機需視現場環境決定能否施作，若有安全疑慮及環境因素，恕無法提供保養服務。

5.冷氣室內機與周邊裝潢之上下左右距離若小於10公分，或冷氣室內機安裝高度高於3米，恕無法提供保養服務。

6.部分家電尊榮保養服務由LG原廠授權之合格廠商執行。

7.PuriCare™ 360 空氣清淨機系列之濾網更換，統一使用原廠寵物版濾網。

8.執行保養服務時，由工程師判定是否需要更換消耗性零件並現場報價收費。

【洗衣機、乾衣機保養空間限制】

1.施作空間要求：最小需90cm * 180cm

2.若顧客產品為堆疊，施作空間要求：最小需180cm*360cm

※以上施作空間是指產品周圍可供工程師移機、拆機、放置維修器具等所需的空間，但在使用浴室或陽台清洗內外桶之情況，浴室或陽台的空間不屬於施作空間。