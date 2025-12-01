We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
【活動用，勿自行下單】 冷氣(室內機)保養服務
Banner
清潔對比
保養好處與如何辨別原廠
服務申請流程
服務規範說明
【一年安心保固】
1.顧客購買尊榮保養服務後，應於一個月內預約並完成保養服務，且自保養服務完成日起，享有一年內產品全機功能保固(以下稱「一年安心保固」)。
2.在一年安心保固期限內，若產品功能出現異常，LG 將免費維修該產品。
3.在一年安心保固期限內，若產品功能出現異常，且經 LG 維修後無法修復產品，將提供與該次保養服務費用等值之 LG 台灣官方線上商城購物金。
(1) LG 台灣官方線上商城購物金之使用期限：自發放日起一年內。購物金一旦過期即無法使用。
(2) LG 台灣官方線上商城購物金之使用規範：
A. 購物金限單筆訂單中使用，不可分開使用。
B. 購物金可與其他 LG 台灣官方線上商城優惠合併使用，但總優惠最多只能折抵購物車小計金額的99%。
C. 購物金限購買家電使用，且僅限與該次保養服務相同之產品類型。
D. 購物金不可用於購買配件、耗材、保養服務。
4.若產品功能出現異常可歸責於不可抗力或人為因素，則不屬於一年安心保證之保證範圍，且不適用上述全部條款。
【保養取消如何收費】
1.工程師到府後，因顧客因素不做保養，現場需收取上門費400元。
2.工程師到府拆機後，因顧客因素不做保養，現場需收取到府檢測費600元。
3.工程師到府後，因 LG 因素無法提供服務(例如：無法拆解)，則不收取上門費用。
【服務收費注意事項】
1.若滾筒洗衣機上方或下方有堆疊其他產品時，需加收1,000元之移機與裝機費用。
2.若於保養服務時產生保養項目以外之維修行為，LG 將提供原廠維修零件進行維修(零件供應視原廠庫存而定)，詳細價格及項目將由 LG 工程師現場說明。
【保養運費收費標準】
1.除濕機原則為到府收送(免收運費)，但亦可配合顧客現場施作。
2.以下產品原則為現場施作，若顧客要求或同意到府收送，顧客將須負擔額外來回運費，運費如下：
|
類別
|
產品
|
運費
(新台幣：元)
|
備註
|
洗/乾衣機
|
直立式洗衣機、Mini Wash
|
1700
|
若無電梯需加收樓層費(新台幣100元/樓)
|
滾筒式洗衣機13公斤含以下
|
2200
|
滾筒式洗衣機14公斤含以上
|
2800
|
滾筒式洗衣機19公斤含以上
|
3300
|
TWINWash (整組)
|
3300
|
WashTower (1310)
|
4400
|
WashTower (1916)
|
5500
|
免曬衣乾衣機15公斤含以下
|
1700
|
免曬衣乾衣機16公斤含以上
|
2200
|
清淨機
|
360單層、大白、大蝸牛、AeroTower 風革機
|
700
|
-
|
360雙層
|
1300
3.到府收取產品以及送回產品限同一地址、同一地點，恕不提供移機服務
【偏遠地區服務排除名單】
1.新北市(萬里區/金山區/深坑區/石碇區/瑞芳區/平溪區/雙溪區/貢寮區/坪林區/烏來區/三芝區/石門區)
2.桃園市復興區
3.新竹縣(尖石鄉/五峰鄉)
4.苗栗縣(南庄鄉/泰安鄉/大湖鄉/卓蘭鎮)
5.臺中市(石岡區/東勢區/和平區/新社區/大安區)
6.南投縣(仁愛鄉/信義鄉/水里鄉/埔里鎮/魚池鄉)
7.嘉義縣(阿里山鄉/大埔鄉/竹崎鄉/番路鄉/梅山鄉)
8.雲林縣古坑鄉(草嶺村, 石壁村)
9.臺南市(左鎮區/玉井區/楠西區/南化區/龍崎區/將軍區/北門區/後壁區/白河區/東山區/新化區/柳營區)
10.高雄市(田寮區/旗山區/美濃區/六龜區/內門區/杉林區/甲仙區/桃源區/那瑪夏區/茂林區)
11.屏東縣(小琉球/霧台鄉/枋寮鄉/春日鄉/獅子鄉/車城鄉/枋山鄉/牡丹鄉/滿州鄉/恆春鎮/泰武鄉/山地門鄉/瑪家鄉/來義鄉)
12.宜蘭縣(員山鄉/三星鄉/大同鄉/蘇澳鎮)
13.花蓮縣豐濱鄉
14.臺東縣(延平鄉/卑南鄉/海端鄉/成功鄉/長濱鄉/太麻里鄉/金峰鄉/大武鄉/達仁鄉)
15.外島地區
【冷氣服務可預約時段】
週一至週五，上午11點到下午4點
【作業所需時間】
1.冷氣：室內機約2.5小時；室外機約0.5小時
2.洗衣機：直立式約1~2小時；滾筒式約2~3小時；乾衣機約3小時；TWINWash約4小時
3.清淨機、除濕機：約1~2小時
4.掃地機：約1小時
※ 上述作業所需時間可能因顧客的環境不同而有差異
【服務注意事項】
1.執行保養服務前若檢測到產品已損壞，則需先進行維修後，才能進行保養服務。若顧客拒絕先維修已損壞的產品，則 LG 得取消保養服務，且退還保養服務之費用，但仍需酌收上門拆機等相關費用。
2.若現場條件有施工問題(例如：環境空間太小、沒有排水空間)而無法進行保養服務時，LG 得取消保養服務，且退還保養服務之費用，但仍需酌收上門拆機等相關費用。
3.若產品已購買超過10年以上、或產品放置於硫磺/鹽害地區、或產品狀況不佳，清潔保養會有較高的風險存在，故原廠不建議保養。
4.冷氣室外機需視現場環境決定能否施作，若有安全疑慮及環境因素，恕無法提供保養服務。
5.冷氣室內機與周邊裝潢之上下左右距離若小於10公分，或冷氣室內機安裝高度高於3米，恕無法提供保養服務。
6.部分家電尊榮保養服務由LG原廠授權之合格廠商執行。
7.PuriCare™ 360 空氣清淨機系列之濾網更換，統一使用原廠寵物版濾網。
8.執行保養服務時，由工程師判定是否需要更換消耗性零件並現場報價收費。
【洗衣機、乾衣機保養空間限制】
1.施作空間要求：最小需90cm * 180cm
2.若顧客產品為堆疊，施作空間要求：最小需180cm*360cm
※以上施作空間是指產品周圍可供工程師移機、拆機、放置維修器具等所需的空間，但在使用浴室或陽台清洗內外桶之情況，浴室或陽台的空間不屬於施作空間。
所有規格
兼容型号
適用機型
分離式冷氣(室內機)全機型