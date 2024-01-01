Ergomi x LG gram

活動條款

1. 凡於即日起至2023年12月31日晚上23:59:59前，加入「好手情報社 by LG gramTW」FB 社團的參加者，可至本活動頁面提交VIP迎賓禮兌換表單。超過活動期間提交活動表單者，均不符合參加資格。

2. 本活動僅限於設籍於台灣、金門、澎湖、馬祖地區者參加。

3. 本活動僅限個人以自然人名義參與，不開放以企業或公司名義參與。

4. 參加本活動使用之 Facebook 帳號限參加者本人所有，且單一地址僅限一人參加。如經確認參加者 Facebook 帳號非本人所有，或參加者 Facebook 帳號為小帳、分身帳號或假帳號，或有資料不實、不全或錯誤，或有冒用或盜用第三人資料，或有兩位以上參加者贈品寄送地址相同等情況，主辦單位有權取消該參加者之活動及領獎資格。

5. 每位參加者限領取 VIP 迎賓禮一次，如經確認同一位參加者重複參加本活動，主辦單位有權取消該參加者之活動及領獎資格。

6. 本活動之贈品以實物為準，如遇贈品缺貨或其他不可抗力之事由，主辦單位保留更換等值贈品之權利，不另行告知。

7. 本活動之贈品不得轉售、轉換、轉讓、折換現金或更換其他贈品；主辦單位保留更換贈品之權利。

8. 為參加本活動及供主辦單位舉辦本活動之目的，參加者同意主辦單位蒐集、處理及利用以下個人資料：Facebook 用戶名、聯繫方式以及領獎的中華民國郵政地址。

9. 主辦單位將在審核活動表單資料正確無誤後，將 VIP 迎賓禮寄送到參加者在活動表單中提供的地址，恕無法指定寄送時間與日期。地址填寫錯誤恕無法修改，因而致 VIP 迎賓禮無法送達，主辦單位不再補寄，亦不負擔任何法律責任。

10. 若活動表單被認為未正確提交，參加者將收到電子郵件通知，並且可以在該電子郵件發出後的十日內提供補充或更正信息，若主辦單位在發送電子郵件後的十日內未收到參加者之回覆，則該活動表單將自動失效，參加者將喪失領獎資格。若參加者未在十日內收到有關參加者領獎狀態的更新，則參加者有責任與我們聯繫。

11. 本活動如有任何因電腦、網路、電話、技術或其他不可歸責於主辦單位之事由，而使參加者所提交之資料有遺失、錯誤、無法辨識或毀損導致資料無效之狀況，主辦單位不負任何法律責任，如發生前述情形，主辦單位將不做任何通知。

12. 參加者參與本活動即代表同意接受並遵守全部活動辦法與活動條款。主辦單位保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將另行公告於「好手情報社 by LG gramTW」FB 社團，並依公告內容為準。

13. 主辦單位有權在必要時採取一切合理的行動來保護自己免受欺詐或無效活動表單的侵害，包括但不限於進一步核對參加者的身份和其他相關詳細信息，或拒絕發放贈品，或因可能存在欺詐而終止活動。參加者知悉並同意此過程可能涉及主辦單位與第三方共享信息。

14. 在法律允許的範圍內，主辦單位及其代理或分銷商在任何情況下均不對參加者負責或承擔任何損失、損害、人身傷害或死亡的責任，除非因可歸責於主辦單位及其代理人或分銷商或其僱員的因素而造成者。

15. 參加者參加本活動，同意主辦單位依據https://www.lg.com/tw/privacy揭示之隱私政策蒐集、處理及利用參加者的個人資料，以用於實施、管理和履行本活動。任何有關主辦單位持有的個人資料的查詢或請求，應通過 https://www.lg.com/tw 向主辦單位提出。

16. 若有其餘相關疑問請直接與「好手情報社 by LG gramTW」FB 社團的小編聯繫。