✅ 有線／無線：有線的電動拖把會有較多限制，只能在插座附近使用。因此，建議以無線的電動拖把作為選購的優先考量，才能不受限的隨意更換打掃空間。

✅ 功能多樣性：電動拖把可以不單單只是拖把，還能與吸塵器結合，做到乾吸濕拖的功用，讓清潔工作更有效率。此外，多功能性的電動拖把，相比一般電動拖把也能擁有較高的CP值，讓你的新臺幣花得更有價值。

✅ 重量：身為力氣小的女性、或較為年長的族群，在購買電動拖把時，重量的考量也是不能忽略的重要因素。建議購買小於5公斤的電動拖把，才不會因太重，而造成使用上的困擾。

✅ 續航力：若選購無線電動拖把，記得看看續航力是否符合你的需求，避免打掃到一半就沒電的窘況發生。另外，也可選擇能替換電池的無線電動拖把，就可不必擔心電量問題，讓清掃工作一次搞定！

✅ 收納：拖把的收納對於家中空間小的族群來說是一大考驗，若沒收納好不僅影響空間的美觀，還可能會有被拖把絆倒的情況發生。建議可選購能輕鬆拆卸，或能壁掛式收納等的電動拖把。

✅ 保固廠牌：家電用品的保固也是購買時重要的考量因素之一。建議可選購擁有較妥善的售後服務，以及能協助維修的廠牌，讓你能有更好的保障。

✅ 外觀設計：在意居家美學的你，對於拖把外型的選擇也很重要！若選到不符合裝潢風格的電動拖把，就好像牆壁上的一抹蚊子血一樣，破壞居家美感。若不知道怎麼挑，或害怕踩雷，建議可以選擇線條較為簡約，且如黑、白色經典色調的產品。