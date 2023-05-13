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吸塵器知識中心
推薦7方法 選對電動拖把 清潔零煩惱
電動拖把好用嗎？想購買電動拖把，遠離使用傳統拖把打掃時的腰酸背痛，卻又害怕電動拖把的清潔效果不如預期，讓你既期待又怕受傷害，導致遲遲無法入手。但其實只要掌握7大選購方法，就能擁有順手又好用的電動拖把，成為你專屬的打掃小幫手。現在，就讓家事達人來解析選購電動拖把的祕訣吧！
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電動拖把好用嗎？與傳統拖把大不同
想知道電動拖把好用嗎？得從瞭解電動拖把是什麼開始。電動拖把不需使用過多的力氣來回拖地，僅需移動到想要清潔的位置，簡單啟動開關，就能使拖把布自動旋轉、擦拭，就算力氣小的人也能輕鬆打掃。此外，電動拖把上的布可拔下清洗、更換，避免越拖越髒。相比傳統拖把是不是方便許多？而為了讓你更清楚瞭解電動拖把的優點，下表詳細列出2種拖把的比較：
|電動拖把
|傳統拖把
|便利性
|使用方便性高、較省力
|需要花費較多力氣，才能有較好的清潔效果
|打掃速度
|可自動旋轉拖地，讓打掃更有效率
|只能使用手動方式清潔
|外觀設計
|具有設計感，能夠符合居家裝潢
|外觀較普通，無設計感
|清洗容易度
|拖把布清洗容易，還可替換，延長拖把使用壽命
|清洗起來較麻煩
|價格
|較高
|較低
想購買好用的電動拖把嗎？推薦7大選購方法
看完說明，是不是想立即把好用的電動拖把帶回家？但先別著急！以下就讓達人告訴你挑選電動拖把的撇步，教你如何買到符合心目中的完美款！
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✅ 有線／無線：有線的電動拖把會有較多限制，只能在插座附近使用。因此，建議以無線的電動拖把作為選購的優先考量，才能不受限的隨意更換打掃空間。
✅ 功能多樣性：電動拖把可以不單單只是拖把，還能與吸塵器結合，做到乾吸濕拖的功用，讓清潔工作更有效率。此外，多功能性的電動拖把，相比一般電動拖把也能擁有較高的CP值，讓你的新臺幣花得更有價值。
✅ 重量：身為力氣小的女性、或較為年長的族群，在購買電動拖把時，重量的考量也是不能忽略的重要因素。建議購買小於5公斤的電動拖把，才不會因太重，而造成使用上的困擾。
✅ 續航力：若選購無線電動拖把，記得看看續航力是否符合你的需求，避免打掃到一半就沒電的窘況發生。另外，也可選擇能替換電池的無線電動拖把，就可不必擔心電量問題，讓清掃工作一次搞定！
✅ 收納：拖把的收納對於家中空間小的族群來說是一大考驗，若沒收納好不僅影響空間的美觀，還可能會有被拖把絆倒的情況發生。建議可選購能輕鬆拆卸，或能壁掛式收納等的電動拖把。
✅ 保固廠牌：家電用品的保固也是購買時重要的考量因素之一。建議可選購擁有較妥善的售後服務，以及能協助維修的廠牌，讓你能有更好的保障。
✅ 外觀設計：在意居家美學的你，對於拖把外型的選擇也很重要！若選到不符合裝潢風格的電動拖把，就好像牆壁上的一抹蚊子血一樣，破壞居家美感。若不知道怎麼挑，或害怕踩雷，建議可以選擇線條較為簡約，且如黑、白色經典色調的產品。
好用的電動拖把推薦LG 讓你愛上打掃時光
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最後，幫你節省挑選時間，推薦符合上述7大選購條件的好用產品 LG A9系列濕拖吸塵器。無線的設計搭配簡約俐落的流暢線條，以及符合人體工學的握把與多段伸縮，讓你可以優雅、輕鬆的度過打掃時光。此外，還有以下5種功能，能滿足使用者的各種需求：
✅ 可搭配能夠乾吸濕拖的智慧雙旋濕拖吸頭等11種吸頭，無論拖地、吸塵或是針對毛髮、塵蟎都能清潔到位
✅ 長效續航力搭配雙電池更換，讓打掃不擔心因沒電被中斷
✅ 重量不到3公斤，力氣較不足的女性、老人都能輕易使用，讓打掃更省力
✅ 可依環境選擇壁掛式、站立式、或輕便分離式，拆卸簡單好收納
✅ 保固及售後服務完善，保固年限如下：
|品項
|馬達
|全機
|電池
|配件
|保固年限
|10年
|2年
|2年
|1年
想購買兼具品質、美觀及性能的電動拖把嗎？那就推薦你到 LG 官網，把讓人心動的 LG A9系列濕拖吸塵器帶回家。