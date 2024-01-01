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gram 16" Windows 11 Home 2-in-1 輕贏隨型 極致輕薄翻轉觸控筆電 - 曜石黑(i7)

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gram 16" Windows 11 Home 2-in-1 輕贏隨型 極致輕薄翻轉觸控筆電 - 曜石黑(i7)

16T90R-G

gram 16" Windows 11 Home 2-in-1 輕贏隨型 極致輕薄翻轉觸控筆電 - 曜石黑(i7)

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輕贏隨型

輕贏隨型

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

顯示站立模式的 LG gram 2in1

360˚翻轉觸控
創作更靈活

LG gram 2-in-1 可調整模式來配合您的生活風格，無時無刻都能舒適地使用。

顯示平板模式的 LG gram 2in1

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

360˚ 翻轉觸控螢幕

型隨意「轉」

360˚翻轉功能，五種翻轉模式，從筆記型電腦切換為平板模式，自由選擇最適合您生活風格的模式。
筆記型電腦模式

筆記型電腦模式

平板模式

平板模式

帳篷模式

帳篷模式

站立模式

站立模式

平面模式

平面模式

動畫顯示以各種模式使用 gram 的示範畫面。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

LG 觸控筆 (Wacom AES2.0)

自在揮灑

使用 LG 觸控筆輕鬆書寫、繪圖或塗鴉。
LG 觸控筆具有 4,096 種壓力感應，讓您完美體驗隨心所欲的創作。

Wacom Notes 應用程式

 

輕鬆記筆記

Bamboo Paper 應用程式

 

將觸控螢幕化身紙質筆記本

LG Pen Settings 應用程式

 

盡情揮灑與創作

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

使用 +view for LG gram
拓展您的顯示畫面

使用 +view for LG gram 可攜式螢幕，打造最佳的工作站，享受雙顯示螢幕帶來的非凡感受。

* +view for LG gram 另行販售。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

一名女子拿著 LG gram 2in1 在路上查看一件設計作品。

極致輕薄 強勁效能

LG gram 2-in-1 極致輕盈、強勁效能，賦予高可攜性與超絕創造力。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

MIL-STD-810H 軍規認證

經七項軍規測試

LG gram 2-in-1 通過 MIL-STD-810H 軍規耐用性測試，
由耐用而輕質的材料製成，可攜性高的同時也兼備耐用與堅固。

*LG gram 2-in-1：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。

輕量化的變壓器

LG gram Style 附帶的輕型變壓器尺寸雖小，
但提供相同的功率， 小巧輕盈，攜帶時更有行動力。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*對比先前型號的變壓器尺寸與重量

高畫質 大螢幕

劇院等級螢幕

WUXGA 高畫質解析度、16:10 顯示比例，同時支援 DCI-P3 99% 極廣色域，
超大螢幕輕鬆瀏覽更多內容。

 

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 Typical 99%，最低 95%
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。

強勁「酷」效能

LPDDR5 記憶體和第 4 代NVMe SSD。

LPDDR5 記憶體和第 4 代NVMe SSD

第 13 代 Intel

第 13 代 Intel Core™ 處理器

散熱強化系統

散熱強化系統**

多用途的連接埠

多用途的連接埠

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**通過調整鍵盤位置來改善散熱，並在鍵盤下方置入石墨片。大風扇配合多扇葉，對比先前的型號進一步提升散熱性能。

顯示 gram 的喇叭發出的聲音環繞著 gram 周圍的空間。
Dolby® Atmos™ 杜比全景聲 &
Smart Amp 智慧音量喇叭

全新境界
「聲」歷其境

杜比全景聲讓您完全置身於音樂、電影之中，聽到細膩、感受全面細節。
如臨現場的環繞音效體驗。
智慧音量喇叭，讓您感受到獲得超乎想像的感官體驗。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

行動裝置和LG gram 連接，輕鬆使用LG gram 來傳輸檔案、測試簡訊及撥打電話。
Intel® Unison™

輕鬆連接裝置

不再因傳輸檔案、撥打電話、 傳送訊息等需求而切換裝置。 不分 Android 或 iOS 系統， 將所有工作帶到您的LG gram 上。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*此功能需在筆電與行動裝置同時連上網路時才能使用
*未能使用該功能，需透過行動裝置掃描由筆電產生的QR code，若無法掃描，可輸入六位數PIN碼連接裝置
*iOS軟體版本需求為iOS 15或以上。
*Android 軟體版本需求為 Android 9或以上。
*Windows版本需求為Windows 11或以上。

LG 安全防護

即使在外也能隨時保持安全。
當LG gram 2-in-1偵測到異常或遺失時，將會鎖定筆電並傳送警示資訊。

當使用者離開LG gram時，安全防護系統即會啟動，並相使用者發出警示提醒。

*模擬圖像僅供說明使用。實際的使用者介面可能不同。
*電子郵件通知功能僅在裝置連上網路並且透過變壓器接上電源充電時才能運作
*LG 安全防護無論是否連上網路都能運作

LG Glance by Mirametrix®

注意力偵測

搭載先進的 LG 臉部、眼睛和凝視偵測技術，提高安全性並打造出可更直覺操作的裝置。

*模擬圖像僅供說明使用。實際的使用者介面可能不同。

緩解您的電量焦慮

80Wh 大容量電池，最高達21.5小時續航時間，體驗極致的無線境界。

*續航測試採 Video playback time : 亮度 150 尼特 / 無線網路關閉 / 播放程式 – Movies & TV / 有線耳機播放。
**實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
***模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

一鍵擴展您的視界

 

LG 畫面延伸功能，輕鬆點擊即可使用外接螢幕。

以快捷鍵組合迅速操作

 

按住 Fn 或 Windows 鍵以叫出快捷鍵表。LG gram 2-in-1 預載了所有最直觀的快捷鍵。

*不包含用來連接第二台顯示螢幕的連接線。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

升級再造

將包裝盒改造為犀牛相框再利用，
環保材質同時維護地球環境。
列印

所有規格

基本規格

  • 顏色

    曜石黑

  • 作業系統

    Windows 11 Home (64BIT)

  • 處理器(CPU/GPU)

    第13代Intel® Core™ 處理器
    搭配Intel® Iris® Xe顯示晶片

  • 主機板

    i7-1360P

  • 螢幕面版

    16.0" WQXGA IPS

  • 解析度

    2560*1600

  • 安全測試(軍規)

    MIL-STD-810H (七項)

  • I/O埠

    Thunderbolt 4 (x2) / USB 3.2 Gen2x1 (x1) / 耳機孔 (4環) / Micro SD

  • 喇叭

    立體聲環繞音響 2.0W x 2 / Dolby Atmos&智慧音量喇叭 / AI降噪

  • 數字鍵

    Yes

  • 重量

    1480g

  • 尺寸

    356.6 x 248.3 x 16.95 mm

  • 電池瓦數

    80Wh

  • 色域

    DCI-P3 99%

  • 資訊安全

    人臉辨識

儲存裝置

  • 硬碟 / 硬碟擴充插槽

    1TB M.2(NVME) / Dual SSD slots (NVMeTM Gen4)

  • 記憶體 / 記憶體充插槽

    LPDDR5 16GB
    (5200 MHz, on board)

連接

  • WLAN

    Intel Wi-Fi 6 AX211

  • 藍牙

    BT 5.1

保固

  • 台灣販售版

    2年保固

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