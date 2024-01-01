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gram 16" Windows 11 Home 2-in-1 輕贏隨型 極致輕薄翻轉觸控筆電 - 曜石黑(i7)
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
顯示平板模式的 LG gram 2in1
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型隨意「轉」
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自在揮灑
LG 觸控筆具有 4,096 種壓力感應，讓您完美體驗隨心所欲的創作。
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使用 +view for LG gram
拓展您的顯示畫面
* +view for LG gram 另行販售。
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經七項軍規測試
由耐用而輕質的材料製成，可攜性高的同時也兼備耐用與堅固。
*LG gram 2-in-1：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。
輕量化的變壓器
但提供相同的功率， 小巧輕盈，攜帶時更有行動力。
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*對比先前型號的變壓器尺寸與重量
高畫質 大螢幕
劇院等級螢幕
WUXGA 高畫質解析度、16:10 顯示比例，同時支援 DCI-P3 99% 極廣色域，
超大螢幕輕鬆瀏覽更多內容。
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**DCI-P3 Typical 99%，最低 95%
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。
強勁「酷」效能
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**通過調整鍵盤位置來改善散熱，並在鍵盤下方置入石墨片。大風扇配合多扇葉，對比先前的型號進一步提升散熱性能。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
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*此功能需在筆電與行動裝置同時連上網路時才能使用
*未能使用該功能，需透過行動裝置掃描由筆電產生的QR code，若無法掃描，可輸入六位數PIN碼連接裝置
*iOS軟體版本需求為iOS 15或以上。
*Android 軟體版本需求為 Android 9或以上。
*Windows版本需求為Windows 11或以上。
LG 安全防護
當LG gram 2-in-1偵測到異常或遺失時，將會鎖定筆電並傳送警示資訊。
當使用者離開LG gram時，安全防護系統即會啟動，並相使用者發出警示提醒。
*模擬圖像僅供說明使用。實際的使用者介面可能不同。
*電子郵件通知功能僅在裝置連上網路並且透過變壓器接上電源充電時才能運作
*LG 安全防護無論是否連上網路都能運作
注意力偵測
*模擬圖像僅供說明使用。實際的使用者介面可能不同。
緩解您的電量焦慮
80Wh 大容量電池，最高達21.5小時續航時間，體驗極致的無線境界。
*續航測試採 Video playback time : 亮度 150 尼特 / 無線網路關閉 / 播放程式 – Movies & TV / 有線耳機播放。
**實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
***模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*不包含用來連接第二台顯示螢幕的連接線。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
所有規格
基本規格
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顏色
曜石黑
-
作業系統
Windows 11 Home (64BIT)
-
處理器(CPU/GPU)
第13代Intel® Core™ 處理器
搭配Intel® Iris® Xe顯示晶片
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主機板
i7-1360P
-
螢幕面版
16.0" WQXGA IPS
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解析度
2560*1600
-
安全測試(軍規)
MIL-STD-810H (七項)
-
I/O埠
Thunderbolt 4 (x2) / USB 3.2 Gen2x1 (x1) / 耳機孔 (4環) / Micro SD
-
喇叭
立體聲環繞音響 2.0W x 2 / Dolby Atmos&智慧音量喇叭 / AI降噪
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數字鍵
Yes
-
重量
1480g
-
尺寸
356.6 x 248.3 x 16.95 mm
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電池瓦數
80Wh
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色域
DCI-P3 99%
-
資訊安全
人臉辨識
儲存裝置
-
硬碟 / 硬碟擴充插槽
1TB M.2(NVME) / Dual SSD slots (NVMeTM Gen4)
-
記憶體 / 記憶體充插槽
LPDDR5 16GB
(5200 MHz, on board)
連接
-
WLAN
Intel Wi-Fi 6 AX211
-
藍牙
BT 5.1
保固
-
台灣販售版
2年保固