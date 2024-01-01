gram Book 15.6'' Window 11 Pro AI 筆電（Intel® Core™ i5 / 鈦灰銀)

*模擬圖片僅供參考，功能和應用程式的適用性可能因地區而有所差異。需要 Microsoft 帳戶和網際網路連線才能正常運作。

*在 Windows 11 最新的更新中，Windows 11 中的 Copilot 已在全球特定市場以預覽形式逐步推出。並非所有使用者都能同時使用 Copilot，因不同裝置和推出時間而有所不同。

*Windows 11 中的 Copilot 人工智慧功能效能可能會因使用者需求和使用環境的不同而有所差異，並且可能無法在所有使用情況下提供相同等級的效能。