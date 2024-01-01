在超大螢幕上以純淨色彩觀賞電影

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純淨色彩
讓家裡變成電影院
LG NanoCell採用約1nm 大小的奈米顆粒，
可濾除暗沉色彩，並增強色域純度，以創造色彩純度。
讓您驚豔的視覺沉溺。在超大螢幕上用純淨色彩觀看即時電影。
昏暗的房間裡有一台一奈米電視。螢幕上顯示電影畫面。
NanoCell創造的純淨色彩
在這下方，顯示出一奈米技術可改善畫質。
*傳統意指沒有一奈米技術的LG UHD電視。
色彩純度結合電影解決方案
最高等級的電影最佳化功能，讓色彩純度重新定義了您觀看的電影體驗。
多樣化功能把將好萊塢帶進您的客廳，讓您可以充分感受導演的想法。
一台一奈米電視掛在牆上。螢幕上顯示一名中世紀射手瞄準了她的弓箭。
*Dolby, Dolby Atmos 和雙D 符號是 Dolby Laboratories 的註冊商標。
*傳統意指沒有一奈米技術的LG UHD電視。
*FILMMAKER MODETM的logo是UHD alliance, Inc.的商標。
所有您喜歡的色彩純度
深入研究Apple TV應用程式和Netflix的各項內容。
在同一個畫面就能輕鬆尋找最新電影、電視節目、紀錄片、現場體育節目等。只需坐下享受。
-NETFLIX 圖示，其次為怪奇物語，鬼影特攻：以暴制暴，王冠，安眠書店和紙房子的四張直立標題卡。 -Apple TV+ 圖示，其次為靈異女僕，神話任務，異鄉人，美國夢和晨間直播秀的四張直立標題卡。
*觀看訂閱的Apple TV。
*所支援的內容（Apple TV+, Netflix）和服務可能會因國家/地區而異。
理想電影任您掌控
現在起，無需尋找遙控器即可使用語音控制。
只需說“嗨，LG”，就好像向家人或朋友問電影相關訊息一樣。
LG ThinQ AI具有深度學習功能，因此使用的次數越多，功能越強大。
從後方看到一名男人在客廳看著在牆上的電視。螢幕上有一個摩托車電影場景。
* 語音控制可能因產品和國家/地區而異。
* LG NANO99，NANO97，NANO95型號支持免手持控制。
用超大螢幕觀看
如果您好奇
LG OLED電視上的電影升級體驗
恐龍在日落背景中咆哮。