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一名太空人於紅色背景的特寫照片。

在超大螢幕上以純淨色彩觀賞電影

純淨色彩
讓家裡變成電影院

LG NanoCell採用約1nm 大小的奈米顆粒，
可濾除暗沉色彩，並增強色域純度，以創造色彩純度。
讓您驚豔的視覺沉溺。在超大螢幕上用純淨色彩觀看即時電影。

昏暗的房間裡有一台一奈米電視。螢幕上顯示電影畫面。

NanoCell創造的純淨色彩

在這下方，顯示出一奈米技術可改善畫質。

在傳統電視上以低畫質顯示電影場景。 另一半是高畫質的LG 一奈米電視。

*傳統意指沒有一奈米技術的LG UHD電視。

色彩純度結合電影解決方案

最高等級的電影最佳化功能，讓色彩純度重新定義了您觀看的電影體驗。
多樣化功能把將好萊塢帶進您的客廳，讓您可以充分感受導演的想法。

一台一奈米電視掛在牆上。螢幕上顯示一名中世紀射手瞄準了她的弓箭。

電視螢幕顯示電影中女人眼睛的特寫鏡頭。

杜比視界IQ及杜比全景聲

傳達創作者的視野

以該有的方式看電影-絕對令人屏息。
杜比視界IQ將杜比視界的優勢放大超越HDR。
可根據類型和光照條件智慧調整亮度、顏色和對比度。
杜比全景聲的沉浸式音訊體驗，讓您享受極致內容。

*Dolby, Dolby Atmos 和雙D 符號是 Dolby Laboratories 的註冊商標。

側光式LED電視和全陣列LED電視的比較影片

奈米黑

純淨色彩電影世界

Full Array Dimming Pro技術表現極致的細節和極佳的對比度，
在您喜歡的電影類型中呈現更生動的場景。

*傳統意指沒有一奈米技術的LG UHD電視。

Christopher Nolan 在劇院接受採訪的影片。

電影製作者模式

用其製作方式觀看內容

處理器自動調整圖像，關閉運動平滑功能發揮完整的動畫效果。
觀看擁有創意想法和電影體驗的影片。
讓您觀看的所有內容都能享受電影的標準，並感受每部電影完整地藝術概念。

*FILMMAKER MODETM的logo是UHD alliance, Inc.的商標。

一部有男人和女人擁抱且色彩繽紛的浪漫電影畫面。

HDR10 Pro 和 HLG Pro

升級的主要HDR格式

LG NanoCell透過調整其支援的主要HDR格式-HLG和HDR 10，
提供最佳的HDR圖像品質。讓您用栩栩如生的高畫質享受所有觀看內容。

所有您喜歡的色彩純度

深入研究Apple TV應用程式和Netflix的各項內容。
在同一個畫面就能輕鬆尋找最新電影、電視節目、紀錄片、現場體育節目等。只需坐下享受。

-NETFLIX 圖示，其次為怪奇物語，鬼影特攻：以暴制暴，王冠，安眠書店和紙房子的四張直立標題卡。 -Apple TV+ 圖示，其次為靈異女僕，神話任務，異鄉人，美國夢和晨間直播秀的四張直立標題卡。

*觀看訂閱的Apple TV。
*所支援的內容（Apple TV+, Netflix）和服務可能會因國家/地區而異。

理想電影任您掌控

現在起，無需尋找遙控器即可使用語音控制。
只需說“嗨，LG”，就好像向家人或朋友問電影相關訊息一樣。
LG ThinQ AI具有深度學習功能，因此使用的次數越多，功能越強大。

了解 THINQ

從後方看到一名男人在客廳看著在牆上的電視。螢幕上有一個摩托車電影場景。

* 語音控制可能因產品和國家/地區而異。
* LG NANO99，NANO97，NANO95型號支持免手持控制。

用超大螢幕觀看

為什麼要選純淨色彩？

了解更多

LG NanoCell陣容

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如果您好奇
LG OLED電視上的電影升級體驗

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恐龍在日落背景中咆哮。

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