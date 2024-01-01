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為你的社群動態
增添多一點笑容
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你常不自覺滑手機、瀏覽各大社群平台嗎？ 還記得社群媒體剛出現時，我們總喜歡在上面分享東西，享受朋友給的每一個「讚」。 而現在，隨著演算法的演變，這樣的快樂正在消失……
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根據調查顯示，52%的人表示，他們的社群動態中，負面內容比正面內容相似或更多。此外，25%的人認為，動態中的負面內容，會增加他們的焦慮感，甚至並感到不快樂。1)
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LG 的宗旨是“美好生活”，因此我們非常重視這一點。 讓我們為你的社群動態注入樂觀情緒，使其成為可以享受的地方。
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哪裡可以看到更多正面內容呢？ 觀看 LG 精心策劃的正向內容清單，為你的動態牆增添更多笑容。
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1) 調查方法
- 時間：2024年4月26日至5月2日
- 國家：美國、墨西哥、巴西、德國、法國、阿聯酋、沙烏地阿拉伯、越南、韓國、印度、澳大利亞
- 方法：透過 Dynata 進行定量問卷線上調查
在生活中感受更多樂觀
如何加入
為你的社群動態增添多一點笑容
步驟1
在抖音(Tiktok)搜尋@lifesgood或點擊下面的連結。欣賞 LG 製作的播放清單。
步驟2
如果你覺得內容有趣，請透過按讚、留言和分享，讓演算法知道你喜歡，並希望看到更多類似的內容。
步驟3
與朋友和家人分享此播放清單，成為散播正向能量的傳播者之一。
精選樂觀創作者團隊
Xavier Mortimer
Optimism is an inspiration.
樂觀是一種靈感。我想讓人們微笑。
Xavier Mortimer
Tina Choi (Doobydobap)
我想透過更好的內容，讓觀眾的生活變得更美好。
Tina Choi (Doobydobap)
Casey Fiesler
你可以選擇更正向的內容。
Casey Fiesler
Karol Stefanini
很高興能讓你的社交媒體，再次成為正向的地方。
Karol Stefanini
Victoria Browne
你絕對有權利和能力，決定你想要的生活！
Victoria Browne
Josh Harmon
正向內容帶來更好的生活。
Josh Harmon
在社群媒體散播更多歡笑
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