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精選樂觀團隊

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觀看影片

問題1

當你第一次聽到 #Optimismyourfeed，你的第一印象是什麼？

我的第一個想法是我想成為這場運動的一份子。目前社群媒體上有太多會讓我情緒低落的訊息，我希望可以改善這個問題，讓社群動態上的訊息可以更加正向。
Doobydobap

Doobydobap

美食創作者

#Optimismyourfeed 活動可以將更多正面能量注入社群媒體。作為一名研究人員，我認為只要我們有效地控制線上體驗，我們便能夠享受21世紀的福利，而不會陷入消極情緒。
Casey Fiesler

Casey Fiesler

資訊科學家

我喜歡保持樂觀的想法，很高興 LG 能站出來強調這一點，並讓演算法變得更加聰明和正向。 尤其是現在，我們“比以往任何時候都更需要它！”
Victoria Browne

Victoria Browne

創作者

我第一個想法是 LG 要推出這樣的活動真是太好了。只要幾個簡單動作，分享樂觀的氛圍，就能讓世界變得更美好。
Xavier Mortimer

Xavier Mortimer

魔術師

我認為這是一個非常必要且有趣的想法。作為一名內容創作者，我有責任並與同樣關心此議題的人、品牌和公司一同響應。
Karol Stefanini

Karol Stefanini

設計師

問題2

可以請你分享你的「美好日常片刻」嗎？

知道什麼時候該停下來享受生活中的小事，如與我愛的人一起吃麵包、或是享受美好的天氣，就這麼簡單。
Doobydobap

Doobydobap

美食創作者

我盡量讓自己每天都有一個美好日常片刻！每天醒來，我很慶幸自己活著，有一顆跳動的心臟，有能力微笑或與他人交流，我感謝並提醒自己生活很美好。
Victoria Browne

Victoria Browne

創作者

每天醒來感激我能活著，盡全力做好每一件事，並與我愛的人在一起。
Xavier Mortimer

Xavier Mortimer

魔術師

我透過創作壁畫、畫布、數位藝術或水彩畫，進行放鬆和反思，感謝我的作品可以帶給人們正面的啟發。
Karol Stefanini

Karol Stefanini

設計師

問題3

你如何確保製作的內容
對年輕人或大眾產生正面影響？

我盡我所能傳播正向訊息。我透過食物作為媒介說故事，並製作懷舊食譜供人們嘗試；我想告訴正在觀看我的影片的年輕人，不要貶低食物或為他們所屬的文化感到羞恥。
Doobydobap

Doobydobap

美食創作者

我確保我在社群媒體帳號所發出的照片，不會使用濾鏡或修圖，我對自己誠實，這有助於我以更正向、更自愛的方式，與我的粉絲進行互動。
Victoria Browne

Victoria Browne

創作者

我年輕時就受到上一代的啟發，奠定了我人生的目標。我想用我的藝術激勵人心，這不僅是我的工作，也是我熱愛生活以及我們在這裡所經歷的一部分。
Xavier Mortimer

Xavier Mortimer

魔術師

透過我的影片和藝術，傳達樂觀的概念，鼓舞人們勇於嘗試。
Karol Stefanini

Karol Stefanini

設計師

問題4

你對 LG 的「美好生活」定義（即充滿樂觀，勇於接受挑戰）有什麼看法？

我同意這個概念，我也不斷嘗試突破自己的界限。我發現接受重大挑戰可以幫助我欣賞生活中微小而美麗的複雜性，在平凡中看到美麗。
Doobydobap

Doobydobap

美食創作者

我喜歡 LG 為美好生活下的定義。因為我們可能不會每天都以正面的心情醒來，但我們可以透過訓練，讓我們頭腦中的樂觀肌肉喚醒它(樂觀)。
Victoria Browne

Victoria Browne

創作者

我喜歡這樣，我也是這樣。持續前進，用力生活，與周圍的人分享樂觀的動力。
Xavier Mortimer

Xavier Mortimer

魔術師

對我來說，美好生活意味著為熱愛的事物而活，做我喜歡做的事勇於改變。
Karol Stefanini

Karol Stefanini

設計師

了解更多樂觀故事

Tina Choi 頑皮地將一塊紫菜包飯放在眼睛附近。

Doobydobap

美食創作家

你透過食物和烹飪與不同的人建立連結，你認為食物的魅力是什麼？

美食超越語言，將人們聚集在一起，創造對話和連結。「一起吃飯」是了解一個人的最好方式。

你如何與其他美食創作者做出差異化？

我的目標是創新，建立一個食品帝國，並突破內容創作的界限。這個靈感來自 LG 電視和 YouTube 節目的活動，感謝 LG 給我這個機會！

Casey Fiesler 戴著耳機，笑容燦爛。.

Casey Fiesler

資料科學家

社群媒體訊息為我們的心理健康和幸福感，帶來甚麼影響？

社群媒體可能為我們心理健康帶來正面的影響，但也會經由錯誤訊息和有毒的內容，產生負面的效果。

你認為此活動會為社群使用者產生影響，帶來更樂觀、積極的社群媒體體驗嗎？為什麼？

#OptimismYourFeed 旨在為社群媒體帶來更多正面的內容，並提醒我們拿回社群主導。我希望它喚醒人們樂觀的態度，擺脫消極的習慣。

Victoria Browne 用手托著下巴，溫柔地微笑著。

Victoria Browne

創作者

當您感到悲觀時，什麼可以幫助你恢復？

我會放下手機休息一下，出去散步，與朋友或先生聊天，擺脫不斷湧入的訊息。

是什麼讓驅使你不斷散播正面影響力？

我很感謝我的工作能反映我是誰，讓我可以真實表現自我，並與成千上萬的產生連結。分享個人經驗的能力，是主要的動力。

魔術師 Xavier Mortimer 戲劇性地伸出了手。

Xavier Mortimer

魔術師

你希望觀眾透過魔術感受到什麼？

我喜歡從他們眼中看到驚喜，以及當他們問：這是真的嗎？的時候。

為什麼你選擇在大眾場所（超市、街道、遊樂園、保齡球館、健身房、家庭、海灘甚至加油站）創作內容？

我是現實生活中的巫師，我所到之處都會創造出意想不到的神奇時刻。 這與傳統魔術師在舞台上表演魔術，完全不同。

Karol Stefanni 微笑著，拿著一支白色的筆。

Karol Stefanini

Muralist/Designer

你希望大眾從你的內容和動態中得到什麼啟發？

我希望人們相信生活可以很幸福，並珍惜每個幸福時刻。此外，我的目標是傳達藝術和創造力，可以改變生活和觀點。

你總是在你的作品中加入文字，這些文字是否提前規劃？

我通常會寫/畫文字，這些文字會對人們的生活產生正面的影響，帶來快樂，讓他們看到生活美好的一面。

了解更多樂觀故事

人們帶著微笑享受露營，擁抱樂觀的力量。

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為你的社群動態增添多一點笑容

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燭光蛋糕前孩子的臉清晰可見，背景的 LG InstaView 冰箱依稀可見。

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