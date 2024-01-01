We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
精選樂觀團隊觀看影片
問題1
當你第一次聽到 #Optimismyourfeed，你的第一印象是什麼？
Doobydobap
美食創作者
Casey Fiesler
資訊科學家
Victoria Browne
創作者
Xavier Mortimer
魔術師
Karol Stefanini
設計師
問題2
可以請你分享你的「美好日常片刻」嗎？
Doobydobap
美食創作者
Victoria Browne
創作者
Xavier Mortimer
魔術師
Karol Stefanini
設計師
問題3
你如何確保製作的內容
對年輕人或大眾產生正面影響？
Doobydobap
美食創作者
Victoria Browne
創作者
Xavier Mortimer
魔術師
Karol Stefanini
設計師
問題4
你對 LG 的「美好生活」定義（即充滿樂觀，勇於接受挑戰）有什麼看法？
Doobydobap
美食創作者
Victoria Browne
創作者
Xavier Mortimer
魔術師
Karol Stefanini
設計師
了解更多樂觀故事
Doobydobap
美食創作者
Casey Fiesler
資訊科學家
Victoria Browne
創作者
Xavier Mortimer
魔術師
Karol Stefanini
設計師
Doobydobap
美食創作家
你透過食物和烹飪與不同的人建立連結，你認為食物的魅力是什麼？
美食超越語言，將人們聚集在一起，創造對話和連結。「一起吃飯」是了解一個人的最好方式。
你如何與其他美食創作者做出差異化？
我的目標是創新，建立一個食品帝國，並突破內容創作的界限。這個靈感來自 LG 電視和 YouTube 節目的活動，感謝 LG 給我這個機會！
Casey Fiesler
資料科學家
社群媒體訊息為我們的心理健康和幸福感，帶來甚麼影響？
社群媒體可能為我們心理健康帶來正面的影響，但也會經由錯誤訊息和有毒的內容，產生負面的效果。
你認為此活動會為社群使用者產生影響，帶來更樂觀、積極的社群媒體體驗嗎？為什麼？
#OptimismYourFeed 旨在為社群媒體帶來更多正面的內容，並提醒我們拿回社群主導。我希望它喚醒人們樂觀的態度，擺脫消極的習慣。
Victoria Browne
創作者
當您感到悲觀時，什麼可以幫助你恢復？
我會放下手機休息一下，出去散步，與朋友或先生聊天，擺脫不斷湧入的訊息。
是什麼讓驅使你不斷散播正面影響力？
我很感謝我的工作能反映我是誰，讓我可以真實表現自我，並與成千上萬的產生連結。分享個人經驗的能力，是主要的動力。
Xavier Mortimer
魔術師
你希望觀眾透過魔術感受到什麼？
我喜歡從他們眼中看到驚喜，以及當他們問：這是真的嗎？的時候。
為什麼你選擇在大眾場所（超市、街道、遊樂園、保齡球館、健身房、家庭、海灘甚至加油站）創作內容？
我是現實生活中的巫師，我所到之處都會創造出意想不到的神奇時刻。 這與傳統魔術師在舞台上表演魔術，完全不同。
Karol Stefanini
Muralist/Designer
你希望大眾從你的內容和動態中得到什麼啟發？
我希望人們相信生活可以很幸福，並珍惜每個幸福時刻。此外，我的目標是傳達藝術和創造力，可以改變生活和觀點。
你總是在你的作品中加入文字，這些文字是否提前規劃？
我通常會寫/畫文字，這些文字會對人們的生活產生正面的影響，帶來快樂，讓他們看到生活美好的一面。