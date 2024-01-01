我們讓電源能帶著走

我們相信我們可以在不犧牲性能的情況下，製造出一款重量小於1公斤的筆記型電腦，這就是我們將其命名為「LG gram」的原因。

這並不容易。因為我們必須重新思考業界對筆記型電腦的了解——從頭開始。如果你把它拿出來會發生什麼事？刪除它會影響效能嗎？我會損失多少？我們還可以刪去更多嗎？我們用鎂合金取代了高強度塑料，我們客製每個元件以減輕重量，我們甚至從頭開始設計每個螺絲，即使是少0.1克也值得慶祝。