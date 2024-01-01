冰箱是家裡最耗電的電器之一，想看到裡面，唯一的辦法就是開門，但這會浪費更多的能源。

全玻璃門又不美觀，且缺乏足夠的隔熱效果。

LG 知道一定有更方便、更時尚的方式，可以滿足消費者輕鬆看到冰箱內部，又不會讓冷空氣流出。

LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱讓你只需輕敲兩下，即可看到冰箱內部，無須開門，避免冷空氣流出。