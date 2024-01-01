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迎接生活美好時刻觀看影片
LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱讓你只需輕敲兩下，即可看到冰箱內部，無須開門，避免冷空氣流出。
冰箱是家裡最耗電的電器之一，想看到裡面，唯一的辦法就是開門，但這會浪費更多的能源。
全玻璃門又不美觀，且缺乏足夠的隔熱效果。
LG 知道一定有更方便、更時尚的方式，可以滿足消費者輕鬆看到冰箱內部，又不會讓冷空氣流出。
LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱讓你只需輕敲兩下，即可看到冰箱內部，無須開門，避免冷空氣流出。
輕敲兩下
直達冰箱核心
LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱是唯一會隨著你的輕敲，而變透明的冰箱。
不用開門
使用傳統真空玻璃技術，無法滿足我們對安全、透明度和隔熱的要求，最後我們從船舶駕駛室中，發現堅固玻璃，這些玻璃能承受極端天氣。
我們利用這些經驗，與與韓國最好的玻璃公司合作打造獨特的“Low-E”鍍膜玻璃，確保高標的透明度和隔熱性。
我們利用這些經驗，與與韓國最好的玻璃公司合作打造獨特的“Low-E”鍍膜玻璃，確保高標的透明度和隔熱性。
最後是玻璃塗層，使其從外部呈現深色鏡面效果，當使用者輕敲兩下，玻璃會變透明，就像魔術一樣。
*產品可能在國家/地區而有不同。
**影片中的產品為 LG InstaView Door-in-Door American Style Fridge Freezer (GSXV91BSAE)。
***圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
結果呢？我們不僅節省能源，還為你提供了在完美溫度下享用美食和飲料的便利性，讓你輕鬆享受每一刻。
讓生活變美好的不是我們，是你！我們只是在一旁挺你，持續創造帶你通往美好的產品。
讓生活變美好的不是我們，是你！我們只是在一旁挺你，持續創造帶你通往美好的產品。
讓生活變美好的 是你！
我們只是在一旁挺你，觀看影片
持續創造帶你通往美好的產品。
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