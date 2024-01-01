每個人都喜歡 OLED 的漂亮畫質，但這個笨重的黑色長方形在電源關閉時，時會失去光澤。

如果我們能創造一款看起來很漂亮的 OLED 電視，會怎麼樣？

我們的目標很明確：打造全球第一台 4K 透明 OLED。

這是一個大膽的挑戰，但我們擁有創造業界領先的 OLED 經驗——如可捲動螢幕的 LG SIGNATURE OLED R，全球第一也是唯一的 LG OLED evo M 具有無線視訊和音訊傳輸功能。