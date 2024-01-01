基於直驅變頻技術的成功，我們不斷創新洗衣機類別，讓你的生活更加美好。如 WashTower™AI 智控洗乾衣機的堆疊設計，有兩個獨立筒，讓你可以依照需求進行洗衣和乾衣。更讓我們感到自豪的是，我們設計了一種方法，為你的居住空間帶來極靜，讓你可以輕鬆休息，體驗真正的美好生活。



讓生活變美好的不是我們，是你！

我們只是在一旁挺你，持續創造帶你通往美好的產品