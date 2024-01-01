Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
23.8" Full HD IPS 護眼螢幕

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

23.8" Full HD IPS 護眼螢幕

24MS500-B

23.8" Full HD IPS 護眼螢幕

(0)
正視圖
23.8" IPS Full HD 螢幕

廣視角真實色彩

採用 IPS 面板技術，除了重現清晰影像與色彩，還能提供使用者 178°寬廣觀看視角。

LG 顯示器有 IPS 技術突顯了液晶顯示器的性能。此顯示器可清楚再現色彩，協助使用者以 178°廣視角觀看顯示器。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

快速的 100Hz 可在各種程式提供流暢的畫面載入。
100Hz 高更新率

流暢的視覺效果
無縫的體驗感受

100Hz 具備高更新率，提供流暢的畫面載入， 讓您享受逼真的遊戲體驗，減少螢幕間斷與動態模糊。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*與更新率100Hz 以下的型號相互比較。

專注視覺舒適感受

閱讀模式

在使用螢幕閱讀文件時，舒緩眼睛疲勞並讓眼睛備感舒適，
閱讀模式可以調整色溫和亮度，宛如閱讀紙本書籍一般。

不閃爍

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞，
提供長時間舒適的工作環境。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

享受流暢遊戲體驗

  • 關閉
  • 開啟
5ms (GtG) 反應時間

沉浸擬真的流暢遊戲體驗

較少的殘影和較快的反應時間，讓您享受更身臨其境的遊戲體驗和進階效能。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

動態同步

透過動態同步減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以即時捕捉關鍵時刻並快速回應。

黑色穩定器

黑色穩定器可幫助玩家閃避躲在黑暗中的狙擊手之攻擊，並在閃光彈爆炸前快速逃離現場

十字準線

準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

OnScreen Control 提供更簡易的使用者介面。
智慧螢幕操作 (OnScreen Control)

簡單操作 好上手

只需點擊數下滑鼠，即可建立專屬的工作區，分割顯示螢幕或調整基本的螢幕選項。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要下載最新版 OnScreen Control，請點擊下載按鈕。
*功能可能因使用者所用裝置有所不同。

人體工學設計

簡單舒適的解決方案

此螢幕擁有三邊極窄邊框，輕鬆調整傾斜角度和高度，達到最理想的螢幕體驗。

此顯示器具有三邊超薄邊框，讓您可透過便利的傾斜調整來打造合適的工作環境。

*傾斜角度︰ -5~15°

包裝內含物

1. 支架本體 2. 底座支架 3. 螺絲 4. 變壓器+電源線 5. HDMI 纜線

箱內的支架本體、支架底座、螺絲、變壓器+電源線及 HDMI 纜線。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*變壓器的大小與設計可能須視各國而異。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    42.5

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    200

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    75

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    NO

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    42.5

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.49 x 0.49

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    200

  • 對比度 (Typ.)

    1200:1

  • 色域 (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    75

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    140

  • 位元數

    8bit

  • 尺寸 (cm)

    107.95

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • D-Sub

    NO

  • Built-in KVM

    NO

  • DVI-D

    NO

  • 元件 (解析度)

    NO

  • HDMI

    YES (2ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    NO

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    NO

  • S-Video

    NO

  • USB 下行埠

    NO

  • USB 上行埠

    NO

功能

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 其它

    NO

  • Mini-LED Technology

    NO

  • Nano IPS™ Technology

    NO

  • Advanced True Wide Pol.

    NO

  • 相機

    NO

  • 麥克風

    NO

硬體

  • 顯示位置調整

    NO

  • 壁掛 (mm)

    200 x 200

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • Maxx Audio

    YES

  • 揚聲器

    5W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    1060 x 660 x 152

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    977 x 615 x 187

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    977 x 575 x 80.8

  • 重量(含外箱) (kg)

    10.5

  • 重量(含底座) (kg)

    8.1

  • 重量(不含底座) (kg)

    8

INFO

  • 產品名稱

    PC Monitor

  • 年份

    2022

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    0.3W

  • 功耗 (DC Off)

    0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

配件

  • 變壓器

    YES

  • Calibration Report (Paper)

    NO

  • Display Port

    NO

  • DVI-D

    NO

  • DVI-D (Color/Length)

    NO

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

    YES

  • 其它 (配件)

    Battery (Remote Controller)

  • 電源線

    取決於國家 / 地區

  • 遙控器

    YES

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A to B

    NO

  • USB-C

    NO

STANDARD

  • KC (for Rep. of Korea)

    YES

使用者評論

哪裡購買

尋找附近的商店

為你推薦