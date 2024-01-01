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23.8" Full HD IPS 護眼螢幕
廣視角真實色彩
LG 顯示器有 IPS 技術突顯了液晶顯示器的性能。此顯示器可清楚再現色彩，協助使用者以 178°廣視角觀看顯示器。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*與更新率100Hz 以下的型號相互比較。
專注視覺舒適感受
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
享受流暢遊戲體驗
-
關閉
-
開啟
沉浸擬真的流暢遊戲體驗
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要下載最新版 OnScreen Control，請點擊下載按鈕。
*功能可能因使用者所用裝置有所不同。
簡單舒適的解決方案
此顯示器具有三邊超薄邊框，讓您可透過便利的傾斜調整來打造合適的工作環境。
*傾斜角度︰ -5~15°
包裝內含物
箱內的支架本體、支架底座、螺絲、變壓器+電源線及 HDMI 纜線。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*變壓器的大小與設計可能須視各國而異。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
42.5
-
解析度
1920 x 1080
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
200
-
曲面
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
75
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
NO
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
42.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
1920 x 1080
-
點距 (mm)
0.49 x 0.49
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
200
-
對比度 (Typ.)
1200:1
-
色域 (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
曲面
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
75
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
140
-
位元數
8bit
-
尺寸 (cm)
107.95
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
NO
-
Built-in KVM
NO
-
DVI-D
NO
-
元件 (解析度)
NO
-
HDMI
YES (2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
NO
-
LAN (RJ-45)
NO
-
麥克風輸入
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
-
S-Video
NO
-
USB 下行埠
NO
-
USB 上行埠
NO
功能
-
智慧節能省電模式
YES
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
其它
NO
-
Mini-LED Technology
NO
-
Nano IPS™ Technology
NO
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
相機
NO
-
麥克風
NO
硬體
-
顯示位置調整
NO
-
壁掛 (mm)
200 x 200
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
Maxx Audio
YES
-
揚聲器
5W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
1060 x 660 x 152
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
977 x 615 x 187
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
977 x 575 x 80.8
-
重量(含外箱) (kg)
10.5
-
重量(含底座) (kg)
8.1
-
重量(不含底座) (kg)
8
INFO
-
產品名稱
PC Monitor
-
年份
2022
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
0.3W
-
功耗 (DC Off)
0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
配件
-
變壓器
YES
-
Calibration Report (Paper)
NO
-
Display Port
NO
-
DVI-D
NO
-
DVI-D (Color/Length)
NO
-
D-Sub
NO
-
HDMI
YES
-
其它 (配件)
Battery (Remote Controller)
-
電源線
取決於國家 / 地區
-
遙控器
YES
-
Thunderbolt
NO
-
USB A to B
NO
-
USB-C
NO
STANDARD
-
KC (for Rep. of Korea)
YES