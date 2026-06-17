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36.5" Smart Monitor 4K 智慧螢幕 (搭載webOS)
屢獲殊榮的卓越設計
*CES 創新獎是根據提交給評審的描述性資料所評選。美國消費技術協會 (CTA) 並未驗證任何提交內容或主張的準確性，亦未對獲獎產品進行測試。
一個螢幕 無限可能
內建 webOS 智慧系統，無需連接電腦即可輕鬆處理居家辦公任務，盡享豐富內容，在工作與娛樂間取得完美平衡；在專屬的私密空間裡，獨享 36.5 吋超大螢幕與震撼的 4K 絕美畫質，全能適應各種任務與環境，解鎖生活的無限可能。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*套裝未含有鍵盤和滑鼠，需另行購買。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
36.5 吋 4K UHD IPS 螢幕
工作娛樂隨心切換
4K UHD (3840x2160) IPS螢幕，支援 HDR 10 與高達 90% DCI-P3 廣色域，呈現高對比度與精準無瑕的色彩，享受影音娛樂到高效工作，帶給您身歷其境的極致視覺沉浸體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*亮度：300 nits（Typ.）；色域：DCI-P3 90% (Typ.)
webOS
智慧娛樂，一手掌握
透過 webOS 智慧平台，輕鬆享受 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube、Apple TV 等熱門串流內容，並可免費觀看 LG Channels。系統根據個人偏好推薦精彩內容，同時整合體育、遊戲等多元應用程式，搭配直覺操作介面，讓娛樂體驗更加便利流暢。
纖薄白色機身採用三邊極窄邊框設計，打造更沉浸的視覺感受；內建 2 組 5W 立體聲喇叭，呈現清晰飽滿音效，帶來全方位影音享受。
*產品畫面僅供示意說明，實際顯示內容與使用體驗可能因環境及使用條件而異。
*支援之串流服務、應用程式及內容依國家／地區而有所不同。
*需連接網際網路方可使用相關服務。部分應用程式及內容服務需另行註冊帳戶、訂閱或支付費用。
*提供音樂、運動、居家辦公及雲端遊戲等多元服務，實際功能、內容及可用性可能因地區、帳戶設定及服務供應商而有所差異。
webOS
開啟更智慧的辦公體驗
內建webOS系統，支援遠端電腦存取及多元雲端服務，無需連接電腦即可高效處理工作。從文件編輯到簡報製作，讓日常辦公更靈活順暢。
*產品畫面僅供示意說明，實際使用體驗可能因環境及使用條件而異。
*鍵盤、滑鼠、耳機、遊戲控制器及 Pogo 攝影機需另行購買。
*遠端電腦功能支援 Windows 10 Pro 或更新版本，並需搭配支援遠端連線的裝置使用。
*部分服務需連接網際網路、註冊帳戶及支付訂閱費用。
*功能、應用程式及服務支援情況可能因產品型號及地區而有所不同。
免主機，即刻開玩
輕鬆探索多元遊戲內容與個人化推薦。支援依偏好選擇遊戲類型，並可快速查看熱門遊戲、最新排行榜與精選內容。結合 GeForce NOW 等雲端遊戲服務，無需額外連接遊戲主機或電腦，即可直接透過螢幕享受流暢的遊戲體驗。
*Gaming Portal 的功能支援及服務內容可能因國家或地區而有所不同。
*可使用的雲端遊戲服務及遊戲內容依國家、地區及服務供應商而異。
*部分服務需另行註冊帳戶、支付訂閱費用，並搭配相容的遊戲控制器使用。
*本頁面所示畫面僅供功能示意，實際使用體驗可能因環境、設定及使用條件而有所不同。
*產品不包含鍵盤、滑鼠、耳機及遊戲控制器等配件，需另行購買。
*使用相關服務需連接網際網路。部分串流服務可能需另行註冊帳戶及支付訂閱費用，且不包含於產品內容中。
*支援的應用程式、服務及內容可能因國家、地區及產品型號而有所不同。
智慧亮度控制
依環境光源自動優化顯示效果
內建環境光感測器，可根據周圍光線條件自動調整螢幕亮度，讓畫面在不同環境下皆維持最佳可視性與舒適度，呈現更自然細膩的視覺效果。
左側圖片顯示白天啟用亮度調整功能的效果，右側圖片則顯示夜間使用相同功能的效果。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
動態色調對應
展現更豐富的畫面層次
透過智慧分析畫面內容，自動優化亮度與對比表現，呈現更細膩的明暗層次與真實色彩，讓每個畫面細節清晰可見。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*僅在輸入 HDR 視頻訊號時適用。
USB-C 一線連接
打造更簡潔高效的工作空間
透過 USB-C 連接埠，即可同步進行顯示訊號傳輸、資料傳輸與最高 65W 充電。只需一條連接線，即可輕鬆連接相容裝置，打造整潔有序的工作環境。
一台筆記型電腦透過 USB-C 連接到 LG Smart Monitor，既在進行充電，也同步顯示相同的畫面。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需於智慧型手機安裝 LG ThinQ 應用程式並連接 Wi-Fi 網路，方可使用相關功能。
*LG ThinQ 應用程式可於 Google Play Store 及 Apple App Store 下載。
*支援功能及服務內容可能因產品型號、地區及應用程式版本而有所不同。
*本產品將於 LG ThinQ 應用程式中註冊為電視裝置，並支援電源控制、音量調整等功能。
操作更直覺
搭配 ThinQ 與 Alexa 語音助理，透過智慧遙控器即可快速搜尋內容、控制功能及管理娛樂體驗。讓日常操作更直覺便利，享受更流暢的智慧生活。
一名女子正在使用智慧遙控器調高 LG Smart Monitor 的音量。
*本頁面所示畫面僅供功能示意，實際使用體驗可能因環境及使用條件而有所不同。
*使用相關功能時，LG Smart Monitor 需連接至 LG ThinQ 應用程式。
*畫面顯示內容僅供參考，實際介面及服務內容可能因地區、國家及應用程式版本而有所不同。
*支援多國語言及地區設定，實際支援的語言與功能可能因產品型號及地區而異。
*產品隨附遙控器；智慧遙控器需另行購買，且供應情況可能因國家或地區而有所不同。
*支援 Amazon Alexa 語音助理功能，詳細支援規格請參閱產品規格頁面。
無線分享更輕鬆
直接從您的裝置
鏡像投影
跨平台無縫串聯，輕鬆將智慧裝置的內容分享至螢幕。全面支援 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或 屏幕共享**(適用於 Android 裝置) 。一插即連、極速配對，只需輕點幾下，即可在更大的螢幕上享受流暢的影音串流體驗。*
*Apple、AirPlay、HomeKit 及相關標誌為 Apple Inc. 於美國及其他國家／地區註冊之商標。實際支援功能可能因國家或地區而有所不同。
*如需使用 AirPlay 與 HomeKit 功能，建議搭配最新版本的 iOS、iPadOS 或 macOS 作業系統。Works with Apple Home 標章為 Apple Inc. 的註冊商標。
*螢幕分享功能支援相容的 Android 裝置，以及搭載 Windows 10 或更新版本作業系統的裝置。
*使用 AirPlay、螢幕分享等無線連接功能時，裝置與螢幕需連接至相同網路環境。
*支援功能及相容裝置可能因產品型號、作業系統版本及地區而有所不同。
LG Switch
靈活配置，提升工作效率
透過 LG Switch 應用程式，可自訂顯示器設定並支援多種畫面分割模式，最高可配置六個視窗。搭配快速啟動功能，讓常用應用程式與工作流程一鍵即可開啟，打造更高效的工作體驗。
快速控制
讓您輕鬆存取常用選單與設定，透過鍵盤與滑鼠即可快速完成操作。支援電腦與 webOS 智慧系統間的無縫切換，打造更流暢的使用體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*LG Switch 應用程式僅適用於電腦。
*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。
多連接埠
靈活連接各式裝置
配備 2 組 HDMI、2 組 USB 及 USB-C 連接埠，可輕鬆連接筆記型電腦、遊戲主機與各類周邊裝置。多元連接介面滿足不同使用需求，打造更整潔高效的工作與娛樂空間。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
人體工學設計
極簡俐落設計
纖薄白色機身搭配近乎無邊框設計與俐落極簡底座，輕鬆融入居家與辦公空間，同時有效節省桌面空間。支援高度升降、左右旋轉及傾斜調整，讓您隨時找到最舒適的觀看角度，享受更符合人體工學的使用體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，可能與實際使用情況不同。
*傾斜度︰ -5-20˚
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此支架設計可承載 4 公斤至 6.5 公斤，超出範圍所造成的損壞不在保固範圍內。
*螢幕的樞軸旋轉可能依顯示器的安裝方式而不同。
*包裝內不包含此支架（需另行購買）。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*Smart Monitor 專屬置物盤內容物不含:螢幕、支架，以上配件需另行選購。
* 遙控器隨附於LG Smart monitor。
所有規格
配件
變壓器
NO
Display Port
NO
DVI-D
NO
DVI-D (Color/Length)
N/A
D-Sub
NO
HDMI
YES
HDMI (Color/Length)
White / 1.5m
其它 (配件)
User Screw 2EA
電源線
YES
遙控器
YES (Slim Remote)
Thunderbolt
NO
USB A to B
NO
USB-C
YES (Korea) / NO (Overseas)
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
1081 x 583 x 197
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
823.7 x 640.1 x 242
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
823.7 x 483.8 x 52.1
重量(含外箱) (kg)
14.75kg
重量(含底座) (kg)
11.7kg
重量(不含底座) (kg)
7.4kg
顯示
尺寸 (Inch)
36.5
面板比例
16:9
面板類型
IPS
表面處理
Anti-glare, AG25%, Hard Coating (3H)
反應時間
5ms (GtG at Faster)
解析度
3840 x 2160
點距 (mm)
0.2104x0.2104
色彩深度 (顏色數)
1.07B
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
對比度 (Typ.)
1000:1
色域 (Typ.)
DCI-P3 90%
曲面
N/A
色域 (Min.)
DCI-P3 80%
更新率 (Max.) [Hz]
60
亮度 (Min.) [cd/m²]
240
對比度 (Min.)
800:1
位元數
10bit (8bit+FRC)
尺寸 (cm)
92.71
功能
HDR 10
YES
AMD FreeSync™
NO
自動亮度調節
YES
色弱模式
NO
智慧節能省電模式
YES
出廠色彩校正
NO
PIP
NO
PBP
NO
不閃屏技術
YES
硬體校色支援
NO
動態同步
NO
黑色穩定器
NO
十字準線
NO
閱讀模式
YES
FPS 幀數計數器
NO
可變更新率
N/A
增強影像解析度
NO
Dolby Vision™
NO
VESA DisplayHDR™
NO
Mini-LED Technology
NO
Nano IPS™ Technology
NO
Advanced True Wide Pol.
NO
動態反應清晰模式
NO
超頻
NO
使用者自訂快捷鍵
NO
自動輸入切換
NO
RGB LED 情境燈光
NO
相機
NO
麥克風
NO
HDR Effect
NO
Light Box Mode
NO
INFO
產品名稱
37U730SA-W
年份
2026
硬體
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel
無邊框設計
3-Side Virtually Borderless Design
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
一鍵支架安裝
YES
高度調整範圍 (mm)
110mm
軸轉
NO
旋轉
`-20 ~ 20º
軟體應用
雙向控制設定
NO
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
LG UltraGear™ Studio
NO
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
NO
智慧功能
全螢幕網頁瀏覽器
YES
主畫面列表
YES
LG ThinQ®
YES
作業系統
webOS 24
Wi-Fi
YES
聲音
藍芽連接性
YES
Dolby Atmos
N/A
DTS Headphone:X
NO
Maxx Audio
NO
重低音
NO
揚聲器
5W x2
連接性
音源輸入
NO
D-Sub
NO
Built-in KVM
NO
DVI-D
NO
HDMI
YES(2ea)
菊鍊
NO
DisplayPort
NO
DP Version
N/A
D-Sub (Max. Resolution at Hz)
N/A
DVI (Max Resolution at Hz)
N/A
Thunderbolt
NO
USB-C
YES(1ea)
耳機輸出
NO
LAN (RJ-45)
NO
Line out
NO
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
Thunderbolt (資料傳輸)
N/A
Thunderbolt (Max. Resolution at Hz)
N/A
Thunderbolt (電力供給)
N/A
USB 下行埠
YES (USB-A, 2ea)
USB 上行埠
YES (USB-C, 1ea)
USB-C (資料傳輸)
YES
USB-C (Max. Resolution at Hz)
3840x2160@60Hz
USB-C (電源供給)
65W
電源
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
功耗 (DC Off)
Less than 0.5W
AC Input
100~240Vac, 50/60Hz
Type
External Power(Adapter)
DC Output
NA
功耗 (On-Mode)
TBD.
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