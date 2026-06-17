36.5" Smart Monitor 4K 智慧螢幕 (搭載webOS)

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*此支架設計可承載 4 公斤至 6.5 公斤，超出範圍所造成的損壞不在保固範圍內。

*螢幕的樞軸旋轉可能依顯示器的安裝方式而不同。

*包裝內不包含此支架（需另行購買）。