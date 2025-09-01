We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart Monitor 專屬置物盤
Smart Monitor 專屬置物盤
觸手可及 輕鬆便利
搭配Smart Monitor專屬支架，讓遙控器、喇叭、手機等日常用品都有專屬空間，清爽整齊，讓生活更自在。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*本產品不含螢幕、螢幕支架、遙控器、xboom 喇叭（藍牙喇叭）、筆記型電腦、平板、手機與遊戲主機等，上述配件需另行購買。
*遙控器隨附於LG Smart monitor 智慧螢幕。
音樂好夥伴
讓喇叭找到最佳位置
避免將喇叭置於地面或受雜物遮擋
置物盤專為藍牙喇叭設計，提供穩固、俐落的擺放空間
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*本產品不含螢幕、螢幕支架、遙控器、xboom 喇叭（藍牙喇叭），上述配件需另行購買。
打造專屬影音空間
大型裝置穩放於支架，常用小物收納於置物盤，
隨時享受整潔俐落的靈活配置
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*本產品不含螢幕、螢幕支架、遙控器、xboom 喇叭（藍牙喇叭）、筆記型電腦、平板、手機與遊戲主機等，上述配件需另行購買。
*遙控器隨附於LG Smart monitor 智慧螢幕。
打造遙控器專屬空間
讓遙控器觸手可及
置物盤為遙控器提供專屬空間，方便收納，擺脫尋找遙控器的困擾
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*本產品不含螢幕、螢幕支架、遙控器、xboom 喇叭（藍牙喇叭）、筆記型電腦、平板、手機與遊戲主機等，上述配件需另行購買。
*遙控器隨附於LG Smart monitor 智慧螢幕。
暢玩無阻
讓遊戲裝備隨時待命
有效整理線材，讓遊戲裝備集中收納、激烈對戰中，也能保持環境整潔，專注享受遊戲樂趣
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*本產品不含螢幕、螢幕支架、遙控器、xboom 喇叭（藍牙喇叭）、筆記型電腦、平板、手機與遊戲主機等，上述配件需另行購買。
打造清爽辦公空間
讓工作效率全面升級
無論是專注工作還是輕鬆休閒，Swing Stand Plate 都能集中收納筆電、手機與遙控器，保持桌面清爽有序。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*本產品不含螢幕、螢幕支架、遙控器、xboom 喇叭（藍牙喇叭）、筆記型電腦、平板、手機與遊戲主機等，上述配件需另行購買。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此支架設計可承載 4 公斤至 6.5 公斤，超出範圍所造成的損壞不在保固範圍內。
*依安裝的螢幕不同，螢幕旋轉(Pivot)功能可能無法使用。
*產品不含螢幕、支架，以上配件需另行選購。
所有規格
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
379 x 277 x 77
重量(含外箱) (kg)
1.8kg
配件
其它 (配件)
螺絲x1
尺寸/重量
產地
China
支架耐重 (建議)
2kg
使用者評論
為你推薦
哪裡購買
推薦產品