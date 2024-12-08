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27"OLED 電競
-
27'' UltraGear™ FHD 165Hz 專業電競螢幕
-
27" UltraGear™ QHD OLED 240Hz 專業電競螢幕
主要規格
-
尺寸 (Inch)
-
27
-
解析度
-
1920 x 1080
-
面板類型
-
VA
-
面板比例
-
16:9
-
色域 (Typ.)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
-
250
-
更新率 (Max.) [Hz]
-
165
-
反應時間
-
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
-
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
-
27
-
面板比例
-
16:9
-
面板類型
-
VA
-
反應時間
-
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
-
1920 x 1080
-
點距 (mm)
-
0.3108 x 0.3108
-
色彩深度 (顏色數)
-
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
-
250
-
對比度 (Typ.)
-
3000:1
-
色域 (Typ.)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
色域 (Min.)
-
NTSC 70% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
-
165
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
-
200
-
對比度 (Min.)
-
1800:1
-
尺寸 (cm)
-
68.4
連接性
-
HDMI
-
YES (2ea)
-
DisplayPort
-
YES (1ea)
-
DP Version
-
1.2
-
耳機輸出
-
3環 (僅音效)
功能
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
智慧節能省電模式
-
YES
-
不閃屏技術
-
YES
-
動態同步
-
YES
-
黑色穩定器
-
YES
-
十字準線
-
YES
-
閱讀模式
-
YES
-
FPS 幀數計數器
-
YES
-
動態反應清晰模式
-
YES
-
使用者自訂快捷鍵
-
YES
-
自動輸入切換
-
YES
硬體
-
顯示位置調整
-
傾斜
-
壁掛 (mm)
-
100 x 100
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
-
776 x 156 x 435
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
-
613.7 x 456.1 x 201.6
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
-
613.7 x 364.1 x 39.3
-
重量(含外箱) (kg)
-
5.8
-
重量(含底座) (kg)
-
3.87
-
重量(不含底座) (kg)
-
3.25
INFO
-
產品名稱
-
UltraGear
-
年份
-
2022
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
-
0.5W
-
功耗 (DC Off)
-
少於0.3W
-
AC Input
-
100-240V (50/60Hz)
-
Type
-
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
-
32W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
-
35W
配件
-
Display Port
-
YES
軟體應用
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
-
YES
STANDARD
-
RoHS
-
YES
主要規格
-
尺寸 (Inch)
-
26.5
-
解析度
-
2560 x 1440
-
面板類型
-
OLED
-
面板比例
-
16:9
-
色域 (Typ.)
-
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
-
275
-
更新率 (Max.) [Hz]
-
240
-
反應時間
-
0.03ms (GTG)
-
顯示位置調整
-
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
-
26.5
-
面板比例
-
16:9
-
面板類型
-
OLED
-
表面處理
-
前偏光片防眩光、低反射
-
反應時間
-
0.03ms (GTG)
-
解析度
-
2560 x 1440
-
點距 (mm)
-
0.2292 x 0.2292
-
色彩深度 (顏色數)
-
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
-
275
-
對比度 (Typ.)
-
1500000:1
-
色域 (Typ.)
-
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
色域 (Min.)
-
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
-
240
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
-
250
-
對比度 (Min.)
-
1200000:1
-
位元數
-
10bit
-
尺寸 (cm)
-
67.3
連接性
-
HDMI
-
YES (2ea)
-
DisplayPort
-
YES (1ea)
-
DP Version
-
1.4
-
耳機輸出
-
4環 (音效+麥克風)
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
-
YES
-
USB 下行埠
-
YES (2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
-
YES (1ea/ver3.0)
功能
-
HDR 10
-
YES
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium Pro
-
色弱模式
-
YES
-
智慧節能省電模式
-
YES
-
出廠色彩校正
-
YES
-
NVIDIA G-Sync™
-
G-SYNC相容
-
硬體校色支援
-
HW Calibration Ready
-
動態同步
-
YES
-
黑色穩定器
-
YES
-
十字準線
-
YES
-
其它
-
VESA DSC Tech
-
閱讀模式
-
YES
-
FPS 幀數計數器
-
YES
-
可變更新率
-
YES
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR True Black 400
-
使用者自訂快捷鍵
-
YES
-
自動輸入切換
-
YES
-
RGB LED 情境燈光
-
Hexagon Lighting
-
HDR Effect
-
YES
硬體
-
顯示位置調整
-
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉
-
無邊框設計
-
4邊無邊框設計
-
壁掛 (mm)
-
100 x 100
-
一鍵支架安裝
-
YES
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
-
808 x 181 x 532
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
-
604.4 x 574.4 x 258
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
-
604.4 x 350.6 x 45.3
-
重量(含外箱) (kg)
-
11
-
重量(含底座) (kg)
-
7.35
-
重量(不含底座) (kg)
-
5.05
INFO
-
產品名稱
-
UltraGear
-
年份
-
Y24
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
-
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
-
少於0.3W
-
AC Input
-
100-240V (50/60Hz)
-
Type
-
外接電源(變壓器)
-
DC Output
-
19V, 7.37A
配件
-
變壓器
-
YES
-
Calibration Report (Paper)
-
YES
-
Display Port
-
YES
-
HDMI
-
YES (ver 2.1)
-
HDMI (Color/Length)
-
Black / 1.8m
-
其它 (配件)
-
Stand Cable Holder
-
電源線
-
YES
-
遙控器
-
YES
-
USB A to B
-
YES
軟體應用
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
-
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
-
YES
STANDARD
-
UL (cUL)
-
YES
-
CE
-
YES
-
KC (for Rep. of Korea)
-
YES