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34" UltraWide™ 21:9 曲面
QHD (3440 x 1440) 多工作業螢幕
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
看的更多、做的更多
是工作的絕佳選擇。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*影片中的產品圖片和智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)僅作為說明使用，可能與實際產品和實際智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)不同。
*根據使用者使用的電腦，這些功能可能無法正常使用。
護眼功能，保護您的雙眼
閱讀模式
為了在您使用螢幕閱讀文件時，舒緩眼睛疲勞並讓眼睛備感舒適，
閱讀模式可以調整色溫和亮度，宛如閱讀紙本書籍一般。
不閃爍
不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞，
提供長時間舒適的工作環境。
*用於增強理解特色的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*上述功能可能會根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
遊戲體驗升級
-
傳統型
-
DAS 動態同步模式
更快速回應對手
*傳統模式顯示LG 的其他型號不支援動態動作同步 (DAS) 功能。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
-
關
-
開
黑暗中，成為主動式攻擊角色
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
時尚又舒適的設計
主要規格
-
尺寸 (Inch)
34.14
-
解析度
3440 x 1440
-
面板類型
IPS
-
面板比例
21:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
曲面
3800R
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
34.14
-
面板比例
21:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
3440 x 1440
-
點距 (mm)
0.2325 x 0.2325
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
曲面
3800R
-
色域 (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
240
-
對比度 (Min.)
700:1
-
尺寸 (cm)
86.705
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
功能
-
HDR 10
YES
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PBP
2PBP
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
閱讀模式
YES
-
增強影像解析度
YES
-
自動輸入切換
YES
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
壁掛 (mm)
100 x 100
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
960 x 487 x 173
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
816.7 x 484.6 x 223.3
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
816.7 x 364.4 x 83.6
-
重量(含外箱) (kg)
9.5
-
重量(含底座) (kg)
6.9
-
重量(不含底座) (kg)
5.9
INFO
-
產品名稱
UltraWide
-
年份
2022
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
0.4W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
內置電源
-
功耗 (On-Mode)
42W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
42W
配件
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES