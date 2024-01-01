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34" UltraWide™ 21:9 曲面
QHD (3440 x 1440) 多工作業螢幕

功能

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規格

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哪裡購買

支援

34" UltraWide™ 21:9 曲面
QHD (3440 x 1440) 多工作業螢幕

34WQ60C-B

34" UltraWide™ 21:9 曲面
QHD (3440 x 1440) 多工作業螢幕

(0)
正視圖

LG UltraWide™ 曲面多工作業螢幕

影像
IPS
34” QHD (3440 x 1440)
顏色
sRGB 99% (Typ.)
HDR10
設計
三邊極窄邊框設計
傾斜 -5°~20°
超廣角視角搭配卓越的色彩準確度

超廣角視角搭配卓越的色彩準確度

LG IPS 顯示螢幕支援 99% sRGB 的廣色域，並支援 HDR10 提供絕佳的色彩與亮度。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

IPS 螢幕

LG IPS 顯示螢幕以超廣角視角呈現卓越的色彩準確度。

sRGB 99%

涵蓋 99% sRGB 色域，是精確色彩顯示的絕佳解決方案。

HDR10

HDR10（高動態範圍）支援高程度的色彩和亮度。
21:9 UltraWide™ QHD 顯示螢幕

看的更多、做的更多

UltraWide™ QHD 螢幕（解析度 3440x1440、長寬比 21:9）可同時顯示各種程式，
是工作的絕佳選擇。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

OnScreen Control offering Easier User Interface
OnScreen Control

簡單好上手

您可以分割顯示畫面，或只須點選滑鼠調整基本的螢幕選項，以自訂工作區。

*影片中的產品圖片和智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)僅作為說明使用，可能與實際產品和實際智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)不同。
*根據使用者使用的電腦，這些功能可能無法正常使用。

護眼功能，保護您的雙眼

閱讀模式會將螢幕轉換成與紙張相似的螢幕色溫，並且提供最佳的閱讀條件。

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞，提供長時間舒適的工作環境。

閱讀模式

為了在您使用螢幕閱讀文件時，舒緩眼睛疲勞並讓眼睛備感舒適，
閱讀模式可以調整色溫和亮度，宛如閱讀紙本書籍一般。

不閃爍

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞，
提供長時間舒適的工作環境。

*用於增強理解特色的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*上述功能可能會根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

遊戲體驗升級

  • 傳統型
  • DAS 動態同步模式
動態同步模式

更快速回應對手

透過動態動作同步減少輸入延遲，進而幫助玩家及時捕捉關鍵時刻。

*傳統模式顯示LG 的其他型號不支援動態動作同步 (DAS) 功能。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

黑暗場景穩定器

黑暗中，成為主動式攻擊角色

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免後方躲在黑暗中的狙擊手，並在閃光燈爆炸時快速逃離。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

人體工學設計

時尚又舒適的設計

支架可調整傾斜度到理想的觀看位置，搭配三邊近乎無邊框的設計，將觀看體驗提升到最高境界。

三邊極窄邊框

傾斜 -5°~15°

傾斜度

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    34.14

  • 解析度

    3440 x 1440

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    21:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 曲面

    3800R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    34.14

  • 面板比例

    21:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    3440 x 1440

  • 點距 (mm)

    0.2325 x 0.2325

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 曲面

    3800R

  • 色域 (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    240

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 尺寸 (cm)

    86.705

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

功能

  • HDR 10

    YES

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PBP

    2PBP

  • 不閃屏技術

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • 增強影像解析度

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    960 x 487 x 173

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    816.7 x 484.6 x 223.3

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    816.7 x 364.4 x 83.6

  • 重量(含外箱) (kg)

    9.5

  • 重量(含底座) (kg)

    6.9

  • 重量(不含底座) (kg)

    5.9

INFO

  • 產品名稱

    UltraWide

  • 年份

    2022

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    0.4W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    內置電源

  • 功耗 (On-Mode)

    42W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    42W

配件

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • RoHS

    YES

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