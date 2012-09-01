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9/1-9/12 會員限定

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烤肉團聚不沾味

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花好月正圓 烤肉免煩肉

9/1-9/12 官網會員限定，指定商品9折，天天再搶85折券，LINE 購物最高8%回饋。
85折優惠序號:lgsep22 (會員結帳輸入即可使用，每日限量5張，兌完為止)

Styler 蒸氣電子衣櫥

一鍵去除衣物難聞異味，讓你迅速擺脫濃厚烤肉味，前往下一場聚會。

廚房家電

選用具備尖端科技的廚電，有效延長烤肉食材新鮮，享受美味的佳餚。

PuriCare™ 空氣清淨機

淨化你身邊的空氣，烤肉團聚也能享受好空氣。

PuriCare™ 除濕機

自動調節空氣濕度、避免增長黴菌，打造最舒適的聚會環境。

音響

營造高質感氛圍，在戶外享受絕佳聲效，讓360°氣氛燈為你的烤肉派對加「氛」。

 

CordZero™ 無線吸塵器

擺脫傳統有線設計，讓你輕鬆搞定聚會後的一片狼藉。

電視/投影機

吃飽喝足再續攤，親朋好友齊聚一堂，享受完美的視聽體驗。

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*9折不適用之型號
1. 視聽產品：NANO76SQA、UQ9100PSD 系列、StanbyME、Soundbar、藍芽耳機
2. Objet Collection 全系列
3. 小家電：空氣清淨機/除濕機/小家電配件
4.資訊產品：gram系列筆電、及指定螢幕機型 (27EP950-B、32EP950-B、28MQ780-B、29WN600-W、29WP500-B、29WQ600-W、32GQ850-B、32GQ950-B、32UN880-B)

 

*LINE購物/LINE POINTS相關
LINE POINTS 波段限定回饋：消費滿$25000，限量50名加碼250點，以上二者活動須經由 LINE 購物進入 LG 官網之途徑購買，方可獲得。於 LG 官網直接購買將無法參與 LINE 購物之 LINE POINTS 回饋活動。LINE 購物：https://buy.line.me/

 

*折扣優惠限制：僅可個別單一使用，不可合併優惠。活動細項請見官網，台灣樂金股份有限公司享有活動修改之權利。

1.本活動因故無法進行時，台灣樂金電器股份有限公司保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依台灣樂金電器股份有限公司相關規定或解釋，並得隨時補充公告之。在參加活動過程中，對於使用者產生的任何成本及花費，將無任何給付之義務及責任。
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