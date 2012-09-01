*9折不適用之型號

1. 視聽產品：NANO76SQA、UQ9100PSD 系列、StanbyME、Soundbar、藍芽耳機

2. Objet Collection 全系列

3. 小家電：空氣清淨機/除濕機/小家電配件

4.資訊產品：gram系列筆電、及指定螢幕機型 (27EP950-B、32EP950-B、28MQ780-B、29WN600-W、29WP500-B、29WQ600-W、32GQ850-B、32GQ950-B、32UN880-B)

*LINE購物/LINE POINTS相關

LINE POINTS 波段限定回饋：消費滿$25000，限量50名加碼250點，以上二者活動須經由 LINE 購物進入 LG 官網之途徑購買，方可獲得。於 LG 官網直接購買將無法參與 LINE 購物之 LINE POINTS 回饋活動。LINE 購物：https://buy.line.me/

*折扣優惠限制：僅可個別單一使用，不可合併優惠。活動細項請見官網，台灣樂金股份有限公司享有活動修改之權利。



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