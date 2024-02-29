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官網獨家! 購買指定家電兌換限量LG x playmobil摩比人組合

購買指定家電，兌換LG限定款摩比人組合

即日起至2024/02/29，官網獨家！

活動辦法

活動名稱: LG官網獨家! 購買指定產品 兌換限量LG x playmobil 摩比人組合

1. 活動期間:2024年1月22日至2024年2月29日止

2. 兌換期間: 於 2024年3 月 31 日（含）前至LG台灣官網留下產品評論，並填寫線上表單後，將可兌換官網限定LG x playmobil 摩比人組合一組，共150組，兌完為止。

3. 活動資格: (以下二項條件均須符合，缺一不可)
(1) 於2024年1月22日至2024年2月29日間，於LG官方線上商城購買本活動指定產品，且無取消訂單或退換貨記錄；
(2) 於2024年3月31日(含)前於LG台灣官網完成產品評論，並填寫線上表單參加本活動。

4. 本活動指定產品：LG Objet collection全系列、WashTower™AI 智控洗乾衣機全系列、InstaView™ 敲敲看門中門冰箱全系列、四方洗蒸氣洗碗機全系列、TWINWash™ 雙能洗洗衣機全系列、滾筒洗衣機+免曬衣乾衣機堆疊組合全系列、Styler 蒸氣電子衣櫥全系列、All-in-One Tower Combi清空塔（限於2024/1/19-2024/1/31購買者，方有參加兌換資格）。

5. 贈品將於活動小組審核通過後，於2024年4月10日後，依兌換申請順序寄發贈品，恕無法指定配送時間。

6. LG 台灣保留隨時審核本活動參加者申請資料之權利， 且本活動參加者如有以下任一情形，LG 台灣有權認定不符合本活動資格，如活動參加者已取得贈品，活動參加者應保持贈品完好並歸還 LG 台灣：
(1) 購買之產品已取消訂單或已退貨或換貨;
(2) 發票改開或發票作廢;
(3) 提供資料不實、不完整或不符合本活動辦法規定;
(4) 非實際購買 LG 家電之消費者;
(5) 產品評論內容不適當或不合法。
(6) 購買LG指定型號新品(福利品、陳列展示品、員購品、平行輸入之商品(水貨)、專案採購、特定採購、團購不適用)才符合參加活動資格。

7. LG 台灣保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利(包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項)，相關內容如有變動將另行公告於 LG 台灣官網。

8. 本活動贈品以實物為準。本活動之贈品不得轉售、轉換、轉讓、折換現金或更換其他贈品。LG台灣保留更換贈品之權利。

9. 本活動參加者應保證其填寫之資料均為真實且正確，且未冒用或盜用任何第三人之資料。 如經確認有資料假造、不實、不全或錯誤，或有冒用或盜用第三人資料等情況，LG 台灣有權取消該等參加者之活動及領獎資格，且相關法律責任由該等參加者自行負擔，與 LG 台灣無關。

10. 如一位會員購買/註冊兩個以上產品，參加資格仍以一次為限，最多僅能獲得一組贈品。

11. 參加本活動前，請詳閱本辦法，凡完成報名參加本活動者，即視為已充分了解本辦法中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定。

12. 為參加本活動及供 LG 台灣舉辦本活動之目的，本活動參加者同意 LG 台灣蒐集、處理及利用以下個人資料：會員姓名、電話、電子郵件地址以及領獎的中華民國郵政地址。

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