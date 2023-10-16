活動期間：2023/10/16-2023/10/27



LG 官方線上商城永豐卡友專屬優惠辦法：永豐銀行信用卡卡友購買 LG 指定型號免曬衣機/洗乾堆疊組合，現省新台幣(以下同)3,000元，再享2,000元 LG 官方線上商城購物金。



1. 優惠內容：

(1)永豐銀行信用卡卡友，於2023/10/16 - 2023/10/27期間到 LG 官方線上商城購買 LG 指定型號免曬衣機/洗乾堆疊組合，輸入序號並使用永豐銀行信用卡結帳，即享卡友獨家專屬優惠。

(2) 永豐銀行信用卡卡友購買 LG 指定免曬衣機/洗乾堆疊組合型號及優惠序號，如下：



- LG 免曬衣乾衣機｜10公斤 (冰瓷白) (WR-100VW)

優惠序號：永豐LG乾衣機 ，專屬優惠價：36,900元 (建議售價39,900元)



- 洗乾衣機堆疊／蒸洗脫21公斤 除濕式乾衣10公斤(FD21BPT.WR100VW)

優惠序號：永豐LG乾衣機，專屬優惠價：80,800元 (建議售價83,800元)



- 洗乾衣機堆疊／蒸洗脫18公斤 除濕式乾衣10公斤(FD18VWPT.WR100VW)

優惠序號：永豐LG乾衣機，專屬優惠價：75,800元 (建議售價78,800元)



- 洗乾衣機堆疊／蒸洗脫15公斤 除濕式乾衣10公斤(FD15WPT.WR100VW)

優惠序號：永豐LG乾衣機，專屬優惠價：70,800元 (建議售價73,800元)



- 洗乾衣機堆疊／蒸洗脫13公斤 除濕式乾衣10公斤(FD13BPT.WR100VW)

優惠序號：永豐LG乾衣機，專屬優惠價：67,800元 (建議售價70,800元)



(3) LG 官方線上商城登錄資料，兌換限量購物金：永豐銀行信用卡卡友於 LG 官方線上商城購買本活動 LG 指定型號商品，使用永豐銀行任一信用卡刷卡並指定分期，不限分期期數，即日起至2023/11/30登錄，即有機會兌換2,000元 LG 官方線上商城購物金，每一會員限一次兌換機會，限量共300名，依登錄順序贈送，兌完為止。LG 官方線上商城購物金使用期限至2024/6/30止。



(4) 永豐銀行刷卡金回饋：2023/10/1 - 10/31全月滿額送！於 LG 官方線上商城刷永豐信用卡，單筆消費分期(限3期、6期、12期分期)滿額並完成登錄，可享最高刷卡金3,000元回饋(限量)。本活動之分期付款優惠，不另收取分期利息及其他相關費用，總費用年百分率為0%。登錄網址：mma.tw/C004X



(5) LINE POINTS 回饋：經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，2023/10/16 - 2023/10/27期間，結帳後加碼贈 LINE POINTS 15% (LINE POINTS 點數回饋上限為1200點)。

(6) SHOPBACK 回饋：經由 ShopBack 進入 LG 官方線上商城，2023/10/16-10/27結帳後現金回饋2% (無上限)。



2. 優惠注意事項：

(1) LG官方線上商城之企業客戶(B2B/ B2B2C)及LG員購(B2E)，恕無法參加本活動。

(2) 僅直接於 LG 官方線上商城購買商品並無 LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋。詳細回饋時間請依 LINE購物/ ShopBack 規範及其官網標示為主。

(3) 指定銀行分期享刷卡金回饋，相關活動辦法以各指定銀行活動頁公告內容為準，恕與 LG 無涉。

(4) 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。

(5) LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。



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