活動期間 : 2024/9/9 - 2024/9/30

LG 官方線上商城【LG開學應援季】活動辦法

1. 優惠內容 :

(1) 指定型號螢幕結帳享95折。

(2) 指定型號筆電結帳享新台幣3,000元折扣。

(3) 指定型號螢幕第二件享8折，但限同一張訂單購買2台同一型號螢幕時有適用，且每張訂單限一件螢幕享8折優惠。

2. 優惠注意事項 :

(1) 適用本活動之指定商品，於本活動期間，將於加入購物車後顯示優惠價格。

(2) 「指定型號螢幕結帳享95折」適用型號：45GS95QE-B.ATT，34GS95QE-B.ATT，39GS95QE-B.ATT，27GS95QE-B.ATT。

(3) 「指定型號筆電結帳享新台幣3,000元折扣」適用型號：14Z90S-G.AA54C2，17Z90SP-G.AD78C2，16Z90SP-G.AA54C2，16Z90S-G.AA54C2，17Z90S-G.AA54C2，16Z90S-G.AD79C2，16Z90S-G.AA56C2，17Z90S-G.AD79C2，14Z90R-G.AA54C2，16T90SP-K.AA75C2，16T90SP-K.AA78C2，15Z90ST-G.AA52C2，15Z90ST-G.AA55C2，14Z90S-V.AP55C2。

(4) 「指定型號螢幕第二件享8折」適用型號：25MS500-B.ATT，27GS95QE-B.ATT，27UQ850V-W.ATT，32SR83U-W.ATT。

(5) LG 官方線上商城之企業客戶(D2B/ D2B2C)及LG員購(D2E)，恕無法參加本活動。

(6) 僅直接於 LG 官方線上商城購買商品並無 LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋。

(7) LINE POINTS 回饋、ShopBack 回饋、街口支付回饋，詳細回饋時間請依 LINE 購物/ ShopBack /街口支付規範及其官網內容為準。

(8) 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。

(9) LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。

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