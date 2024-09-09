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開學應援季

開學應援季

9/30前，於 LG 官方線上商城購買指定 OLED 電競螢幕，結帳享95折；指定螢幕型號享第二件8折優惠 ，全館筆電限時下殺，下單現省$3,000元。

UltraGear™ OLED 專業電競螢幕

限時優惠 指定型號螢幕第二件享8折

輕薄筆記型電腦

活動期間 : 2024/9/9 - 2024/9/30

 

LG 官方線上商城【LG開學應援季】活動辦法

 

1.  優惠內容 :
(1) 指定型號螢幕結帳享95折。
(2) 指定型號筆電結帳享新台幣3,000元折扣。
(3) 指定型號螢幕第二件享8折，但限同一張訂單購買2台同一型號螢幕時有適用，且每張訂單限一件螢幕享8折優惠。

 

2.  優惠注意事項 :
(1) 適用本活動之指定商品，於本活動期間，將於加入購物車後顯示優惠價格。
(2) 「指定型號螢幕結帳享95折」適用型號：45GS95QE-B.ATT，34GS95QE-B.ATT，39GS95QE-B.ATT，27GS95QE-B.ATT。
(3) 「指定型號筆電結帳享新台幣3,000元折扣」適用型號：14Z90S-G.AA54C2，17Z90SP-G.AD78C2，16Z90SP-G.AA54C2，16Z90S-G.AA54C2，17Z90S-G.AA54C2，16Z90S-G.AD79C2，16Z90S-G.AA56C2，17Z90S-G.AD79C2，14Z90R-G.AA54C2，16T90SP-K.AA75C2，16T90SP-K.AA78C2，15Z90ST-G.AA52C2，15Z90ST-G.AA55C2，14Z90S-V.AP55C2。
(4) 「指定型號螢幕第二件享8折」適用型號：25MS500-B.ATT，27GS95QE-B.ATT，27UQ850V-W.ATT，32SR83U-W.ATT。
(5) LG 官方線上商城之企業客戶(D2B/ D2B2C)及LG員購(D2E)，恕無法參加本活動。
(6) 僅直接於 LG 官方線上商城購買商品並無 LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋。
(7) LINE POINTS 回饋、ShopBack 回饋、街口支付回饋，詳細回饋時間請依 LINE 購物/ ShopBack /街口支付規範及其官網內容為準。
(8) 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。
(9) LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。
台灣樂金電器股份有限公司提醒您，如接獲可疑電話，請直撥165反詐騙諮詢中心查證；如有任何問題請洽台灣樂金電器股份有限公司消費者服務專線：0800-898-899或免付費活動專線0809-066-669。(星期一至五09:00~12:00、13:30~18:00)