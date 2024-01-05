活動注意事項：

• 本活動名額有限(限300名)，依先後報名順序提供服務，額滿為止。

• 本活動指定型號 LG 空調：限壁掛型空調機種。

• 本活動僅限於2024年5月1日起至2024年5月31日止之期間提供空調免費健檢服務，如消費者無法配合於此期間供 LG 工程師前往服務，恕無法參加本活動。

• 本活動服務範圍僅限台灣本島，恕不包含離島。

• 本活動僅限一般消費者參加，恕不適用公司行號、法人團體或公營機構申請。

• 本活動參加者應保證其提供之資料均為真實且正確，且未冒用或盜用任何第三人之資料。 如經確認有資料假造、不實、不全或錯誤，或有冒用或盜用第三人資料等情況，LG 有權取消該等參加者之活動資格，且相關法律責任由該等參加者自行負擔，與 LG 無關。

• 一個地址僅限申請一次本活動服務，且最多僅供5台產品健檢服務。

• 參加本活動前，請詳閱本辦法與規定，凡完成報名參加本活動者，即視為已充分了解本活動之各項規定，且願意完全遵守本活動之各項規定。

• LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其規定之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。