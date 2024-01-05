We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
活動報名期間：2024年4月15日起至2024年5月14日止
健檢服務期間：2024年5月1日起至2024年5月31日止
活動說明：
為回饋台灣消費者長期以來的支持，台灣 LG 電子特別於換季期間，貼心推出空調免費健檢服務，讓消費者於夏天空調使用旺季前，由 LG 專業工程師免費到府為產品做完整健檢，給予消費者最安心的使用保障。
活動申請方式：
凡是曾經購買過指定型號 LG 空調 (指定型號請見以下說明)的消費者，即可於2024/4/15-2024/5/14活動期間申請 LG 空調免費健檢服務，並由 LG 工程師安排於2024/5/1-2024/5/31期間到府執行服務，同一地址限申請一次，歡迎致電 LG 消費者服務專線 0800-898-899 或至 LG 官網維修服務頁面(https://www.lg.com/tw/support/repair-service/schedule-repair)報名，報名名額有限，額滿為止。至 LG 官網維修服務頁面申請本活動服務之消費者，請於「故障內容描述」欄位填寫「欲參加空調健檢專業到家活動」，未填寫者視同報名未完成。
免費健檢服務項目：
室內機開機檢查、室內機功能測試、室內機運轉測試、濾網清潔、蒸發器及線流扇檢查、室內機外觀清潔、室外機風扇運轉測試、室外機壓縮機運轉測試、室外機散熱片檢查、智能診斷功能檢查。但如 LG 工程師到府後發現提供室外機健檢可能有人身危險性時，恕無法提供室外機相關健檢服務。
健檢服務後，如有發現任何產品問題，處理方式如下。
• 保固期間內的產品，享有保固範圍內之免費維修服務。
• 保固期間外或保固範圍外的產品，享有維修零件9折優惠，但工資另計。
• 保固範圍外之情形包括如下：(1)因人為因素或天災地變造成之產品毀損或故障。(2)因硫磺、沼氣、鹽害、化學氣體引起之產品毀損或故障。(3)因異物入侵(包括壁虎、螞蟻、老鼠等)導致之產品毀損或故障。(4)因安裝環境因素造成之產品毀損或故障。(5)產品未定期清潔/保養所引起之異音、異味、效能不彰或故障。(6)清潔保養不在保固範圍內。(6)遙控器、濾網等耗材不在保固範圍內。(7)其他非因產品製造或設計之原因所導致之產品毀損或故障。
健檢服務後，將可以9折優惠價格享有一次保養服務。
活動注意事項：
• 本活動名額有限(限300名)，依先後報名順序提供服務，額滿為止。
• 本活動指定型號 LG 空調：限壁掛型空調機種。
• 本活動僅限於2024年5月1日起至2024年5月31日止之期間提供空調免費健檢服務，如消費者無法配合於此期間供 LG 工程師前往服務，恕無法參加本活動。
• 本活動服務範圍僅限台灣本島，恕不包含離島。
• 本活動僅限一般消費者參加，恕不適用公司行號、法人團體或公營機構申請。
• 本活動參加者應保證其提供之資料均為真實且正確，且未冒用或盜用任何第三人之資料。 如經確認有資料假造、不實、不全或錯誤，或有冒用或盜用第三人資料等情況，LG 有權取消該等參加者之活動資格，且相關法律責任由該等參加者自行負擔，與 LG 無關。
• 一個地址僅限申請一次本活動服務，且最多僅供5台產品健檢服務。
• 參加本活動前，請詳閱本辦法與規定，凡完成報名參加本活動者，即視為已充分了解本活動之各項規定，且願意完全遵守本活動之各項規定。
• LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其規定之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。