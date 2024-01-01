一、活動期間

本活動期間自2025年2月13日起至2025年3月31日購買，並於2025年4月30日前完成出貨與安裝。

二、活動規定

1. 凡消費者於本活動期間內向LG官方線上商城購買特定機型蒸氣電子衣櫥(限定R723MB、R723SB、R723MG、R723WG)，並於本活動期間內完成蒸氣電子衣櫥安裝，而且已經使用產品達14個日曆天後，即可享有「自蒸氣電子衣櫥安裝完成日起30個日曆天內以蒸氣電子衣櫥衣物護理效果不滿意為理由」主張退貨退款之權利。

2. 因可歸責於消費者之事由(包括但不限於提供之資訊錯誤、不完整、拒絕受領或不能受領產品等)，致LG難以聯繫消費者或履行給付義務時，LG有權隨時終止或拒絕蒸氣電子衣櫥試用資格。

3. 消費者須保證所有填寫或提出之資料均為真實且正確，不得假冒或盜用他人之資料，如有不實或假造之情事，LG有權取消其活動資格，並由參加者自負相關法律責任。

三、活動適用產品

LG 蒸氣電子衣櫥: 限定R723MB、R723SB、R723MG、R723WG四個機型。

四、個資聲明

消費者同意 LG 為提供良好服務，謹遵循個人資料保護法及相關法令之規定，於提供服務或業務之必要範圍內，依法妥善蒐集、處理及使用消費者所提供之個人資料，包括但不限於確認身份、為客戶管理與服務，契約關係或類似契約關係為必要之通知與聯繫、進行調查分析、提供您相關產品與服務資訊等用途。消費者依據個人資料保護法第三條規定，就LG保有之個人資料得行使下列權利：(1)得查詢、請求閱覽或請求製給複製本，惟LG依個人資料保護法第十四條規定得酌收必要成本費用。(2)得請求補充或更正。(3)得請求停止蒐集、處理或利用。(4)得請求刪除。

五、退貨政策

1.自蒸氣電子衣櫥安裝完成之日起算滿14個日曆天後，消費者方可以「蒸氣電子衣櫥衣物護理效果不滿意」為理由申請退貨，且申請退貨及退款時，須檢附產品保證書、配件、及所有隨附文件（包括但不限於贈品、發票正本、出貨明細）至原購買之銷售通路依其退貨及退款規定辦理，如蒸氣電子衣櫥因人為因素（包括但不限於自行拆、移機、未按照產品說明書使用）有毀損或滅失之情形，或前開任何物件有缺漏或不齊全時，消費者即喪失退貨權益，亦可能因而必須按情形或程度負擔賠償責任。

2.本活動僅適用於以「蒸氣電子衣櫥衣物護理效果不滿意」為理由之退貨退款之情形，如為其他產品問題或爭議，或已超過本活動規定之退貨期間，恕不符合本活動資格。

3. 凡消費者依本活動主張退貨退款時，LG僅退還消費者購買蒸氣電子衣櫥之產品價金，恕不退還其他任何費用，包括但不限於刷卡手續費、產品安裝費用、樓層費等。消費者如購買蒸氣電子衣櫥時有收到任何贈品，亦應於退貨時一併退還，如贈品有任何耗損、減少或無法以原狀歸還時，LG官方線上商城得向消費者請求賠償或酌收費用。

﻿六、其他事項

1.本活動限購買LG公司貨新品者符合資格，福利品、員購品、平行輸入之商品(水貨)等恕不納入本活動。

2.LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將另行公告於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。

3.參加本活動前，請詳閱本辦法，凡參加本活動者，即視為已充分了解本辦法中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定。