DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調-極效2.0系列_4.1kW_建議適用坪數約5-7坪

1)AI 氣流

-AI 氣流可透過遙控器或 LG ThinQ 操作。

-AI 氣流提供冷房、暖房模式，可滿足四季的不同舒適需求。

-使用 AI 氣流時，風速和風向會根據情況自動調整，如手動切換風向時，AI 氣流模式會關閉。

-使用 AI 氣流前，建議先使用 LG ThinQ APP設定空調和房間使用者的位置。

2)舒適風+

-開啟舒適風+後，底部葉片會關閉，氣流會從正面吹出。

-此功能僅適用於冷房/送風/AI 氣流模式。

-在 AI 氣流模式下操作時，會自動根據房間環境啟用舒適風+功能。

-若要單獨使用舒適風+功能，可使用遙控器或 LG ThinQ APP 手動啟動。

-只有使用舒適風+模式時，才能在 LG ThinQ APP 上設定氣流溫度階段，使用 AI 氣流模式時則不行。

-僅使用舒適風+模式時，可設定的最低室溫為 24°C。

3)溫濕智控科技

-氣流會根據運轉的環境自動變化。

-此功能可透過遙控器和 LG ThinQ 應用程式控制。

-此功能只能設定所需溫度（濕度由產品自動控制）。

4)智慧電量管理

-除了暖氣模式外，所有運轉模式都適用於「智慧電量管理」功能，包括冷氣、除濕、睡眠，快速冷房模式。

-在設定期間內，系統會監測累積電量，如果因為每日使用時間超過而導致累積使用電量增加，系統會重新計算剩餘的電量並分配到剩餘天數，以繼續運行產品

-此功能僅可透過 LG ThinQ 應用程式使用。

-如果設定期間內的總用電量超出設定目標，系統會取消智慧電量管理模式，讓空調回到一般運轉模式。您將在 LG ThinQ™ 應用程式中收到相關通知。

5)LG ThinQ

-LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ。

-智慧功能及語音助理產品可能因應不同國家/地區及型號而異。請諮詢你的經銷商或 LG 以瞭解服務可用性。

-Google 和 Google Home 是 Google LLC. 的商標。

-Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。

-本產品不含啟用語音的智慧音箱裝置。

6) TÜV Rheinland Korea 測試在建議試驗條件下，根據測試結果，LG 空調的熱交換器凍潔淨化模式有效減少細菌。試驗報告: KR235J9N 001、KR23OGEG 001

本試驗報告為實驗室針對綠膿桿菌可達99.0%減少率，試驗結果根據試驗環境可能有所不同。

測試機構：TÜV Rheinland

測試時期：2023 年 5 月

測試型號：SQ07EDETHN(SE)、SQ06BDAWAJ(SA)、SQ07SDJBAN(SJ)、SQ09MDKWAN(SK)

測試細菌：綠膿桿菌

此功能只能透過 ThinQ 應用程式運行。

凍潔淨化模式實驗測試65分鐘。